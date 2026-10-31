I sondaggi sui principali colpevoli per il momento deludente della Juventus contano parecchie voci: per alcuni le responsabilità principali sono dell’allenatore, per altri della società che ha sbagliato anche quest’anno mercato, per molti dei giocatori che non stanno dando tutto o di John Elkann che da quando non c’è più Andrea Agnelli non ne imbrocca una. Per Maurizio Pistocchi però va tolto dalla lista Spalletti.
La difesa di Pistocchi
Scrive su X/twitter l’ex giornalista di Mediaset: “Leggo e sento sparare a 0 su Spalletti opinionisti le cui opinioni non arrivano al giorno dopo e gente radiata dal calcio e retrocessa con la sua reputazione. Credo al riguardo ci sia poca memoria – a Spalletti mancano 5 degli 11 titolari, per un totale di 9 assenti-e ancora meno onestà, soprattutto considerando che la stessa situazione, vissuta lo scorso anno da Conte,veniva giustamente vista come una attenuante. La Juve sta facendo male, certamente, ma sinora non è quasi mai scesa in campo con la formazione titolare. Su Spalletti sparano tutti perché non “allena” i giornalisti, che si fanno “convincere” con poco: a volte basta una cravatta di Marinella ( Moggi docet)”
La risposta dei tifosi sul web
Fioccano le reazioni: “Spalletti ottimo allenatore che allena una squadra asimmetrica di suo, con tutto il centrocampo assente chiunque sarebbe in difficoltà. A chi invoca Conte, con la campagna acquisti che farebbe fare lui pure Spalletti vince lo scudetto” e poi: “Ok sugli infortuni (quelli muscolari dipenderanno anche dallo staff?), ma giustificare i risultati con: “mai la formazione titolare” per squadre come Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli ecc nell’epoca delle 5 sostituzioni è nascondersi. E poi si è capito quale sarebbero i titolari?” e anche: “Conte lo scorso anno con tantissimi infortuni è arrivato secondo. Sicuramente la situazione della Juventus è difficile a livello di uomini, ma ci sono anche altri club che per via delle tante partite hanno forti difficoltà di uomini”
C’è chi scrive: “Spalletti appariva parecchio “bollito” già dal pessimo Europeo. Quell’Italia era come questa Juve, confusa e sfilacciata. Ormai vive di una fragile retorica e i calciatori, mediamente ignoranti, non lo seguono. Ha perso di praticità. Finito” e poi: “Non sono d’accordo , le sconfitte ci possono stare , ma l’atteggiamento in campo fa rabbrividire , una squadra che lotta è un discorso , ma non si capisce cosa facciano in campo , poi lui stesso quando parla sembra più demoralizzato della sua rosa” e ancora: “Spalletti non è più l’allenatore pre nazionale. Non si è più ripreso dopo quella delusione e sta continuando a fare gli stessi errori di allora. Tempo di andare a curarsi delle sue oche”.
Il web è scatenato: “Hanno messo 1,4 miliardi in 7 anni e cambiato 5 allenatori non può essere solo colpa loro. C’è da dire che la Juve non ha ancora incontrato una squadra sulla carta più forte e anche con gli infortuni non può essere cosi indietro” e poi: “Spalletti è un mediocre stop!! E francamente hanno po’ rotto sti allenatori alla Sacchi che non vincono un cavolo manco per sbaglio” e infine: “Allegri ha i suoi amichetti mediatici ma anche Spalletti è difeso a prescindere da una pletora di propagandisti che inventano narrazioni inverosimili e “dimenticano” per esempio che i suoi predecessori in CL ci sono entrati e lui invece no”