Da mesi il tecnico bianconero dice e ritratta sui suoi attaccanti, stasera in Europa League proverà Ekhator ma in testa continua ad avere un identikit diverso, la società intervenga

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Non è l’unico problema della Juve, sicuramente ma la questione centravanti sta ormai facendo fumare il cervello a Spalletti che a caldo si sfoga e a freddo prova a gettare acqua sul fuoco. E’ dalla scorsa stagione che il tecnico bianconero invoca una tipologia ben precisa di bomber, ha fatto nomi, ha descritto le caratteristiche che servono, ne ha tracciato anche l’identikit fisico con peso e altezza ma nella rosa attuale tutto questo continua a non esserci. E il tarlo continua a scavare creando equivoci, polemiche e alibi. La società si affretti ad accontentarlo a gennaio e vediamo cosa succede, per capire se è questo che davvero penalizza la squadra.

Lo scarso feeling con i bomber

Con gli attaccanti attuali Spalletti ha un feeling relativo: Kolo Muani è stato bacchettato più di una volta dopo le partite, salvo poi magari tesserne l’elogio nelle conferenze di vigilia, su Woltemade stesso discorso. Con il Milan che ha iniziato a volare, l’Inter che resta distante, le romane che non si fermano e il Como che è sempre lì è proprio la Juve, assieme al Napoli che sembra si sia chiamato fuori con largo anticipo, la delusione del campionato per ora.

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La formula a due punte che non convince

Spalletti le sta provando (quasi) tutte, nonostante gli intoppi legati a infortuni pesanti, ma non ha ancora trovato la quadra. Il popolo bianconero invoca le due punte e chiede Woltemade centravanti con Kolo Muani attaccante esterno ma è proprio l’idea delle due punte che non piace troppo all’ex ct.

Lo racconta la sua storia. Ricordate come giocava la sua Nazionale? Una sola punta, spesso Scamacca, ma anche negli anni precedenti il suo modulo di fabbrica è sempre stato il 4-3-2-1 o il 4-3-3 o il 4-2-3-1. A Empoli aveva Carmine Esposito, alla Samp Montella, alla Roma prima Totti falso nueve e poi Dzeko, con i vari Taddei, Mancini e poi Salah ed El Shaarawy esterni offensivi.

La soluzione Ekhator

All’Inter il centravanti era Icardi, supportato dal lavoro sugli esterni di Ivan Perisić e Antonio Candreva, al Napoli c’era Osimhen con Politano e Kvara ed anche allo Zenit ha sempre giocato (e vinto) con una sola punta. Ieri in conferenza Spalletti si è incartato ancora sullo stesso tema, ha rispedito al mittente le considerazioni (“Perché mi avete sempre chiesto di Vlahovic? Perché anche per voi manca quella caratteristica lì”) proverà senza troppa convinzione Ekhator (“Speriamo che ci faccia vedere certe soluzioni che in altri possono mancare. Non posso far giocare sempre insieme Kolo e Woltemade”) ma è palese lontano un miglio che chiede un giocatore diverso per giocare il calcio che gli piace.

Il mercato ultima speranza

E’ un alibi? Forse ma la società a questo punto intervenga, gli prenda Scamacca che con Sarri trova poco spazio e che a lui è sempre piaciuto e vediamo cosa succede, vediamo se è davvero questo handicap quello che impedisce alla Juve di avere fluidità offensiva, gol e continuità di gioco. Continuare tutto l’anno a lamentarsi la domenica e a rettificare il giovedì o il sabato è un esercizio sterile che non porta da nessuna parte. Rimpiangere Vlahovic non serve, dategli il bomber che vuole e che sia la cartina di tornasole definitiva.