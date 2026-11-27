Siparietto Spalletti-Pinturicchio a Sky dopo il convincente 4-1 all’Omonia in Europa League: la domanda sui gol di Cambiaso e Boga e la risposta dell’ex capitano bianconero

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Prima la paura per il gol subito a freddo, propiziato da una papera di Neto, poi il sorriso ritrovato per una rimonta che racchiude tante indicazioni positive. È uno Spalletti disteso quello che si è presentato ai microfoni di Sky dopo il 4-1 della Juventus all’Omonia Nicosia, che ha lanciato i bianconeri al secondo posto in Europa League e, dunque, sempre più vicini alla qualificazione diretta agli ottavi. Il tecnico di Certaldo si è anche concesso un simpatico siparietto con Alex Del Piero: dopo averlo interrogato sui gran gol di Cambiaso e Boga, l’ex ct della Nazionale ha ricevuto una risposta spiazzante da Pinturicchio. Sorrisi in studio e la consapevolezza che la Juventus può guardare al futuro con ritrovata fiducia.

Spalletti e Del Piero, il siparietto sui gol di Cambiaso e Boga

A guidare la rimonta bianconera contro l’Omonia è stato Cambiaso, uno dei calciatori più criticati delle ultime settimane. L’esterno ligure ha inviato un segnale a tutto l’ambiente Juventus realizzando un autentico golazo: tiro a giro dalla distanza e palla nel sette alla destra dell’incolpevole portiere ospite. Di pregevole fattura anche la rete di Boga, che ha fissato il risultato sul 4-1 con una conclusione precisa, sempre indirizzata all’incrocio dei pali.

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Nell’intervista del post partita andata in onda su Sky, Spalletti ha approfittato della presenza in studio di Del Piero per cogliere la palla al balzo e chiedergli: “Alex, qual è il gol che più somiglia alla tua perla del 1996?”. Il riferimento è alla gemma di Pinturicchio contro il River Plate, che proprio 30 anni fa consentì alla Juventus di conquistare la Coppa Intercontinentale a Tokyo.

Del Piero risponde a Spalletti e “si prende i meriti” delle reti della Juve

Alla domanda dell’allenatore toscano, Del Piero ha risposto così: “Nessuno in realtà”. Spalletti ha replicato subito, precisando: “Nessuno perché tu l’hai fatto da dentro l’area”. Alex ha poi commentato così le prodezze di Cambiaso e Boga: “Al tiro a giro sono più affezionato. Mi hanno reso felice, mi hanno omaggiato: ecco, mi prendo questo merito”.

La leggenda bianconera ha poi continuato: “Tra i due, credo che a te sia piaciuto più il secondo perché frutto di una riconquista. Una grande soddisfazione”. Spalletti concorda: “Sì, Gatti si è spinto al limite dell’area, in pressione altissima”.

Il riscatto di Cambiaso: un golazo per la rinascita

Tante le note positive per la Juventus, a partire dal gol di Ekhator. In attesa che gennaio porti in dote un bomber, Spalletti sa di poter contare sul talento acquistato in estate dal Genoa per 16 milioni di euro.

Ma il tecnico spera di aver ritrovato anche Cambiaso, risorsa preziosa per la sua duttilità tattica: chissà che la perla alla Del Piero contro l’Omonia non lo aiuti a scrollarsi di dosso le incertezze degli ultimi tempi. Se neppure tanto tempo fa Pep Guardiola era pronto a fare carte false pur di portarlo al Manchester City, significa che il 26enne è un elemento da recuperare a tutti i costi.