L’identikit fatto dal tecnico alla dirigenza per il mercato di gennaio porta dritto al centravanti dell’Atalanta, ma se il d.s. bergamasco si opporrà è pronta un’altra strada

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Potrebbe essere Gianluca Scamacca la soluzione della Juventus per il mercato di gennaio: l’attaccante dell’Atalanta corrisponde all’identikit tracciato da Luciano Spalletti, ma per portare il centravanti romano a Torino Giovanni Carnevali dovrà vedersela con Cristiano Giuntoli, ex d.s. della Juve col dente avvelenato. L’alternativa alla punta della Dea è un vecchio amore del club bianconero.

Juventus, Scamacca e l’identikit di Spalletti

Un centravanti “strutturato”, “da un metro e 95 cm”, ormai “indispensabile per il calcio contemporaneo”: questa la richiesta di Luciano Spalletti alla Juventus per il mercato di gennaio, un identikit piuttosto chiaro che conduce dritto a Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta da tempo stimato dall’allenatore toscano. Spalletti ha apprezzato le doti di Scamacca in Nazionale e sarebbe felice di tornare a lavorare con lui in bianconero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scamacca, perché la Juve ci crede

A rendere Scamacca un obiettivo possibile per la Juventus è anche il cambiamento del suo status nell’Atalanta. Nikola Krstovic ha ormai superato il romano nelle gerarchie di Maurizio Sarri per il ruolo di prima punta della Dea e dunque il club bergamasco potrebbe essere incline a lasciar andare via il centravanti nel mercato invernale, soprattutto se fosse lo stesso Scamacca a chiedere la cessione. L’attaccante è legato all’Atalanta da un contratto con scadenza nel 2028: cederlo a gennaio, dunque, potrebbe essere una scelta corretta prima che il valore del cartellino inizi inevitabilmente a calare.

Juve, l’ex Giuntoli ostacolo per Scamacca

Il problema principale della Juventus sta nel suo interlocutore: Carnevali dovrà trattare Scamacca con Cristiano Giuntoli, ex dal dente avvelenato che in estate ha già firmato lo “scippo” di Frank Kessie. “Puntiamo forte su Scamacca”, ha dichiarato l’ex d.s. bianconero prima della gara di domenica con l’Inter: un messaggio chiarissimo per la Juventus, le prime schermaglie annunciano una trattativa tutt’altro che in discesa per i bianconeri.

Mateta, vecchio amore della Juventus

Ecco perché Carnevali dovrà continuare a esplorare piste alternative. Una è quella aperta ormai la scorsa estate e che conduce ad Alexander Sorloth, che negli ultimi mesi ha visto ridursi il suo minutaggio all’Atletico Madrid. L’altra, invece, conduce ad un altro vecchio amore della Juventus, quel Philippe Mateta sondato un anno fa, in vista del mercato di gennaio 2026, e poi vicinissimo al Milan, che decise di non investire su di lui a causa di un infortunio al ginocchio. Mateta, che nel frattempo ha risolto i suoi problemi fisici, rappresenterebbe una soluzione low cost, dato che ha il contratto in scadenza e ha già avvisato il Crystal Palace di non volerlo rinnovare. Sul francese, che ha preso anche parte ai Mondiali la scorsa estate, è però forte l’interesse anche del Manchester United.