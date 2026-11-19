La concorrenza di Napoli e Premier League, le richieste economiche del Monza e la volontà di Juric di trattenere il portoghese fino a giugno rappresentano ostacoli non da poco

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La Juventus ha un nuovo obiettivo per l’attacco in vista del mercato di gennaio: si tratta di Gustavo Varela, centravanti portoghese del Monza che rappresenta una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Tra coloro che sono rimasti impressionati dalle qualità e dalle caratteristiche del classe 2005, c’è anche Luciano Spalletti, tecnico che ha più volte manifestato la necessità di aggiungere un attaccante centrale al proprio reparto offensivo. I primi contatti con la società brianzola ci sono già stati, ma arrivare a Varela già nella sessione invernale non sarà semplice. Ci sono infatti due ostacoli importanti che rischiano di complicare i piani della Vecchia Signora: da una parte la folta concorrenza, con diversi club pronti a scatenare un’asta, dall’altra la volontà del Monza di Ivan Juric di non privarsi del suo miglior marcatore a metà stagione.

Juventus, Spalletti punta su Gustavo Varela: la sorpresa del Monza

Gustavo Varela è diventato uno dei nomi più caldi in vista del prossimo calciomercato. Arrivato al Monza dal Benfica per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro, l’attaccante portoghese ha avuto un impatto devastante con il calcio italiano. I suoi numeri raccontano al meglio la crescita di un giocatore che, nel giro di pochi mesi, è passato dall’essere una scommessa a diventare uno dei centravanti più ricercati del panorama europeo.

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Sono undici le reti realizzate nelle prime undici apparizioni stagionali tra campionato e Coppa Italia, con nove gol e un assist in Serie A. Un rendimento che gli ha permesso di conquistare anche la convocazione nella nazionale maggiore di Jorge Jesus, attirando su di sé l’attenzione di società con ambizioni importanti.

Le sue caratteristiche? Classico attaccante moderno, capace di abbinare struttura fisica e attacco alla profondità, lavorando bene spalle alla porta e dimostrando di saper attaccare gli spazi come pochi. Meglio non lasciargli tanti metri alle spalle delle difese avversarie, perché in quel contesto va a nozze. Un elemento prezioso per la manovra del Monza, ma già pronto per una grande squadra: è ciò che pensa Luciano Spalletti, alla ricerca di un centravanti in grado di offrire soluzioni differenti rispetto a quelle offerte da Woltemade e Kolo Muani. Entrambi non a loro agio nel ruolo di prima punta.

Primo ostacolo per la Juventus: la concorrenza di Napoli e Premier League

Questione di ostacoli. Il primo problema per la Juventus è rappresentato dalla concorrenza. Varela piace a numerose società e la sensazione è che intorno al suo nome possa scatenarsi una vera e propria asta. In Italia, oltre ai bianconeri, c’è soprattutto il Napoli, che da tempo segue il ragazzo e ha già avviato contatti con il suo entourage.

Il portoghese è in cima al taccuino del ds Giovanni Manna, ma molto dipenderà dalle eventuali uscite e dalla situazione di Lorenzo Lucca, apparso in evidente difficoltà nel corso della sua esperienza partenopea. La Juventus, dunque, non può permettersi di perdere tempo se intende davvero regalare a Spalletti un giocare con queste caratteristiche. Sirene anche dall’estero, con la Premier League che incombe: Tottenham, Brentford e Sunderland hanno chiesto informazioni sul giocatore, mentre il Liverpool starebbe monitorando con attenzione le sue prestazioni attraverso i propri osservatori. Una presenza ingombrante, soprattutto considerando la maggiore disponibilità economica delle società inglesi.

Sullo sfondo, peraltro, c’è anche la posizione del Benfica. Il club lusitano, che ha cresciuto Varela prima di cederlo al Monza, conserva infatti il 20% sulla futura rivendita e una possibilità di pareggiare le offerte ricevute dai brianzoli. Un “elemento di disturbo” per coloro che vorrebbero chiudere in tempi brevi l’affare, come Juve e Napoli.

Secondo ostacolo: Juric vuole trattenere Varela al Monza fino a giugno

Il secondo ostacolo, forse quello più difficile da superare a gennaio, riguarda proprio il Monza. Ivan Juric considera Gustavo Varela un elemento fondamentale per la propria squadra e non vorrebbe perdere il suo centravanti proprio nel momento più delicato della stagione. In piena corsa salvezza, privarsi del miglior realizzatore della rosa a metà campionato rappresenterebbe un rischio non indifferente. Per questo motivo, l’ex tecnico di Roma e Genoa vorrebbe che venissero valutate cessioni eccellenti solo in vista dell’estate. O al limite, cedendo il cartellino di Varela a gennaio, per poi trattenerlo in prestito fino al 30 giugno.

Una posizione comprensibile, soprattutto alla luce dell’importanza che Varela ha nell’economia del gioco del Monza. I suoi gol possono fare la differenza nella corsa alla permanenza in Serie A e il club non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. E un’eventuale asta potrebbe addirittura far lievitare il prezzo, tenendo conto anche dei margini di crescita del classe 2005. Una somma considerevole per la Juventus, che deve fare i conti anche con i vincoli economici imposti dal Financial Fair Play e con la necessità di finanziare eventuali acquisti attraverso alcune cessioni. L’interesse resta concreto, così come la volontà di lavorare su una formula ad hoc: “aggirare” i paletti della UEFA attraverso un prestito con obbligo di riscatto condizionato, così da non appesantire il bilancio nell’immediato.

Se il calciatore dovesse dare continuità al suo ruolino di marcia anche dopo la sosta, è lecito aspettarsi un tentativo già nel mercato di gennaio. Spalletti aspetta un centravanti con caratteristiche precise e Varela sembra corrispondere a diversi requisiti richiesti dall’allenatore. La strada, però, appare tutt’altro che in discesa.