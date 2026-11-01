Juventus-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Juventus-Napoli, 10ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 1° novembre alle 20.45. Probabili formazioni, assenti, arbitro, precedenti e statistiche.

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Una sfida di prestigio per rilanciare la corsa europea: Juventus e Napoli si affrontano domenica 1° novembre 2026 alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, nella 10ª giornata di Serie A 2026-27. Bianconeri ottavi e azzurri settimi, entrambi a 14 punti: identico bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Cambia il rendimento sotto porta: 11 gol segnati e 10 subiti dai padroni di casa, 17 fatti e 11 incassati dagli ospiti. In palio punti preziosi per avvicinare le posizioni che contano.

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Probabili formazioni di Juventus-Napoli

La Juventus dovrebbe disporsi con il 3-5-2: davanti a Vicario, si va verso il terzetto Gatti–Bremer–Lucumí. Le assenze di Locatelli e Thuram potrebbero affidare le chiavi del centrocampo a Douglas Luiz, con Sarr e Koopmeiners ai lati. Kalulu sarebbe l’opzione a destra, McKennie a sinistra; davanti spazio a Kolo Muani e Woltemade, con Zhegrova possibile arma dalla panchina. Il Napoli potrebbe rispondere con il 4-3-3: senza Lobotka, Anguissa dovrebbe occupare la zona centrale, accompagnato da De Bruyne e McTominay. In difesa Marín sarebbe favorito accanto a Rrahmani, mentre Politano e Lang dovrebbero sostenere Højlund. Non risultano squalificati nelle informazioni disponibili.

Juventus (3-5-2): Vicario ; Gatti , Bremer , Lucumí ; Kalulu , Sarr , Douglas Luiz , Koopmeiners , McKennie ; Kolo Muani , Woltemade .

(3-5-2): ; , , ; , , , , ; , . Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; De Bruyne, Anguissa, McTominay; Politano, Højlund, Lang.

Gli indisponibili di Juventus-Napoli

Le infermerie condizionano soprattutto le alternative e la costruzione del gioco. La Juventus perde riferimenti centrali come Locatelli e Thuram, oltre alla fantasia di Yildiz e Conceição: defezioni che potrebbero rendere più importante il contributo offensivo delle mezzali. Nel Napoli pesa l’assenza di Lobotka, mentre i problemi di Buongiorno e Badiashile restringono le scelte tra i centrali. Senza Neres e Santos, si riducono anche le possibilità di cambiare passo sugli esterni.

Juventus – Infortunati: Locatelli (infortunio al ginocchio), Çelik (problema ai muscoli posteriori della coscia), González (infortunio al polpaccio), Thuram (infortunio al ginocchio), Conceição (infortunio alla spalla), Yildiz (frattura al piede), Ekhator (problema ai muscoli posteriori della coscia). Squalificati: non segnalati.

– Infortunati: (infortunio al ginocchio), (problema ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio al polpaccio), (infortunio al ginocchio), (infortunio alla spalla), (frattura al piede), (problema ai muscoli posteriori della coscia). Squalificati: non segnalati. Napoli – Infortunati: Spinazzola (problema ai muscoli posteriori della coscia), Lobotka (infortunio alla caviglia), Neres (problema ai muscoli posteriori della coscia), Buongiorno (infortunio al ginocchio), Badiashile (infortunio alla coscia), Santos (problema ai muscoli posteriori della coscia), Favasuli (infortunio alla coscia). Squalificati: non segnalati.

Le ultime partite giocate

La continuità resta il nodo da sciogliere per entrambe. Nelle cinque gare riportate, la Juventus ha raccolto 7 punti, alternando due vittorie, un pareggio e due sconfitte; il Napoli ne ha conquistati 8, con due successi, due pareggi e un ko. I bianconeri hanno segnato 5 reti e ne hanno subite 6, mentre gli azzurri hanno prodotto 11 gol, incassandone altrettanti 6. Il dettaglio seguente segue l’ordine cronologico, dalla gara meno recente alla più recente.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza Juventus 2 1 2 7 Vittoria, pareggio, sconfitta, vittoria, sconfitta Napoli 2 2 1 8 Pareggio, vittoria, sconfitta, pareggio, vittoria

Juventus – Atalanta 2-0: vittoria bianconera.

– 2-0: vittoria bianconera. Cagliari – Juventus 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Juventus – Lazio 0-3: sconfitta bianconera.

– 0-3: sconfitta bianconera. Lecce – Juventus 0-2: vittoria bianconera.

– 0-2: vittoria bianconera. Genoa – Juventus 2-0: sconfitta bianconera.

– 2-0: sconfitta bianconera. Fiorentina – Napoli 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Napoli – Frosinone 3-0: vittoria azzurra.

– 3-0: vittoria azzurra. Venezia – Napoli 1-0: sconfitta azzurra.

– 1-0: sconfitta azzurra. Napoli – Roma 3-3: pareggio.

– 3-3: pareggio. Monza–Napoli 1-4: vittoria azzurra.

