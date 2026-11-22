La Juventus supera il Venezia con un netto 4-0 e ritrova il sorriso dopo un primo tempo complicato, chiuso tra i fischi dell’Allianz Stadium. La squadra di Spalletti cambia marcia nella ripresa e trova in Woltemade l’uomo della svolta: il tedesco sblocca il risultato, serve l’assist per il raddoppio di Koopmeiners e lascia a Kolo Muani la possibilità di ritrovare il gol dal dischetto. In mezzo c’è anche la firma di Cabal, che di testa realizza il tris su assist di Zhegrova, tra i più vivaci della formazione bianconera. Decisivi i cambi di Spalletti, che dà nuova energia alla squadra e raccoglie risposte concrete anche da Sarr. Il Venezia, protagonista di un buon primo tempo e capace di creare qualche difficoltà ai padroni di casa, crolla dopo l’intervallo senza riuscire a reagire. Per Nicola pesano le disattenzioni difensive e la difficoltà nel contenere la maggiore qualità offensiva juventina. Bremer guida una difesa che chiude senza subire gol, mentre Koopmeiners si riscatta dopo una prima parte di gara anonima. Una vittoria larga che restituisce fiducia alla Juventus e premia la capacità di Spalletti di cambiare volto alla partita nella ripresa.
Juventus-Venezia 4-0, pagelle: Woltemade cambia la partita (7,5), Koopmeiners si riscatta (7), Kolo Muani (6,5) ritrova il gol
Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium. I bianconeri si svegliano nella ripresa e travolgono la formazione di Nicola.
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Le pagelle della Juventus: il risveglio di Koop, Cabal e Kolo Muani nel tabellino
- Vicario 6 Attento quando viene chiamato in causa, respinge il tentativo dalla distanza di Busio e si salva sulla conclusione ravvicinata di Adams, che spara alto. Non ha responsabilità particolari.
- Celik 6,5 Parte senza riuscire a incidere, ma cresce con il passare dei minuti. Suo il cross dalla destra che innesca l'azione del vantaggio, prima di lasciare il posto a Gatti.
- Bremer 6,5 Provvidenziale in avvio con una chiusura in scivolata su Adams. Tiene alta l'attenzione anche quando il Venezia prova a ripartire e contribuisce a mantenere inviolata la porta.
- Kelly 6 Qualche difficoltà iniziale sulle verticalizzazioni veneziane, ma riesce progressivamente a prendere le misure agli attaccanti avversari. Ripresa più tranquilla.
- Cabal 6,5 Comincia con qualche incertezza, compreso un retropassaggio rischioso, ma si riscatta alla grande. Firma di testa il terzo gol della Juventus, premiando la crescita nella ripresa.
- Koopmeiners 7 Primo tempo anonimo, con una buona occasione neutralizzata da Hainaut. Nella ripresa cambia marcia, si inserisce con i tempi giusti e firma il raddoppio su assist di Woltemade.
- Douglas Luiz 5 Una conclusione dalla distanza costringe Stankovic a una bella respinta, ma fatica a dare ordine alla manovra e lascia spazi in mezzo al campo. Sostituito all'intervallo.
- Sarr 6 Entra al posto di Douglas Luiz e contribuisce a dare maggiore equilibrio alla mediana. La Juventus cresce anche nella gestione del possesso e trova maggiore fluidità.
- Zhegrova 6,5 È il più vivace nel primo tempo e impegna Stankovic con una bella iniziativa personale. Nella ripresa continua a cercare la giocata e mette sulla testa di Cabal il pallone del tris.
- McKennie 6,5 Si fa vedere con un colpo di testa nel primo tempo e partecipa all'azione del vantaggio, andando alla conclusione prima della ribattuta che favorisce Woltemade. Prezioso anche nel lavoro senza palla.
- Alajbegovic 5,5 Qualche spunto sulla sinistra, compreso un cross interessante per Kolo Muani, ma senza particolare continuità. Non riesce a trovare gli spazi per fare la differenza e lascia il campo all'intervallo.
- Kolo Muani 6,5 Primo tempo da dimenticare, con una buona occasione sprecata e poca presenza in area. Si riscatta nella ripresa, procurandosi il rigore e trasformandolo con freddezza. Il gol può rappresentare una svolta.
- Gatti SV Entra al posto di Celik nel finale, quando la partita è ormai indirizzata.
- Cambiaso SV Subentra a Cabal al 74'.
- Boga SV Pochi minuti di match per l'ivoriano: dentro per Kolo Muani.
Top e flop del Venezia: crollano tutti nella ripresa
- Stankovic 5,5 Evita il vantaggio bianconero nel primo tempo con due interventi importanti su Zhegrova e Douglas Luiz. Nella ripresa viene travolto dalla maggiore incisività juventina.
- Hainaut 6 Tra i più attenti nel primo tempo, quando riesce anche ad anticipare Koopmeiners in area. Cala insieme a tutta la squadra dopo l'intervallo.
- Busio 5,5 Prova a dare qualità e dinamismo alla mediana, rendendosi pericoloso anche con una conclusione dalla distanza. Non riesce però a contrastare la crescita del centrocampo bianconero.
- Adams 5,5 Si muove bene in avvio e costringe Bremer a una chiusura importante. Ha anche una buona opportunità nella ripresa, ma spreca calciando alto da posizione ravvicinata.
- Sohm 5 Fatica a contenere le iniziative juventine e perde progressivamente il controllo della zona centrale. Nicola lo sostituisce al 68' quando la partita è ormai compromessa.
Il migliore in campo: Woltemade cambia la partita
- Woltemade 7,5 Entra nella ripresa e cambia la partita. Sfrutta una palla vagante per sbloccare il risultato e poi confeziona l'assist per il 2-0 di Koopmeiners. Bello il gesto nei confronti di Kolo Muani, quando gli ha ceduto il pallone in occasione del rigore.
Il giudizio sull'arbitro: Arena promosso
- Arena 6,5 Gara senza particolari complicazioni nella gestione disciplinare. Corretta la decisione di assegnare il calcio di rigore alla Juventus per l'atterramento di Kolo Muani. Il controllo VAR conferma anche la regolarità del terzo gol bianconero, inizialmente sottoposto a verifica. Arena si riscatta dopo alcune gare sotto tono.
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