Juventus, Spalletti missione fallita, in due tornano sul mercato ma preoccupa il caso Yildiz

Si allungano i tempi di recupero per l’attaccante bianconero. Probabile che il rientro slitti al 2027.

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Abbondanza ed emergenza in casa Juventus. Un paradosso solo apparente nella rosa bianconera che contrappone i due sentimenti contrastanti di Luciano Spalletti, diviso da ambizioni, sinora lontane, e necessità tuttora concrete. Il vorrei ma non posso, parte dalle condizioni di Kenan Yildiz. Il tecnico della Juventus da mesi ripete, in appendice a varie conferenze stampa una frase che suona quasi come una filastrocca tra invocazione e speranza: “Quando tornerà Yildiz poi…”. Come a dire: per adesso stiamo giocando senza il nostro top player, vedrete che rendimento avremo quando tornerà. Il problema è proprio quel “poi” che si sta posticipando sempre più. Rischiando di diventare un caso.

L’anno che verrà

Il rientro di Yildiz, anche per sue dichiarazioni, sembrava dovesse avvenire il prossimo mese. La Juventus aveva caldeggiato di poterlo aggregare in occasione della gara del 14 dicembre contro il Monza, per poi dargli campo e minutaggio in vista del big match con la Roma del turno successivo. Ma i conti sembrano oggi prematuri. Impressioni, sensazioni e rumors attorno alle condizioni e alla tabella di riabilitazione dell’attaccante turco, non aprono al momento a scenari ottimistici. Considerando che dopo il match contro la Roma del 19 dicembre ci sarà la pausa natalizia è probabile a questo punto, anche per motivi di cautela, che Yildiz possa rientrare con maggiori certezze all’inizio prossimo anno solare, allorquando la Juventus giocherà due sfide delicate: il derby col Toro alla Befana e lo scontro a San Siro con l’Inter il 10 gennaio. Due appuntamenti chiave per la stagione bianconera per i quali l’apporto di Kenan potrebbe risultare decisivo.

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I recuperati dopo la sosta

Le buone notizie per Spalletti arrivano dal recupero di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, che potranno surrogare parzialmente la perdurante assenza di Yildiz. Un modo anche per riproporre il modulo da sempre più caro e più prolifico nella carriera di Spalletti, ovvero il tridente con le due fasce offensive a ruotare attorno alla prima punto. Con in aggiunta l’inserimento di un trequartista, ruolo in cui, in tempi di emergenza, il tecnico sta cercando di affinare Woltemade, ma i risultati sono non sempre lusinghieri anche per le caratteristiche tecniche e morfologiche dell’attaccante tedesco. Quel ruolo di “sottopunta” potrebbe tornare di fatto a Nico, che sia pur con esiti altalenanti, sarebbe nel sui alveo di competenza e preferenza, come testimoniano i suoi oltre 80 gol in carriera. Ma nel biennio alla Juventus Gonzalez non ha dimostrato di valere quanto investito per lui sia in termini economici che in aspettative di resa. I suoi 7 segnati sinora nella esperienza bianconera sembrano solo un magro risarcimento. E la sua permanenza in bianconero resta in bilico in vista del marcato di gennaio.

Maledetta abbondanza

Solitamente l’abbondanza è un dono da custodire e per il quale mostrare gratitudine. Eppure nel caso della Juventus è diventato un problema. Il troppo stroppia e in casa bianconera c’è un esubero non preventivato di uomini soprattutto nel reparto offensivo. Con i rientri dalla sosta, Nico Gonzalez e Francisco Conceicao vanno a implementare a una batteria formata da: McKennie, Ekhator, Alajbegovic e Boga. Ai quali poi si aggiungerà Yildiz. Decisamente troppi rispetto alle esigenze che la Juventus ha palesato in altre zone del campo.

La valigia sul letto di Zeghrova

Spalletti ha avanzato richieste legittime alla Società per nuovi arrivi a gennaio che possano riequilibrare l’organico, sia a centrocampo sia di fronte alla nuova emergenza difesa con l’ultimo infortunio di Kalulu. Tuttavia questo squilibrio di organico è anche frutto del tecnico che, nonostante le intenzioni originarie al suo approdo in bianconero, non ha mai saputo valorizzare alcuni calciatori che aveva acquistato o ereditato con favore. Su tutti Edon Zeghrova, giunto a Torino con premesse straordinarie, ma che è andato in lenta e inesorabile dissolvenza con un rendimento globalmente deludente, e Nico Gonzalez. Già questa estate entrambi erano in lista di partenza e fuori rosa Champions, ma poi erano stati reintegrati per sopperire alla catena di infortuni. Sembrava che i due esuberi potessero essere anche l’arma in più della Juve ma non è andata così.

Spallo, missione fallita

Spalletti ha provato a rianimare Zeghrova adottando parole di grande ammirazione anche a mo’ di sprone e mettendolo in campo in più occasioni. Ma la missione recupero è fallita. La sua doppietta al Sassuolo il 13 settembre, che tra l’altro non serve ad evitare la sconfitta della Juve in Emilia per 3-2, è solo un fuoco fatuo rispetto a mesi di grigiore. Adesso si ripete la storia di questa estate, a gennaio la Juventus attende offerte per l’attaccante tedesco, per liberare posti in rosa, monetizzare e spostare il focus su altri ruoli da coprire in rosa. Manca ancora un mese e mezzo a gennaio, ma in casa bianconera alcuni uomini hanno già pronta la valigia sul letto.