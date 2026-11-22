Il tecnico bianconero motiva la scelta di giocare con un solo attaccante in avvio ma per il popolo di Madama il francese da esterno fa la differenza

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Un tempo in piena sofferenza chiuso tra i fischi dello Stadium e con il Venezia che ha sfiorato il gol, l’altro da dominatrice assoluta con 4 gol e vittoria in scioltezza. Come si spiegano le due facce della Juventus nel lunch match? A prima vista la svolta l’ha data Spalletti con i cambi, inserendo Woltemade come centravanti e spostando Kolo Muani sugli esterni. Una mossa auspicata da tutti i tifosi. Il tecnico bianconero spiega la scelta iniziale.

I motivi di Spalletti

Dopo aver ammesso la pochezza dei primi 45′ (“Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni, nessuno che si muoveva e dava seguito ad un passaggio”) Spalletti chiarisce perché si è accanito a voler lasciare il solo Kolo Muani davanti come punta centrale: “Perché io ho bisogno di un altro che faccia l’attaccante centrale, lo devo stimolare per fargli capire che può giocare anche lì, ha fatto capire che giocare spalle alla porta non gli piace ma deve capire che mi serve anche in quella posizione, anche se abbiamo recuperato Ekhator, sugli esterni abbiamo alternative, come centravanti no”.

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La frecciata a Zhegrova

Bastone e carota anche per Zhegrova: “Fa delle cose che non te le sa spiegare neanche lui, ha un piede cattivissimo che può fare la differenza, ti esce con delle invenzioni che non sta scritta in nessuna lavagna ma ha delle pause, perde palloni pericolosi, deve avere continuità”.

I tifosi vogliono sempre le due punte

Poi un giorno capiremo il perché di questi primi tempi con Kolo Muani prima punta che è palese da mesi non vada” e poi: “Spalletti si sarà reso conto che Kolo Muani deve giocare laterale?” e anche: “Quindi Kolo non prima punta fa i buchi nel terreno? Chi l’avrebbe mai detto..” e ancora: “Bastava mettere un 4-4-2 scolastico con 2 punte e levare quell’inutile ameba di Douglas Luiz per vincere…”

C’è chi scrive: “L’importanza di avere uno che occupa l’area anche se non è di ruolo” e poi: “Due punte e la Juve domina. Ben svegliato Luciano” e anche: “Due punte. Gol. Ma va?” e infine: “Non si può giocare senza IL GIGANTE DI BREMA”.