Il tecnico bianconero alla vigilia del match di Europa League contro l’Omonia annuncia il turnover e lancia Ekhator

Professionista dal 2005, specializzato in calcio e sport, con esperienza anche in cultura e spettacolo. Attività redazionale presso agenzie di stampa, quotidiani e testate digitali. Competenze nella gestione di contenuti web e nelle attività di ufficio stampa

Il dente batte dove il centravanti duole. Luciano Spalletti infastidito, nella conferenza di vigilia del match di Europa League contro l’Omonia, risponde piccato ad una domanda sulla scarsa vena realizzativa, sinora, delle punte della Juventus e a quello che viene definito “un grido disperato” che lancerebbe la squadra. Il tecnico va subito dritto al confronto: “Il grido di dolore è il vostro, non il mio. Quante volte avete continuato a chiedermi se Vlahovic si diveva tenere o cedere? Anche adesso che è andato via mi mettete davanti sempre lui come paragone. Io ho parlato non di un calciatore ma di una caratteristica: il centravanti fisico. E lì ho riproposto Kolo Muani, perché c’è bisogno della sua fisicità e sta crescendo molto”

Dal fantasma di Dusan all’esclusione di Nick

Spalletti annuncia quindi cambiamenti in attacco e quello che resterà fuori sarà Nick Woltemade che sinora ha segnato 5 gol in 14 presenze tra coppa e campionato, uno score non esattamente aderente alle aspettative che ne hanno accompagnato l’acquisto questa estate. “Io non ho mai detto che Woltemade non mi piace, siete voi che lo tirate sempre in ballo nei paragoni. Lui ha determinate caratteristiche che si possono sposare con quelle di Kolo, ma non posso farli giocare sempre entrambi giocando ogni tre giorni. Qualcosa devo variare”. E la variazione domani ha un nome preciso…

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E’ l’ora di Ekhator

Dici fisicità e ti appare davanti lui, vicino al metro e 90, dotato di potenza e agilità. I 20 anni appena compiuti di Jeff Ekhator sono un patrimonio, ma per Spalletti anche un’incognita. Intanto con l’Omonia va in campo dall’inizio: “Domani davanti ci sarà Ekhator. E’ un giovane, tra i tanti, che devono crescere e domani lo fo giocare”. L’annuncio in salsa toscana di Spallo lancia il nuovo che avanza, ma con prudenza: “Per me Jeff è una punta fisica capace di pulire la palla e rendere più utile la fase di possesso. Daniele Baldini stravede per lui e io lo ascolto molto perché per me è un fratello. Però Ekhator non deve avere il compito di risolverci i problemi. E’ giovane ed è una promessa, ma non addossategli troppe responsabilità”

Ansa

Kenan quanto mi manchi

Senza di lui il vuoto. Spalletti utilizza proprio questo termine di mancanza quando parla dei tempi di rientro di Yildiz che si sta allenando già con la squadra: “Sta bene e proprio stamattina ha svolto un allenamento sulla precisione. Non vedo l’ora che lo faccia in partita, ma dobbiamo rispettare i tempi giusti, ormai siamo dentro a questo vuoto senza di lui e dobbiamo farci ancora i conti”. Non solo Ekhator, dunque tra le novità ma anche un turnover più ampio. “Noi abbiamo una rosa ampia e di livello, non c’è un divario enorme tra i calciatori, pertanto domani oltre ad Ekhator farò altre rotazioni. Abbiamo recuperato dei calciatori ed eccetto Nico e Kalulu, ho molti uomini a disposizione.

Cambiaso ti tengo d’occhio

Spalletti stile Grande Fratello è osservatore speciale di Andrea Cambiaso che sembra aver perso il posto da titolare anche per motivi fisici. Il tecnico prova a dargli fiducia e serebità, ma con tutte le raccomandazioni del caso: “Cambiaso domani gioca. Io lo guardo, lo giudico e lo valuto. Non voglio cercare spiegazioni, lui è un ragazzo intelligente e molto profondo come sensibilità. Quello che lui dà a me, io glielo restituisco. Lui ci ha già fatto vedere cosa sa fare, il futuro dipende da lui”. Il futuro domani si chiama Nicosia e occhio ai ciprioti: “Hanno 6 punti nel girone e hanno vinto con il Celta Vigo. Oltretutto sono terzi in campionato e hanno un allenatore, Berg, che conosce molto bene il calcio. In ogni gara hanno sempre tenuto testa all’avversario al di là del risultato. E non correremo certo il rischio di prendere la gara sotto gamba perché non c lo possiamo permettere”