L’arbitro di Juventus-Napoli

A dirigere Juventus–Napoli sarà Simone Sozza, nato a Seregno. Nelle 3 partite arbitrate in questa Serie A 2026-27 ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun rosso, concedendo 2 rigori. La media è di circa 3,3 ammonizioni a incontro, con 59 falli complessivamente fischiati. Gli assistenti saranno Imperiale e Colarossi, il quarto ufficiale Doveri. Al VAR è stato designato Meraviglia, affiancato dall’AVAR Gariglio.

Juventus-Napoli: precedenti e pillole sul match

Il fascino della sfida si intreccia con precedenti che raccontano equilibri diversi. Il Napoli ha vinto cinque degli ultimi otto confronti di campionato, ma la Juventus ha risposto con il 3-0 nell’incrocio più recente. A Torino, invece, la tradizione sorride nettamente ai bianconeri: undici successi nelle ultime quindici sfide interne e tre gare consecutive senza concedere gol agli azzurri. Numeri che incontrano un presente meno rassicurante, segnato dal pesante ko casalingo contro la Lazio e dalla necessità di ritrovare stabilità. Gli ospiti arrivano con una produzione offensiva in crescita: almeno tre reti in tre delle ultime quattro giornate, ma anche sette punti lasciati per strada dopo essere passati in vantaggio. Il confronto tra Kolo Muani, ancora senza gol in casa in questo torneo, e Højlund, già capace di una marcatura multipla contro i bianconeri, aggiunge un motivo d’interesse. Più che una vetrina, è un esame di maturità per due squadre appaiate e ancora alla ricerca di continuità.

Il bilancio recente premia il Napoli : cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte negli ultimi otto confronti di Serie A con la Juventus . L’ultimo capitolo, però, è bianconero: 3-0 il 25 gennaio scorso. Gli azzurri non perdono due incroci consecutivi nel torneo dalla serie di tre ko maturata tra settembre 2018 e agosto 2019.

: cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte negli ultimi otto confronti di Serie A con la . L’ultimo capitolo, però, è bianconero: 3-0 il 25 gennaio scorso. Gli azzurri non perdono due incroci consecutivi nel torneo dalla serie di tre ko maturata tra settembre 2018 e agosto 2019. Il fattore Torino pesa: la Juventus ha vinto undici delle ultime quindici gare casalinghe di campionato contro il Napoli , tenendo la porta inviolata nelle tre più recenti. Per trovare una striscia interna più lunga senza reti subite contro gli azzurri bisogna tornare alle quattro partite tra maggio 1982 e dicembre 1984, con Trapattoni in panchina.

ha vinto undici delle ultime quindici gare casalinghe di campionato contro il , tenendo la porta inviolata nelle tre più recenti. Per trovare una striscia interna più lunga senza reti subite contro gli azzurri bisogna tornare alle quattro partite tra maggio 1982 e dicembre 1984, con Trapattoni in panchina. Nel girone d’andata il vento è cambiato: il Napoli è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi cinque confronti con la Juventus , grazie a tre vittorie e un pareggio. Nei nove precedenti aveva invece incassato otto sconfitte, vincendo una sola volta.

è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi cinque confronti con la , grazie a tre vittorie e un pareggio. Nei nove precedenti aveva invece incassato otto sconfitte, vincendo una sola volta. Da inizio maggio la Juventus ha raccolto in casa due vittorie, due pareggi e due sconfitte, per una media di circa 1,3 punti. Dopo lo 0-3 con la Lazio , deve evitare un secondo ko interno consecutivo: in campionato non accade da marzo 2011, con Delneri alla guida.

ha raccolto in casa due vittorie, due pareggi e due sconfitte, per una media di circa 1,3 punti. Dopo lo 0-3 con la , deve evitare un secondo ko interno consecutivo: in campionato non accade da marzo 2011, con Delneri alla guida. Imprevedibile nei risultati, prolifico davanti: il Napoli non ha ripetuto lo stesso esito nelle ultime sette giornate, mettendo insieme tre successi, due pareggi e due sconfitte. Ha però segnato almeno tre gol in tre delle ultime quattro partite, tante volte quante nelle precedenti trentuno.

non ha ripetuto lo stesso esito nelle ultime sette giornate, mettendo insieme tre successi, due pareggi e due sconfitte. Ha però segnato almeno tre gol in tre delle ultime quattro partite, tante volte quante nelle precedenti trentuno. La sconfitta con il Genoa è stata la terza della Juventus in questo campionato. Negli ultimi 35 anni, soltanto nel 2015-16 i bianconeri hanno perso quattro delle prime dieci gare di Serie A: quella stagione si concluse comunque con il primo posto.

è stata la terza della in questo campionato. Negli ultimi 35 anni, soltanto nel 2015-16 i bianconeri hanno perso quattro delle prime dieci gare di Serie A: quella stagione si concluse comunque con il primo posto. Il Napoli sa colpire per primo, ma deve proteggere meglio il vantaggio: ha aperto le marcature in sette delle prime nove giornate, come Milan e Frosinone , alle spalle della sola Lazio , a quota otto. Sono però già sette i punti persi da situazioni favorevoli; nelle prime dieci gare aveva fatto peggio l’ultima volta nel 2010-11, con nove.

sa colpire per primo, ma deve proteggere meglio il vantaggio: ha aperto le marcature in sette delle prime nove giornate, come e , alle spalle della sola , a quota otto. Sono però già sette i punti persi da situazioni favorevoli; nelle prime dieci gare aveva fatto peggio l’ultima volta nel 2010-11, con nove. Per Allegri è un confronto carico di passato: con 302 panchine di Serie A alla guida della Juventus , è secondo soltanto a Trapattoni, arrivato a 402. L’attuale tecnico del Napoli ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sette sfide di massimo campionato contro i bianconeri.

