Juventus, Spalletti pronto a riabbracciare un vecchio “nemico”: Icardi per rinforzare l'attacco a gennaio

L'argentino sogna il ritorno in Serie A e sarebbe disposto a ridursi sensibilmente l'ingaggio. Spalletti potrebbe ritrovare il centravanti già allenato a Milano.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus guarda al mercato di gennaio alla ricerca di nuove soluzioni per aumentare il peso offensivo della squadra di Luciano Spalletti. Tra i nomi che stanno circolando nelle ultime ore c’è quello di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter e vecchia conoscenza dell’attuale allenatore bianconero. A rilanciare la clamorosa indiscrezione è il portale argentino TyC Sports, secondo cui il centravanti avrebbe intenzione di tornare a giocare in Serie A. Dopo aver cercato invano di riaprire una porta in nerazzurro, l’argentino potrebbe prendere in considerazione una destinazione decisamente sorprendente. L’eventuale operazione sarebbe favorita anche dalla disponibilità del giocatore a ridimensionare sensibilmente le proprie richieste economiche.

Icardi alla Juventus, l’indiscrezione arriva dall’Argentina

Il nome di Mauro Icardi si aggiunge alla lista dei possibili rinforzi offensivi della Juventus in vista della sessione invernale. Secondo TyC Sports, l’attaccante argentino starebbe valutando seriamente la possibilità di tornare nel campionato italiano, con Torino tra le destinazioni potenzialmente percorribili. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un centravanti capace di garantire maggiore continuità sotto porta e l’esperienza dell’ex interista potrebbe rappresentare un’opportunità. Le prestazioni di Kolo Muani e Woltemade non avrebbero infatti dissipato tutti i dubbi sulle soluzioni offensive a disposizione di Spalletti. Per ora, tuttavia, non risultano trattative avanzate né contatti ufficiali che possano confermare un concreto interesse della Juventus.

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Il passato con Spalletti e il tentativo di tornare all’Inter

A rendere particolarmente suggestiva l’ipotesi è il rapporto professionale tra Icardi e Luciano Spalletti. I due hanno condiviso l’esperienza all’Inter, dove il centravanti argentino ha indossato la fascia da capitano e ha continuato a distinguersi per il proprio fiuto del gol. Il loro rapporto, però, è stato segnato anche da tensioni e contrasti, soprattutto nella parte finale dell’avventura milanese. Un passato che rende l’eventuale reunion a Torino ancora più particolare. Prima di guardare alla Juventus e dopo essere stato scartato da Gattuso per la Lazio, Icardi avrebbe provato a riproporsi proprio all’Inter, manifestando la disponibilità ad accettare un ruolo meno centrale e condizioni economiche differenti. La risposta di Marotta, però, è stata negativa, chiudendo di fatto la porta a un ritorno in nerazzurro.

Ingaggio ridotto e cartellino a zero: perché l’affare può convenire

Uno degli aspetti più interessanti dell’eventuale operazione riguarda la sua sostenibilità economica. Icardi sarebbe disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio pur di tornare a giocare in Italia, una disponibilità che potrebbe rendere più accessibile un’eventuale trattativa. La Juventus potrebbe inoltre evitare di sostenere un costo per il cartellino qualora il giocatore fosse effettivamente libero da vincoli contrattuali. Si tratta di un’opportunità potenzialmente interessante per una società chiamata a conciliare le esigenze tecniche con la gestione delle risorse finanziarie. L’età e il rendimento recente dell’argentino resterebbero comunque elementi da valutare attentamente prima di qualsiasi decisione. Non basta infatti un’operazione a parametro zero per garantire che l’investimento complessivo sia conveniente.

Juventus, Icardi è una suggestione per il mercato di gennaio

Il possibile approdo di Icardi a Torino resta dunque una pista tutta da verificare, ma il profilo dell’argentino presenta caratteristiche che potrebbero incuriosire Spalletti. Il tecnico conosce già il centravanti, le sue qualità in area di rigore e il modo in cui può incidere negli ultimi metri. La Juventus dovrà però valutare se puntare su un attaccante esperto, potenzialmente disponibile a condizioni vantaggiose, oppure continuare a cercare un profilo più giovane su cui costruire il futuro del reparto. Il ritorno in Serie A è il desiderio di Icardi, mentre la destinazione bianconera rappresenta al momento una possibilità rilanciata dalla stampa argentina. Gennaio è ancora lontano e serviranno ulteriori sviluppi per capire se la suggestione possa trasformarsi in una vera opportunità di mercato.