Il direttore sportivo bianconero lavora per regalare a Spalletti un nuovo centravanti. Sullo sfondo prende forma l'ipotesi di uno scambio con il Newcastle: il portoghese potrebbe diventare la contropartita per trattenere il tedesco

La Juventus prepara le mosse in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo e, allo stesso tempo, gettare le basi per il futuro. Al centro delle strategie bianconere ci sono due nomi che potrebbero intrecciarsi: Alexander Sorloth e Nick Woltemade.

Spalletti punta su Sorloth

Il primo rappresenta il centravanti individuato da Luciano Spalletti per aumentare il peso dell’attacco, il secondo è invece una delle scommesse più interessanti della stagione juventina. Per riuscire a trattenerlo oltre il termine del prestito, tuttavia, servirà un investimento importante. In questo scenario si inserisce la missione a Madrid di Marco Ottolini, impegnato a riallacciare i contatti con l’Atletico per provare a riaprire una trattativa che la Juventus non ha mai realmente abbandonato.

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Sorloth, missione di Ottolini a Madrid

Spalletti vuole il norvegese. La pista che porta ad Alexander Sorloth è tornata prepotentemente d’attualità. Il centravanti norvegese dell’Atletico Madrid è da tempo uno dei profili preferiti da Spalletti, che considera le sue caratteristiche ideali per completare il reparto offensivo della Juventus. Fisicità, capacità di proteggere il pallone, abilità nel gioco aereo e presenza in area di rigore: Sorloth garantirebbe ai bianconeri una soluzione differente rispetto agli attaccanti attualmente a disposizione. Il suo eventuale arrivo permetterebbe inoltre a Randal Kolo Muani di essere utilizzato con maggiore continuità anche in una posizione più defilata.

La trattativa, però, non è semplice. La Juventus aveva già provato a portare il norvegese a Torino durante la scorsa estate, arrivando a un’intesa di massima con il giocatore per un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione. L’offerta bianconera, secondo le ricostruzioni, si era fermata intorno ai 22 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dall’Atletico Madrid. I Colchoneros avevano infatti fatto muro, anche per volontà di Diego Simeone, che considerava Sorloth una pedina importante per il proprio attacco. Adesso, però, la situazione potrebbe essere cambiata: il norvegese avrebbe trovato meno spazio del previsto e la Juventus è pronta a riprovarci.

La formula per Sorloth

La missione di Ottolini nella capitale spagnola punta proprio a capire se esistano margini per riaprire il dialogo. La soluzione preferita dalla dirigenza juventina sarebbe un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di rinviare parte dell’investimento e mantenere maggiore flessibilità finanziaria. L’operazione potrebbe essere favorita anche dalla volontà del giocatore, che in estate aveva apprezzato il progetto bianconero.

Juventus, Woltemade potrebbe restre

Parallelamente alla ricerca di un nuovo centravanti, la Juventus sta valutando come riuscire a trattenere Nick Woltemade. L’attaccante tedesco è arrivato dal Newcastle nell’ultimo giorno del mercato estivo con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, senza un’opzione per l’acquisto definitivo. Le prestazioni offerte in questi primi mesi hanno convinto la dirigenza bianconera a prendere in considerazione la possibilità di trasformare il prestito in un trasferimento a titolo definitivo. Woltemade ha già messo a referto quattro gol e due assist in 13 presenze tra Serie A ed Europa League, dimostrando di poter essere un riferimento importante per l’attacco di Spalletti.

Scambio Conceicao-Woltemade con il Newcastle

Il problema è rappresentato dal costo dell’operazione. Il Newcastle aveva investito una cifra molto elevata per acquistarlo dallo Stoccarda nell’estate del 2025 e difficilmente accetterà di privarsene senza ottenere una contropartita adeguata. Per questo motivo, tra le ipotesi al vaglio della Juventus sarebbe emersa quella di inserire Francisco Conceicao nella trattativa. Il portoghese potrebbe trasferirsi in Premier League, proprio al Newcastle, diventando una pedina utile per convincere il club inglese a discutere il futuro di Woltemade. Conceicao, valutato dalla Juventus oltre 40 milioni di euro, rappresenterebbe una contropartita di valore e permetterebbe ai bianconeri di ridurre l’esborso economico necessario per assicurarsi il centravanti tedesco.