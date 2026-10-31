Difesa strenua del tecnico bianconero da parte dell'ex giornalista di Mediaset che ricorda come mezza squadra titolare sia infortunata ma sui social si scatena la bufera

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

I sondaggi sui principali colpevoli per il momento deludente della Juventus contano parecchie voci: per alcuni le responsabilità principali sono dell’allenatore, per altri della società che ha sbagliato anche quest’anno mercato, per molti dei giocatori che non stanno dando tutto o di John Elkann che da quando non c’è più Andrea Agnelli non ne imbrocca una. Per Maurizio Pistocchi però va tolto dalla lista Spalletti.

La difesa di Pistocchi

Scrive su X/twitter l’ex giornalista di Mediaset: “Leggo e sento sparare a 0 su Spalletti opinionisti le cui opinioni non arrivano al giorno dopo e gente radiata dal calcio e retrocessa con la sua reputazione. Credo al riguardo ci sia poca memoria – a Spalletti mancano 5 degli 11 titolari, per un totale di 9 assenti-e ancora meno onestà, soprattutto considerando che la stessa situazione, vissuta lo scorso anno da Conte,veniva giustamente vista come una attenuante. La Juve sta facendo male, certamente, ma sinora non è quasi mai scesa in campo con la formazione titolare. Su Spalletti sparano tutti perché non “allena” i giornalisti, che si fanno “convincere” con poco: a volte basta una cravatta di Marinella ( Moggi docet)”

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La risposta dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni: “Spalletti ottimo allenatore che allena una squadra asimmetrica di suo, con tutto il centrocampo assente chiunque sarebbe in difficoltà. A chi invoca Conte, con la campagna acquisti che farebbe fare lui pure Spalletti vince lo scudetto” e poi: “Ok sugli infortuni (quelli muscolari dipenderanno anche dallo staff?), ma giustificare i risultati con: “mai la formazione titolare” per squadre come Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli ecc nell’epoca delle 5 sostituzioni è nascondersi. E poi si è capito quale sarebbero i titolari?” e anche: “Conte lo scorso anno con tantissimi infortuni è arrivato secondo. Sicuramente la situazione della Juventus è difficile a livello di uomini, ma ci sono anche altri club che per via delle tante partite hanno forti difficoltà di uomini”

C’è chi scrive: “Spalletti appariva parecchio “bollito” già dal pessimo Europeo. Quell’Italia era come questa Juve, confusa e sfilacciata. Ormai vive di una fragile retorica e i calciatori, mediamente ignoranti, non lo seguono. Ha perso di praticità. Finito” e poi: “Non sono d’accordo , le sconfitte ci possono stare , ma l’atteggiamento in campo fa rabbrividire , una squadra che lotta è un discorso , ma non si capisce cosa facciano in campo , poi lui stesso quando parla sembra più demoralizzato della sua rosa” e ancora: “Spalletti non è più l’allenatore pre nazionale. Non si è più ripreso dopo quella delusione e sta continuando a fare gli stessi errori di allora. Tempo di andare a curarsi delle sue oche”.

Il web è scatenato: “Hanno messo 1,4 miliardi in 7 anni e cambiato 5 allenatori non può essere solo colpa loro. C’è da dire che la Juve non ha ancora incontrato una squadra sulla carta più forte e anche con gli infortuni non può essere cosi indietro” e poi: “Spalletti è un mediocre stop!! E francamente hanno po’ rotto sti allenatori alla Sacchi che non vincono un cavolo manco per sbaglio” e infine: “Allegri ha i suoi amichetti mediatici ma anche Spalletti è difeso a prescindere da una pletora di propagandisti che inventano narrazioni inverosimili e “dimenticano” per esempio che i suoi predecessori in CL ci sono entrati e lui invece no”