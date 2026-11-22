Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium. I bianconeri si svegliano nella ripresa e travolgono la formazione di Nicola.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus supera il Venezia con un netto 4-0 e ritrova il sorriso dopo un primo tempo complicato, chiuso tra i fischi dell’Allianz Stadium. La squadra di Spalletti cambia marcia nella ripresa e trova in Woltemade l’uomo della svolta: il tedesco sblocca il risultato, serve l’assist per il raddoppio di Koopmeiners e lascia a Kolo Muani la possibilità di ritrovare il gol dal dischetto. In mezzo c’è anche la firma di Cabal, che di testa realizza il tris su assist di Zhegrova, tra i più vivaci della formazione bianconera. Decisivi i cambi di Spalletti, che dà nuova energia alla squadra e raccoglie risposte concrete anche da Sarr. Il Venezia, protagonista di un buon primo tempo e capace di creare qualche difficoltà ai padroni di casa, crolla dopo l’intervallo senza riuscire a reagire. Per Nicola pesano le disattenzioni difensive e la difficoltà nel contenere la maggiore qualità offensiva juventina. Bremer guida una difesa che chiude senza subire gol, mentre Koopmeiners si riscatta dopo una prima parte di gara anonima. Una vittoria larga che restituisce fiducia alla Juventus e premia la capacità di Spalletti di cambiare volto alla partita nella ripresa.