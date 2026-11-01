Due episodi dubbi allo Stadium: prima le proteste del Napoli per l'intervento di Koopmeiners su Anguissa, poi le richieste della Juve per un contatto Olivera-Cabal

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Due episodi dubbi nei primi 30 minuti di gioco. Juventus-Napoli ha regalato subito spunti interessanti per i moviolisti: dopo pochi minuti di gioco, i partenopei hanno protestato per un cartellino rosso negato a Koopmeiners, poi è stato il turno dei bianconeri, che hanno chiesto invano un rigore per un intervento di Olivera su Cabal. A commentare le decisioni di Sozza e del Var l’ex arbitro Marelli, talent di Dazn.

Juventus-Napoli, Koopmeiners duro su Anguissa: niente espulsione

Al minuto 11 del big match dello Stadium il primo caso spinoso. Koopmeiners entra duro su Anguissa, che resta a terra dolorante. I calciatori del Napoli chiedono che l’olandese della Juventus venga espulso, ma Sozza neppure lo ammonisce. E dal Var arrivano conferme sulla decisione presa dal 39enne direttore di gara di Milano.

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Secondo l’ex arbitro Luca Marelli, interpellato in diretta su Dazn, “manca un cartellino giallo. Il punto di contatto è molto, poi il piede di Koopmeiners scivola via sulla caviglia. Non ci sono gli estremi per il cartellino rosso, sarebbe stato più corretto il giallo per imprudenza”. Marelli poi sottolinea l’errore commesso da Sozza: “Alla fine è stato assegnato un rinvio per una deviazione di Koopmeiners che non c’è mai stata”.

In aggiornamento