Clamoroso errore del portiere brasiliano all’inizio della partita contro l’Omonia. L’ex bianconero, invece, festeggia: con lui gli inglesi vincono sempre. Tegola Sorloth

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Il ritorno tra i pali della Juventus si è rivelato un incubo per Neto. Da un clamoroso errore di valutazione del 37enne portiere brasiliano, infatti, è arrivato il gol del vantaggio dell’Omonia Nicosia che ha gelato lo Stadium. Nella stessa giornata di Europa League l’ex bianconero Di Gregorio si conferma un talismano per il Bournemouth. E dalla Spagna ecco una pessima notizia per Spalletti: Sorloth è finito ko.

Juventus-Omonia: Neto debutta con una papera

Ingaggiato per rimpiazzare l’infortunato Grabara, vittima di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, Neto è tornato a difendere la porta della Juventus quasi dieci anni dopo l’ultima apparizione in bianconero. Ma l’esordio bis è stato da dimenticare. Al 15’, infatti, è uscito a vuoto sul calcio d’angolo battuto da Tankovic e per Satka è stato un gioco da ragazzi insaccare di testa, regalando così il gol del vantaggio all’Omonia Nicosia nel gelo dello Stadium.

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Che beffa: Di Gregorio è il talismano del Bournemouth

Mentre Spalletti e i tifosi della Juventus si ritrovano a fare i conti con l’errore di Neto, il Bournemouth vince ancora. E lo fa con Di Gregorio in porta. Ma c’è di più: ogni volta che il portiere ingaggiato in prestito dalla Juventus gioca, le Cherries vincono. Proprio così: quinta presenza stagionale e quinto successo. Se in Premier League il titolare è Petrovic, l’ex Monza è ormai il numero uno di coppa. ‘L’uomo Digre’ ha ben figurato nel blitz della squadra di Marco Rose in Spagna contro il Celta Vigo: l’eterno Iago Aspas ha illuso i padroni di casa, poi, nonostante l’espulsione di Diakité al 23’, gli inglesi hanno ribaltato il match con Rodriguez e il brasiliano Rayan. Il Bournemouth sta vivendo un momento di forma strepitoso: si è trattato, infatti, del decimo successo di fila ottenuto tra tutte le competizioni.

Juve, Sorloth ko: sfuma il sogno di Spalletti

Brutte notizie per la Juventus, alla ricerca di un centravanti in vista del mercato di gennaio. Alexander Sorloth rischia un lungo stop proprio dopo aver ritrovato gol e fiducia con l’Atletico Madrid. L’attaccante norvegese, molto apprezzato da Luciano Spalletti per la fisicità e le caratteristiche del suo gioco, ha riportato una lesione muscolare durante la sfida di Champions League contro il Viking. L’infortunio è arrivato dopo la rete che sembrava avergli restituito serenità: nel tentativo di deviare in porta un cross di Llorente, Sorloth si è lanciato in area ma ha colpito violentemente il palo, rimediando anche una contusione alla gamba destra. Inizialmente il problema non sembrava grave, tanto che il giocatore si era presentato regolarmente all’allenamento. La risonanza magnetica ha però evidenziato la lesione. Secondo le prime indicazioni, potrebbe tornare soltanto dopo la pausa natalizia. Per la Juventus sfuma così una pista concreta: Carnevali e Ottolini dovranno individuare un nuovo obiettivo.