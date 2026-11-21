La Juventus guarda in Premier League per rinforzare la fascia sinistra e Destiny Udogie torna d'attualità, a spingerlo in bianconero potrebbe essere l'ex Inter Ausilio.

Per Luciano Spalletti, quello di Destiny Udogie sarebbe un ritorno a un vecchio pallino, un giocatore che aveva lanciato in Nazionale e che potrebbe ritrovare a Torino dopo l’esperienza inglese. Sullo sfondo c’è anche la regia di un ex dirigente dell’Inter, pronto a iniziare una nuova avventura proprio al Tottenham.

Udogie, Spalletti lo conosce bene

Il mercato bianconero di gennaio può riportare Destiny Udogie. La Juventus è alla ricerca di un rinforzo sulla corsia mancina e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il laterale del Tottenham è uno dei profili più interessanti per la dirigenza bianconera.

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La situazione del giocatore a Londra non è delle più semplici: il rapporto tecnico con Roberto De Zerbi non sarebbe decollato e lo spazio trovato in Premier League è stato limitato, con appena cinque presenze nel campionato inglese.

Da qui la disponibilità degli Spurs a valutare una cessione temporanea, attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che consentirebbe alla Juventus di rinforzarsi senza affrontare immediatamente un investimento importante, considerando che una parte delle risorse dovrà essere destinata anche all’attacco.

Il legame con Spalletti e la Nazionale

A rendere particolarmente interessante l’operazione è il rapporto tra Udogie e Luciano Spalletti. Fu proprio l’attuale allenatore bianconero, durante la sua esperienza da commissario tecnico, a consegnargli l’esordio con la Nazionale maggiore nell’ottobre 2023. Il classe 2002 aveva convinto per corsa, intensità e capacità di interpretare entrambe le fasi, caratteristiche che si sposano con le richieste del tecnico di Certaldo.

Il ritorno in Serie A potrebbe rappresentare una nuova occasione per ritrovare continuità dopo le difficoltà fisiche e il minor impiego in Inghilterra e per Udogie ci sarebbe anche un obiettivo personale: riconquistare spazio in azzurro, dove non viene convocato da oltre un anno. Spalletti conosce già il suo potenziale e potrebbe offrirgli un contesto nel quale tornare protagonista.

Ausilio al Tottenham, l’ex Inter può aiutare

Il nome che rende ancora più particolare questa trattativa è quello di Piero Ausilio. Dopo 28 anni all’Inter, il dirigente è pronto a intraprendere una nuova esperienza in Premier League, entrando nell’organigramma del Tottenham a partire da gennaio. L’accordo con gli Spurs è ormai vicino e il suo arrivo potrebbe rappresentare un fattore importante anche per il mercato bianconero.

Non si tratta di un trasferimento già costruito né di una trattativa condotta direttamente da Ausilio per conto della Juventus, ma della possibilità di sfruttare rapporti e conoscenze tra le due società. L’ex dirigente nerazzurro potrebbe così ritrovarsi a favorire un’operazione che riporterebbe in Italia un calciatore seguito da Spalletti.

Asse Juventus-Tottenham, da Vicario a Sarr

I rapporti tra Juventus e Tottenham si sono già rafforzati negli ultimi mesi grazie alle operazioni che hanno coinvolto Guglielmo Vicario e Pape Matar Sarr, arrivati a Torino con formule vantaggiose per i bianconeri e con la mediazione dell’agente Edoardo Crnjar.

L’ipotesi Udogie si inserirebbe dunque in un canale di mercato già sperimentato, con il Tottenham disposto a valutare una soluzione che permetta al giocatore di trovare maggiore spazio. La formula del prestito oneroso con diritto di riscatto sarebbe particolarmente gradita alla Juventus, che non ha margini illimitati dopo aver programmato un investimento per il centravanti.

Per ora si tratta di una pista da sviluppare, ma la combinazione tra la volontà di Spalletti, la situazione dell’esterno a Londra e l’imminente arrivo di Ausilio può trasformare Udogie in uno dei nomi da seguire per il mercato di gennaio.