, è secondo soltanto a Trapattoni, arrivato a 402. L’attuale tecnico del ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sette sfide di massimo campionato contro i bianconeri. Kolo Muani cerca la svolta davanti al proprio pubblico: ha giocato 359 minuti casalinghi senza segnare in questa Serie A. Tra gli attaccanti hanno accumulato più minuti interni senza gol soltanto Simeone (395), Mastantuono (383) e Touré (381). Considerando anche la precedente stagione italiana, il bianconero ha trasformato in rete solo uno degli ultimi 21 tiri in casa.

cerca la svolta davanti al proprio pubblico: ha giocato 359 minuti casalinghi senza segnare in questa Serie A. Tra gli attaccanti hanno accumulato più minuti interni senza gol soltanto (395), (383) e (381). Considerando anche la precedente stagione italiana, il bianconero ha trasformato in rete solo uno degli ultimi 21 tiri in casa. La Juventus richiama un ricordo speciale per Højlund, autore contro i bianconeri della sua prima marcatura multipla in Serie A, il 7 dicembre 2025. Il danese conta 24 gol nel torneo: dal suo esordio nel 2022-23, soltanto Kvaratskhelia (28) e Soulé (26) ne hanno realizzati di più prima dei 24 anni.

Le statistiche stagionali di Juventus e Napoli

Stessi punti, profili differenti. La Juventus controlla maggiormente il pallone, con il 59% di possesso contro il 53% del Napoli, e concede meno conclusioni: 82 contro 146. Gli azzurri sono però più incisivi: a fronte di un volume di tiri quasi identico, 109 contro 108, hanno segnato 17 reti contro 11. Anche precisione e conversione premiano gli ospiti: 50,46% di tiri nello specchio contro 43,52%, 15,60% di realizzazione contro 10,19%. I bianconeri hanno colpito sette legni, gli azzurri due; sul piano difensivo le porte inviolate di squadra sono rispettivamente quattro e tre.

Tra i singoli, Bremer e Zhegrova guidano i marcatori della Juventus con 2 gol a testa. Seguono a quota 1 Douglas Luiz, Conceição, Gatti, González, Kolo Muani, Koopmeiners e McKennie. Nel Napoli comanda De Bruyne con 4 reti, davanti a Højlund con 3 e a McTominay e Politano con 2; un gol ciascuno per Anguissa, Gilmour, Lang, Lobotka, Marín e Vergara. Il miglior assistman azzurro è Politano con 3 passaggi vincenti, mentre tra i bianconeri il primato è condiviso a quota 1 da Alajbegovic, Douglas Luiz, Conceição, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Locatelli, Zhegrova e Çelik. I più ammoniti sono Lucumí e Marín, entrambi con 2 gialli; i dati disponibili non riportano espulsioni né un primatista per cartellini rossi. Quanto ai portieri, sono attribuite 3 porte inviolate a Vicario, 2 a Meret e 1 a Milinkovic-Savic. Il dato individuale di Vicario va distinto dalle 4 porte inviolate complessive della squadra.

Statistica Juventus Napoli Posizione in classifica 8ª 7ª Punti 14 14 Partite giocate 9 9 Vittorie 4 4 Pareggi 2 2 Sconfitte 3 3 Gol segnati 11 17 Gol subiti 10 11 Media gol segnati 1,22 1,89 Media gol subiti 1,11 1,22 Possesso palla 59% 53% Precisione dei passaggi 87,20% 86,29% Tiri totali 108 109 Tiri nello specchio 47 55 Precisione al tiro 43,52% 50,46% Percentuale di realizzazione 10,19% 15,60% Tiri concessi 82 146 Porte inviolate di squadra 4 3 Assist 9 12 Calci d’angolo 69 49 Legni colpiti 7 2 Falli commessi 110 74 Cartellini gialli 10 7 Cartellini rossi Non riportati Non riportati Capocannonieri Bremer e Zhegrova: 2 De Bruyne: 4 Primato assist Nove giocatori a quota 1 Politano: 3 Giocatore più ammonito Lucumí: 2 Marín: 2 Porte inviolate dei portieri Vicario: 3 Meret: 2; Milinkovic-Savic: 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Juventus-Napoli? Juventus-Napoli si gioca domenica 1° novembre 2026 alle ore 20.45, nella 10ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Juventus-Napoli? Juventus-Napoli si disputa all’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Napoli? L’arbitro è Simone Sozza, assistito da Imperiale e Colarossi. Il quarto ufficiale è Doveri; al VAR ci sarà Meraviglia, con Gariglio AVAR.