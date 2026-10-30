Dopo il ko di Marassi, scatta il ritiro anticipato in vista del Napoli. Il tecnico di Certaldo resta sotto osservazione, mentre le scelte estive della dirigenza alimentano le polemiche

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La crisi della Juventus non è più soltanto una questione di risultati. La sconfitta rimediata a Marassi contro il Genoa di De Rossi, nel primo turno infrasettimanale di questa Serie A, ha fatto riemergere ancora una volta tutti i limiti della squadra di Luciano Spalletti, sempre più alle prese con una preoccupante crisi d’identità. Il distacco dalla vetta è ormai di 11 punti, con Inter e Lazio a guidare il gruppo di testa, e il clima intorno alla Continassa si è fatto inevitabilmente pesante. La società ha deciso di intervenire con una presa di posizione forte: squadra in ritiro a partire da stasera, con un giorno d’anticipo rispetto al canonico programma del prepartita. Del resto, domenica alle 20:45 c’è Juve-Napoli, uno dei due big match del decimo turno di campionato, con Massimiliano Allegri pronto a riabbracciare il pubblico dell’Allianz Stadium.

Juventus, ritiro anticipato e fiducia a Spalletti: ma ora serve una svolta

La decisione del ritiro anticipato fotografa perfettamente il delicato momento della Juventus. La dirigenza ha strigliato il gruppo squadra, confrontandosi in maniera particolarmente diretta – come riporta Il Corriere dello Sport – e ribadendo la fiducia nel lavoro che si sta facendo, proteggendo Spalletti. Massima concentrazione e una reazione immediata da parte di tutti, per uscire da un vortice negativo dal quale potrebbe essere difficile uscire più avanti. Il ko contro il Genoa ha lasciato strascichi importanti, non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la prestazione offerta dalla squadra.

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La Juventus continua ad essere fragile, evidenziando una palese mancanza di identità, in campo e fuori. I problemi riguardano diversi aspetti: dalla gestione dei momenti della partita alla continuità delle prestazioni, fino ad arrivare a banali errori dei singoli. Spalletti è chiamato a trovare rapidamente delle soluzioni, perché il tempo a disposizione per recuperare terreno in classifica non è infinito.

Nonostante le difficoltà, il tecnico ha nuovamente incassato la fiducia dell’area tecnica. Giovanni Carnevali e Ricky Massara, figure di riferimento della struttura sportiva bianconera, continuano a sostenere il lavoro dell’allenatore. Almeno per il momento, dunque, non sembrano esserci le condizioni per una rottura immediata.

La fiducia, tuttavia, non equivale a un’assoluzione. Spalletti è consapevole di essere sotto osservazione e sa che le prossime partite con Napoli, AZ e Fiorentina saranno decisive per cambiare il giudizio sul suo operato, mentre si amplia il ventaglio dei possibili sostituti. Da Conte a Pioli, fino a Deschamps e Sousa. La Juventus ha bisogno di ritrovare risultati, personalità e certezze, elementi che finora sono mancati con troppa frequenza. La partita contro la squadra di Allegri assume quindi un’importanza ancora maggiore. Un banco di prova per tutti.

Carnevali e Massara nel mirino: il mercato estivo finisce sotto accusa

Se Spalletti resta al centro di valutazioni, il momento negativo della Juventus ha inevitabilmente coinvolto anche Giovanni Carnevali e Ricky Massara, finiti nel mirino della critica per le scelte compiute durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. La costruzione della rosa è uno degli aspetti maggiormente discussi sui social, con particolare riferimento alla mancanza di un vero e proprio centravanti, considerando l’attuale rendimento di Woltemade e Kolo Muani. Gli investimenti, le caratteristiche dei giocatori arrivati e la capacità di individuare profili realmente funzionali al progetto tecnico sono finiti sotto la lente d’ingrandimento. Certo, gli infortuni incidono, così come la mancata partecipazione alla Champions League, ma i dubbi non mancano.

Il confronto con il passato è inevitabile. Dopo le precedenti gestioni di Comolli e Giuntoli, vittime di critiche feroci durante le rispettive parentesi bianconere, anche gli attuali responsabili dell’area sportiva sono chiamati a rispondere delle proprie scelte. Il mercato estivo, che avrebbe dovuto rappresentare un passaggio importante per consolidare il progetto bianconero, si rispecchia oggi nei risultati deludenti e in una classifica troppo brutta per essere vera.

La sensazione è che alla Continassa nessuno possa considerarsi al riparo da critiche. Spalletti deve ritrovare la strada sul campo, mentre Carnevali e Massara sono chiamati a difendere la bontà delle scelte effettuate in sede di mercato. La società, intanto, ha provato a ricompattare lo spogliatoio con il ritiro anticipato e con una presa di posizione che vuole responsabilizzare l’intero gruppo, pur essendo stata oggetto di commenti ironici sui social da parte dei tifosi bianconeri. Da “ritiriamoci proprio dal campionato” a “bello, ritiro di due giorni, che punizione…”, il passo è breve. Questo il clima in casa Juventus: provare per credere.