La prova dell’arbitro Barrott allo Stadium nella V giornata della phase di Europa League ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non convince l’arbitro inglese Barrott che prende più di un abbaglio a livello disciplinare, c’è qualche dubbio anche sul gol di Conceicao. Vediamo cosa è successo allo Stadium nella V giornata della phase di Europa League.

Juve-Omonia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 10′, è per Tanase per un pestone a Gatti. In realtà era più da arancione-rosso. Regolare al 15′ il gol dell’Omonia: papera di Neto e Satka da due passi mette in porta. Gol regolare. Al 34′ ammonito Lucumì per una trattenuta su Duverne. Valido al 37′ il pari di Cambiaso così come al 42′ il gol del sorpasso bianconero con Ekhator.

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Le proteste dell’Omonia

Al 55′ graziato Sarr per un’entrata durissima al limite dell’area, per l’arbitro non solo non è rosso ma non è neanche fallo. C’era almeno il giallo invece al 65′ per Balkovec che entra platealmente in ritardo per fermare Conceicao ma anche stavolta l’arbitro glissa. Proprio il portoghese al 68′ segna il gol del 3-1 tra le proteste dei giocatori dell’Omonia che reclamano il fuorigioco, imitato al 73′ da Boga. All’81’ ammonito Balkovec per un fallo su Conceicao. Dopo 3′ di recupero finisce 4-1.

Chi è l’arbitro Barrott

Sam Barrott, classe ’92, inglese, ha iniziato ad arbitrare a 15 anni dopo un infortunio giovanile con l’Halifax Town. Promosso nella Select Group della Premier League, ha diretto diverse partite di alto profilo (tra cui sfide come Liverpool-Manchester United) Ha arbitrato la finale del Community Shield 2026/27 (Arsenal – Manchester City 3-0) e la finale degli Europei Under-19 del 2026 (Spagna – Germania 2-0). In stagione già 14 partite dirette tra Premier League, Conference League, Champions League e Nations League.

I precedenti tra le due squadre

Due vittorie bianconere nei precedenti.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Nunn e Smith con Hallam IV uomo, England al Var e Attwell all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Tanase, Lucumì, Balkovec.