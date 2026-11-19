L'infermeria bianconera resta affollata: Kalulu, Nico Gonzalez, Thuram e Locatelli sono ancora ai box, da valutare anche le condizioni di Celik e Cambiaso in vista della sfida contro il Venezia

La Juventus prova a recuperare qualche sorriso, ma l’emergenza infortuni continua a condizionare il lavoro di Luciano Spalletti. Alla Continassa arrivano segnali incoraggianti soprattutto da Kenan Yildiz, tornato a lavorare con il pallone dopo un periodo trascorso lontano dal campo. Le immagini del numero dieci bianconero impegnato negli esercizi tecnici alimentano l’ottimismo in vista del suo ritorno, anche se per il momento non è ancora possibile stabilire con certezza quando potrà tornare a disposizione a pieno regime.

Juventus, situazione complicata

Per il resto, la situazione resta decisamente complicata. In vista della partita contro il Venezia, infatti, sono almeno quattro i giocatori che rappresentano assenze pesanti per la formazione bianconera, mentre altri due elementi devono ancora superare gli ultimi controlli prima di essere considerati recuperati. Una situazione che rischia di condizionare soprattutto le scelte difensive di Spalletti, costretto a fare i conti con una disponibilità ridotta in diversi reparti. Tra gli indisponibili sicuri c’è Pierre Kalulu, fermatosi durante la partita di Firenze prima della sosta per le nazionali. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro, un problema muscolare che lo ha costretto a saltare anche gli impegni con la propria nazionale. Il difensore francese dovrebbe rimanere fuori anche contro il Venezia, con l’obiettivo di tornare a disposizione per Juventus-Udinese del 6 dicembre, salvo complicazioni durante il percorso di recupero.

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Non ci sarà neppure Nico Gonzalez, alle prese con una lesione al polpaccio destro. Per l’argentino si punta a un rientro tra la prossima giornata e la quattordicesima, ma anche in questo caso sarà necessario valutare quotidianamente le risposte del giocatore al lavoro personalizzato. Il tutto al netti dei rientri che avverranno ancora tra molti mesi di Khephren Thuram e Manuel Locatelli.

Celik e Cambiaso, recuperi fondamentali

La situazione più delicata riguarda però gli esterni difensivi. Per la sfida contro il Venezia restano infatti da valutare le condizioni di Zeki Celik e Andrea Cambiaso, due giocatori che potrebbero diventare fondamentali per evitare di aggravare ulteriormente l’emergenza. Il laterale turco è tornato dagli impegni con la nazionale con un piccolo problema alla coscia sinistra. Non si tratta, almeno per quanto emerso finora, di un infortunio particolarmente serio, ma lo staff medico dovrà verificare che non ci siano conseguenze prima di concedere il via libera definitivo. Anche Cambiaso sta cercando di recuperare dopo i problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare l’ultima partita contro la Fiorentina. Per entrambi filtra un cauto ottimismo, ma la loro disponibilità dovrà essere confermata in prossimità della gara.

Le eventuali assenze contemporanee dei due esterni aprirebbero uno scenario particolarmente complicato per Spalletti. Senza Kalulu, Celik e Cambiaso, il tecnico si ritroverebbe con pochissime alternative sulle corsie laterali. Una possibilità potrebbe essere quella di ricorrere alla difesa a tre, affidando a McKennie e Cabal il compito di presidiare le fasce e garantire copertura e spinta.

Conceiçao e Zhegrova, le buone notizie

Non mancano comunque alcuni segnali positivi. Francisco Conceiçao è tornato completamente a disposizione dopo la lussazione alla spalla rimediata circa un mese fa nella partita contro la Lazio. Il portoghese rappresenta un recupero importante per il reparto offensivo, grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri. Buone indicazioni anche da Edon Zhegrova, rientrato anticipatamente dagli impegni con la nazionale kosovara. L’esterno ha svolto regolarmente l’intera seduta di allenamento alla Continassa, confermando di essere pienamente utilizzabile.

McKennie, il Manchester si allontana

Nel frattempo, McKennie sembra aver momentaneamente allontanato il Manchester United, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi. L’interesse dei Red Devils sarebbe legato soprattutto a Pochettino, che conosce bene il centrocampista e ne apprezza duttilità, dinamismo e capacità di ricoprire più ruoli. McKennie ha però chiarito di non avere intenzione di lasciare Torino: «Sono felice alla Juventus, è per questo che ho rinnovato». Il suo contratto scade nel 2030. Anche la società bianconera lo considera un elemento importante, ma secondo le indiscrezioni un’offerta intorno ai 40 milioni di euro potrebbe indurre a qualche riflessione.

Tramonta la pista Hojbjerg

Di conseguenza si è allontana l’ipotesi Hojbjerg: L’ex Tottenham, 31 anni, garantirebbe esperienza internazionale, fisicità e capacità di giocare davanti alla difesa. L’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro, eventualmente condizionato. Il Marsiglia avrebbe però bisogno di monetizzare e non sarebbe semplice convincerlo ad accettare questa formula, inoltre se il centrocampista americano resterà come sembra a Torino, non ci sarà numericamente lo spazio per un altro inserimento a centrocampo.