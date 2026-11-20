La sosta per le nazionali, l’ultima di questo 2026, è giunta al termine e la Serie A si prepara a ripartire. Per la Juventus il ritorno in campo arriva con il lunch match di domenica 22 novembre, quando alle 12:30 all’Allianz Stadium arriverà il Venezia di Davide Nicola. Alla Continassa Luciano Spalletti lavora sulla formazione, dovendo fare i conti con un’infermeria ancora piena e con un calendario che nelle prossime settimane non lascerà respiro.
- Juventus, Spalletti resta sulla difesa a tre
- Venezia, Nicola non rinuncia al 3-5-2
- Juventus-Venezia, probabili formazioni
- L'arbitro di Juventus-Venezia: chi è Arena
Juventus, Spalletti resta sulla difesa a tre
L’idea del tecnico è confermare il 3-4-2-1 e affidarsi in gran parte all’undici considerato titolare. La difesa a tre resta la soluzione del momento, almeno finché la rosa non sarà al completo e si potrà tornare alla linea a quattro. In porta nessuna sorpresa, giocherà Vicario. Davanti a lui il reparto arretrato dovrebbe essere quello di sempre, con Gatti e Lucumì sui lati e Bremer in mezzo. In mediana la coppia scelta è quella formata da Koopmeiners e Douglas Luiz. I veri interrogativi riguardano le fasce, anche per colpa di acciacchi e assenze. Ad oggi l’ipotesi più probabile è quella di vedere McKennie a destra e Cabal a sinistra. Nessuna novità in avanti, con Kolo Muani e Alajbegovic a supporto di Woltemade.
Restano comunque tre ballottaggi aperti. Kelly insidia Lucumì, che però resta in vantaggio. Sarr, appena rientrato dagli impegni con il Senegal, prova a scalzare Koopmeiners, mentre Boga è in corsa con Alajbegovic. Sulle scelte di Spalletti peserà anche la necessità di dosare le energie visto il calendario fittissimo: tra il 22 novembre e il 19 dicembre, la Juve giocherà otto partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Dall’infermeria arrivano due buone notizie per Spalletti: Zhegrova ha superato il fastidio accusato con il Kosovo e Conceicao si è lasciato alle spalle il problema alla spalla sinistra, quindi saranno entrambi a disposizione. Celik e Cambiaso puntano almeno alla convocazione, mentre restano fuori Kalulu, Milik e Nico Gonzalez.
Venezia, Nicola non rinuncia al 3-5-2
Sul fronte opposto Nicola deve fare a meno degli infortunati Franjic, Sverko e Adorante, ma non cambia sistema di gioco. Il Venezia si presenterà con il solito 3-5-2. In porta Stankovic, in difesa il terzetto formato da Halhal, Moreno e Juan Jesus. Sulle corsie dovrebbero agire Hainaut a destra e Mazzocchi a sinistra, con Haps pronto a contendergli il posto. Sohm guiderà il centrocampo in regia, affiancato da Kike Perez e Basic. In attacco spazio ad Adams, mentre per completare la coppia Yeboah è favorito su Lauberbach.
Juventus-Venezia, probabili formazioni
Queste le probabili formazioni del match dell’Allianz Stadium (domenica 22 novembre ore 12.30, diretta streaming su DAZN).
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Adams, Yeboah. All. Nicola.
L’arbitro di Juventus-Venezia: chi è Arena
Per Juventus-Venezia è stato designato come arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Miniutti, con Massa IV Uomo. In sala VAR ci sarà Ghersini, con Mazzoleni nelle vesti di AVAR. La curiosità attorno ad Arena è che per lui sarà la prima volta in assoluto alla guida della Juventus in Serie A. Ghersini invece ritrova i bianconeri dopo sette partite già seguite al monitor, con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte.