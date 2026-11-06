Juventus, Spalletti scatenato, la minaccia a Cabal e lo sfogo dopo la vittoria con l’AZ

Juventus, Spalletti scatenato si sfoga dopo la vittoria con l’AZ, tensione con Cabal durante la partita

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Quando si dice avere la squadra in pugno. Luciano Spalletti ieri il suo pugno di ferro lo ha mostrato all’AFAS Stadion nel finale travolgente di Az Almaar-Juventus. Gli olandesi rimontano al 90esimo allo 0-2 al 2-2 in appena 3 minuti. Quando De Wit scaraventa sotto la traversa il pallone del pareggio, Spallo passa dalla disperazione all’autolesionismo e viene alle mani con se stesso. Prima abbassa la testa poi si picchia forte sulla fronte con entrambi i palmi come a volersi svegliare dall’incubo. La Provvidenza per Lucio si manifesta nelle vesti del VAR, che mai come in questo frangente rivela anche un aspetto umano. Il gol viene annullato per fuorigioco. Sospiro di sollievo ma neppure tanto, perché il tecnico a quel punto chiama a sé Cabal e gli mostra il pugno a un centimetro dal viso. Chiaro e intuitivo il monito per gestualità e labiale: “ti do un cazzotto!”. Il difensore rischia la fustigazione quando si perde l’uomo di riferimento sul pareggio momentaneo dell’AZ. Dai gesti alle parole. Spalletti racconta la vicenda dopo aver sbollito in conferenza: “Mi arrabbio quando non vedo l’atteggiamento giusto e quando si prendono gol per indecisioni. Qual è il mio, qual è il tuo? Perché quell’altro non viene? Le decisioni non prese sono peggiori di quelle sbagliate perché costano di più”

I 5 minuti di Spalletti

La verità è che a vedere la Juventus schiacciata e dominata, gli sono venuti i 5 minuti. Gli stessi per i quali Spallo ringrazia il cielo: “Eravamo talmente in difficoltà che se fosse durata altri 5 minuti, la partita non l’avremmo portata a casa”. Un urlo di allarme che fotografa in maniera fedele una partita che sembrava dover essere una piacevole serata all’insegna della serenità. E anche della familiarità considerando come era iniziato l’happening olandese.

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Koopmainers abbraccia il fratello nella sua rimpatriata a casa e poi dopo 20 minuti lo accoltella con un gol che apre la sfida. Sulle tribune c’è la famiglia che sorride all’insegna del comunque vada sarà un successo. Koop non esulta per rispetto della sua ex squadra, ma in compenso esulta per tutti e due Kolo Muani che si scrolla di dosso critiche e malumori segnando il 2-0 a fine primo tempo.

Gli spogliatoi sembrano un caldo rifugio, ma quello che succede nella ripresa gela il sangue nelle vene di Spalletti: “La squadra ha iniziato il secondo tempo in maniera corretta, con il giusto atteggiamento, dovevamo segnare il terzo gol e invece abbiamo finito per subirlo”. E in effetti superata l’ora di gioco di placida gestione, la Juve va in porta in contropiede più di una volta senza però riuscire a chiudere. Fino all’ultimo quarto d’ora rovente con gli olandesi all’assalto della sempre più tenue trincea avversaria.

La grande paura e la resistenza bianconera

Al minuto 88’ Kelly perde una palla che sembrava in assoluto possesso e apre il campo all’Az che va segnare il 2-1. Da quel momento in campo c’è un nuovo ingresso per la Juve: il panico. “Quello che mi preoccupa è questo, quando prendiamo gol andiamo in confusione. E’ l’aspetto che mi convince di meno della mia squadra e che va risolto. Bisogna essere lucidi e prendere le giuste decisioni”. In compenso la decisione giusta e salvifica la prendono l’arbitro Silwestrzak e il VAR che annullano la rimonta olandese. Ma nemmeno al 90’ la Juve ha intravisto la luce perché nel recupero si è giocato solo nell’area bianconera col cuore in gola. Spalletti in panchina è un “meme” vivente, una Gif della trepidazione, si agita, urla, si percuote, animato da mille inquietudini. “Per come eravamo messi, altri 5 minuti e prendevamo ancora gol…”. Ma i 5 minuti passano e la Juve resta in piedi.

Dalla paura al coraggio

Spallo, però, tiene ad evidenziare la prima ora di gioco e anche oltre che la sua squadra ha messo negli ingredienti della partita: “Quello che mi è piaciuto è stato il coraggio, aver giocato quei venti metri più avanti sfidando l’avversario uomo su uomo. Ciò che valuto positivo e che più conta nell’arco della partita è la condotta di gara che ci ha visto costantemente e a lungo giocare nella loro metà campo”. Dalla AZ al NEC il passo degli acronimi è breve: “Quando noi vinciamo dite sempre che l’avversario è debole. Ci avete riso in faccia quando abbiamo battuto 5-0 il NEC al debutto in Europa League e guardate oggi la classifica: hanno 7 punti. Per questo bisogna dare i meriti alla squadra di aver saputo affrontare e superare un avversario forte come l’AZ”. Poi la menzione di merito per Kolo Muani tornato al gol dopo un periodo opaco. “Kolo va rifornito, ha avuto 4-5 palle addosso e se riesce a trovare lo scarico poi nello spazio diventa imprendibile. Ma non vorrei fare differenze, è stata una vittoria di tutta la squadra. I ragazzi hanno dimostrato grande forza e la giusta mentalità”. Ditelo pure a Cabal. Un pugno e una carezza.