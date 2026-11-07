Juventus, Spalletti ritrova il sorriso, recupera il suo talismano e si affida al nuovo modulo

Due vittorie consecutive hanno rilanciato il morale della Juventus, che si prepara alla trasferta di Firenze con il recupero di McKennie

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus si prepara ad affrontare la delicata trasferta contro la Fiorentina con un ritrovato entusiasmo e qualche certezza in più sul piano delle scelte. Le vittorie consecutive contro Napoli e AZ Alkmaar hanno restituito fiducia all’ambiente bianconero e permesso a Luciano Spalletti di lavorare con maggiore serenità. Il tecnico toscano, tuttavia, deve ancora fare i conti con un’infermeria affollata e una rosa che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con numerose assenze. In vista della partita del Franchi, in programma domenica sera, arriva però un segnale incoraggiante: Weston McKennie è vicino al rientro e potrebbe essere subito protagonista. Una notizia importante per l’allenatore, che spera anche di recuperare qualche altra pedina per ampliare le proprie soluzioni tattiche.

McKennie torna a disposizione: il talismano di Spalletti è pronto

La notizia più importante per Spalletti riguarda proprio Weston McKennie, ormai prossimo al ritorno in campo dopo l’affaticamento muscolare agli adduttori accusato durante la sfida contro il Napoli. Il centrocampista statunitense era stato sostituito all’intervallo e lo staff tecnico aveva preferito non correre rischi, escludendolo dalla trasferta europea contro l’AZ Alkmaar. Una scelta precauzionale che sembra aver prodotto gli effetti sperati, consentendo al giocatore di completare il percorso di recupero senza forzature. McKennie rappresenta una pedina particolarmente preziosa per l’allenatore, grazie alla capacità di adattarsi a più posizioni e garantire dinamismo, inserimenti e intensità. Il suo rientro potrebbe quindi coincidere anche con un ritorno dal primo minuto, restituendo alla Juventus una soluzione fondamentale per affrontare una partita complicata.

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Conceicao spera nella convocazione: possibile sorpresa a Firenze

Qualche spiraglio positivo arriva anche sul fronte Francisco Conceicao, il cui recupero potrebbe procedere più velocemente rispetto alle previsioni iniziali. L’esterno portoghese è fermo per una lussazione alla spalla e, in un primo momento, il suo ritorno era stato programmato soltanto dopo la sosta per le nazionali. Gli ultimi progressi, tuttavia, avrebbero riaperto la possibilità di un recupero anticipato, con lo staff medico chiamato a valutare attentamente le sue condizioni nei prossimi giorni. Una convocazione per la trasferta di Firenze non è da escludere, anche se appare difficile immaginare un suo impiego dal primo minuto. Spalletti potrebbe comunque ritrovare un’alternativa importante per il reparto offensivo, soprattutto considerando le difficoltà incontrate nel gestire le rotazioni durante il recente tour de force. In ogni caso resta promosso il nuovo modulo con Nick Woltemade al centro, Randal Kolo Muani a destra e Kerim Alajbegovic a sinistra.

Celik più lontano dal rientro: il recupero slitta dopo la sosta

Decisamente meno incoraggiante la situazione di Zeki Celik, alle prese con una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Il difensore turco ha ripreso a lavorare sul campo, ma non ha ancora completato il reinserimento in gruppo e le possibilità di vederlo tra i convocati per la partita contro la Fiorentina restano piuttosto ridotte. La prudenza dello staff medico suggerisce di non accelerare ulteriormente i tempi, evitando il rischio di una ricaduta che potrebbe compromettere il prosieguo della stagione. L’obiettivo più realistico è il recupero dopo la sosta per le nazionali, quando la Juventus tornerà in campo contro il Venezia. Una situazione che obbliga Spalletti a continuare a gestire con attenzione le risorse a disposizione, soprattutto in una fase della stagione nella quale gli impegni ravvicinati richiedono alternative in ogni reparto.

Nico Gonzalez assente contro la Fiorentina: infermeria ancora affollata

Non dovrebbe esserci nemmeno Nico Gonzalez, che rischia di saltare una partita dal significato particolare contro la sua ex squadra. L’argentino sta proseguendo il recupero dalla lesione al soleo destro e difficilmente riuscirà a tornare a disposizione in tempo per la trasferta del Franchi. Anche per lui il rientro è atteso dopo la sosta, lasciando Spalletti con una soluzione offensiva in meno. L’elenco degli indisponibili comprende inoltre Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khephren Thuram e Kamil Grabara, tutti alle prese con problemi fisici che richiedono ancora tempo. Nonostante le assenze, le ultime due vittorie hanno restituito fiducia alla Juventus e al suo allenatore, che guarda a Firenze con maggiore ottimismo. Il possibile recupero di McKennie, in questo senso, rappresenta un tassello importante per dare continuità ai risultati e consolidare le nuove soluzioni tattiche.