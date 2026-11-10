Juventus, rispunta Sorloth "chiuso" da David, occhio a Scamacca o Balogun a gennaio: chi può arrivare da Spalletti

Kolo Muani e Woltemade non sono attaccanti d'area di rigore, il tecnico bianconero vuole un centravanti classico a gennaio per dare la svolta alla squadra

La Juventus prepara le mosse per rinforzare il reparto offensivo e individua nella ricerca di una prima punta uno degli obiettivi principali delle prossime finestre di mercato. La necessità è quella di consegnare a Luciano Spalletti un attaccante con caratteristiche diverse rispetto alle soluzioni già presenti in rosa con Kolo Muani e Woltemade: un centravanti capace di garantire presenza fisica, profondità, gol e soprattutto un punto di riferimento stabile per la manovra offensiva.

Juventus, tre nomi per l’attacco

La dirigenza bianconera valuta diversi profili, con tre nomi che meritano particolare attenzione: Alexander Sorloth, Folarin Balogun e Gianluca Scamacca. Tre attaccanti differenti per caratteristiche tecniche, esperienza e prospettive, ma accomunati dalla possibilità di offrire nuove soluzioni al gioco della Juventus. Sorloth è in pole, Balogun l’alternativa internazionale.

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Il nome che sembra mettere d’accordo maggiormente la dirigenza e l’allenatore è quello di Alexander Sørloth. Il centravanti norvegese dell’Atlético Madrid era già stato vicino alla Juventus durante il mercato estivo, quando i bianconeri avevano avviato contatti concreti con il club spagnolo. Il direttore sportivo Marco Ottolini aveva anche incontrato il giocatore in Norvegia, trovando un’apertura al trasferimento a Torino. L’operazione, però, non si era concretizzata.

Adesso lo scenario potrebbe cambiare. Sorloth non è un titolare inamovibile nelle gerarchie di Diego Simeone e la concorrenza nel reparto offensivo dell’Atletico potrebbe ridurne ulteriormente lo spazio. Paradossalmente, è òa presenza di Jonathan David, arrivato a Madrid in prestito dalla Juventus, a chiudere il norvegese. I rapporti tra le due società sono buoni e questo potrebbe facilitare una nuova trattativa, soprattutto attraverso una formula temporanea con eventuale diritto di riscatto.

Sorloth il preferito di Spalletti

Dal punto di vista tecnico, il norvegese rappresenta probabilmente il profilo più vicino alle richieste di Spalletti. Alto, strutturato fisicamente, abile nel gioco aereo e nella protezione del pallone, può diventare un riferimento per la squadra e consentire ai compagni di inserirsi negli spazi. Non è soltanto un uomo d’area: sa attaccare la profondità e partecipare alla costruzione offensiva. Per la Juventus sarebbe un innesto capace di modificare immediatamente il peso specifico dell’attacco.

Balogun piace alla Juventus

Un’altra candidatura da seguire con attenzione è quella di Folarin Balogun, attualmente al Monaco. L’attaccante statunitense, classe 2001, è un profilo differente rispetto a Sorloth: meno centravanti di peso e più giocatore di movimento, rapido negli spazi, dinamico e dotato di una buona capacità di attaccare la profondità. Il suo nome era già stato proposto alla Juventus nelle ultime fasi del mercato estivo attraverso il procuratore Jorge Mendes. La trattativa non aveva trovato uno sbocco, ma l’ipotesi di un trasferimento a gennaio è tornata d’attualità. Il Monaco potrebbe prendere in considerazione una cessione davanti a un’offerta adeguata, anche alla luce delle prospettive contrattuali del giocatore.

Scamacca, la soluzione italiana

Tra i nomi valutati dalla Juventus figura anche Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta e profilo che potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente interessante per caratteristiche e conoscenza del campionato italiano. L’attaccante della Nazionale possiede una struttura fisica importante, una buona tecnica individuale e la capacità di giocare spalle alla porta. A differenza di altri centravanti, può partecipare attivamente alla manovra, dialogare con i trequartisti e diventare un riferimento per gli inserimenti dei centrocampisti. Qualità che si sposerebbero con diverse delle idee tattiche di Spalletti.

Naturalmente, l’eventuale operazione presenta alcune difficoltà. L’Atalanta dovrebbe essere convinta a privarsi di un attaccante con caratteristiche importanti e la valutazione economica del cartellino potrebbe rappresentare un ostacolo. Bisognerà inoltre considerare le condizioni fisiche del giocatore e la sua continuità dopo i problemi che ne hanno condizionato il percorso negli ultimi anni. In tutti i casi, Spalletti ha bisogno di un centravanti capace di trasformare il lavoro della squadra in gol.

Juventus, Ekhator verso il prestito

Molto dipenderò anche dal destino di Jeff Ekhator: se l’attaccante, preso in estate per 18 milioni, andrà in prestito, allora si libererebbe un posto in rosa. Tra le possibili destinazioni si parla di un ritorno al Genoa, club nel quale è cresciuto e ha già maturato esperienza, oppure di un trasferimento al Parma, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Non mancherebbero comunque altri estimatori in Serie A.