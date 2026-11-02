Juventus-Napoli, moviola: tra rigori, gialli e rossi Sozza sbaglia quasi tutto, bocciato

La prova dell’arbitro Sozza allo Stadium nella decima giornata analizzata al microscopio da Marelli, Calvarese e Cesari, il fischietto lombardo ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non convince l’arbitraggio di Simone Sozza che si perde tra i provvedimenti disciplinari e non sempre è ben supportato dal Var. Vediamo cosa è successo allo Stadium nella decima giornata di serie A.

Juve-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ McKennie recupera alle spalle su De Bruyne a campo aperto, che resta a terra. Per Sozza è tutto regolare, manca un giallo. All’11’ Anguissa non vede il pressing alto di Koopmeiners che tocca prima la gamba e poi la palla che finisce sul fondo. Dal replay, però, l’intervento è decisamente falloso con il primo punto di impatto dell’olandese che è molto alto. Nessuna decisione di Sozza e nessun intervento del Var. Al 16′ il primo giallo, è per Douglas Luiz che entra in modo scomposto su Rafa Marin ma il provvedimento è esagerato.

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Graziato Lucumì

Al 20′ ammonito Lucumi. Il difensore spinge Lucca e riceve un cartellino giallo. Anche qui Sozza severo. Al 23′ intervento al limite ancora di Lucumì con il ginocchio all’altezza del collo di Lucca. Sozza lo grazia e non estrae il secondo cartellino ritenendolo un contatto di gioco. Al 28′ la Juventus chiede un rigore. Cabal resta a terra dopo una leggera spinta di Olivera, il contatto sembra troppo lieve per essere davvero falloso. Al 38′ ammonito Marianucci per un fallo su Woltemade. Regolare al 68′ il gol di Alajbegovic, che batte Meret con un sinistro da fuori area. Il giocatore viene ammonito perché ha esultato togliendosi la maglia.

Il rosso a Marianucci

Al 73′ Koopmeiners arriva sul fondo e crossa a centro area con Woltemade che cade a contatto con Olivera, l’arbitro lascia correre. Al 74′ Marianucci interviene in ritardo in chiaro step on foot su Cabal: secondo giallo ed espulsione. All’87’ gol di Boga, tutto regolare. Al 91′ ammonito Marin per fallo su Boga. Dopo 5′ finisce 2-0.

La moviola di Marelli

Sull mancato rigore alla Juve interviene l’esperto di Dazn, Luca Marelli, che dice: “Assomiglia al contatto che c’è stato in Torino-Como su Da Cunha con una differenza. Il centrocampista del Como è stato preso pieno sulla caviglia, in questo caso Cabal è stato soltanto pizzicato e concordo con l’intenzione del Var di non intervenire per un contatto non decisivo”.

Sul mancato rosso a Lucumi e Koopmeiners spiega il talent di Dazn, Luca Marelli: “Al 25′ c’è un intervento di Lucumì, ammonito poco prima. Manca completamente il pallone e commette un’infrazione su Lucca: rischia molto il secondo giallo per spa, in questa circostanza è stato graziato. Per Koopmeiners dall’immagine che abbiamo visto è un cartellino giallo mancante per Koopmeiners. Il contatto avviene molto alto sul polpaccio a metà fra polpaccio e caviglia. Il punto di contatto è molto alto, ma esprimo un concetto fondamentale: il piede destro scivola via sulla caviglia, per tanto non ci sono gli estremi per il cartellino rosso”. Sul secondo rigore chiesto dalla Juve l’ex arbitro comasco è lapidario: “”Sono d’accordo con Giaccherini, è veramente poca roba. C’è un braccio che si appoggia e non c’è una trattenuta. Troppo poco per concedere un rigore”.

Infine sul doppio giallo a Marianucci evidenzia: “La prima per comportamento antisportivo su Woltemade: saltato dal tedesco, lo ha trattenuto in maniera irregolare. Nulla da dire neanche sulla seconda: al 74′ arriva in ritardo su Cabal, ci sta”.

La sentenza di Calvarese

Sul mancato rosso a Koopmeiners il punto d’impatto è alto, in diretta sono saltato sulla sedia, la fortuna di Koopmeiners è che lo scarpino scivola verso il basso. Sozza sbaglia a non dare falllo e il giallo con sfumatore di arancione, il rosso forse sarebbe stato esagerato ma se l’arbitro l’avesse estratto penso che il Var non sarebbe intervenuto. Sul rigore negato alla Juve Cabal va a terra in area su intervento di Olivera, il contatto c’è col piede destro dello juventino, lo pizzica ma il contatto per me non è falloso”.

Il parere di Cesari

Non ha dubbi invece Graziano Cesari sul mancato secondo giallo a Lucumì: “Manca il secondo giallo a Lucumí, andava espulso in Juve-Napoli! Intervento scomposto, ginocchiata sul viso di Lucca! Secondo giallo! Sbaglia l’arbitro!”

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza di Seregno – la scelta per Juve-Napoli- dopo una stagione super 4 anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, godeva di alta stima da parte dell’ex designatore Rocchi che aveva dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can scegliendolo per parecchi big-match negli ultimi due anni ed è gradito anche a Orsato. Ultima uscita in A in Genoa-Venezia.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Colarossi con Doveri IV uomo, Meraviglia al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 5 giocatori: Douglas Luiz, Lucumi, Marianucci, Alajbegovic, Marin.