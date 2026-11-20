Alla ripresa del campionato i bianconeri ripartono dal 3-4-2-1. Nel Venezia Yeboah è favorito su Lauberbach, arbitra Arena

La sosta per le nazionali, l’ultima di questo 2026, è giunta al termine e la Serie A si prepara a ripartire. Per la Juventus il ritorno in campo arriva con il lunch match di domenica 22 novembre, quando alle 12:30 all’Allianz Stadium arriverà il Venezia di Davide Nicola. Alla Continassa Luciano Spalletti lavora sulla formazione, dovendo fare i conti con un’infermeria ancora piena e con un calendario che nelle prossime settimane non lascerà respiro.

Juventus, Spalletti resta sulla difesa a tre

L’idea del tecnico è confermare il 3-4-2-1 e affidarsi in gran parte all’undici considerato titolare. La difesa a tre resta la soluzione del momento, almeno finché la rosa non sarà al completo e si potrà tornare alla linea a quattro. In porta nessuna sorpresa, giocherà Vicario. Davanti a lui il reparto arretrato dovrebbe essere quello di sempre, con Gatti e Lucumì sui lati e Bremer in mezzo. In mediana la coppia scelta è quella formata da Koopmeiners e Douglas Luiz. I veri interrogativi riguardano le fasce, anche per colpa di acciacchi e assenze. Ad oggi l’ipotesi più probabile è quella di vedere McKennie a destra e Cabal a sinistra. Nessuna novità in avanti, con Kolo Muani e Alajbegovic a supporto di Woltemade.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Restano comunque tre ballottaggi aperti. Kelly insidia Lucumì, che però resta in vantaggio. Sarr, appena rientrato dagli impegni con il Senegal, prova a scalzare Koopmeiners, mentre Boga è in corsa con Alajbegovic. Sulle scelte di Spalletti peserà anche la necessità di dosare le energie visto il calendario fittissimo: tra il 22 novembre e il 19 dicembre, la Juve giocherà otto partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Dall’infermeria arrivano due buone notizie per Spalletti: Zhegrova ha superato il fastidio accusato con il Kosovo e Conceicao si è lasciato alle spalle il problema alla spalla sinistra, quindi saranno entrambi a disposizione. Celik e Cambiaso puntano almeno alla convocazione, mentre restano fuori Kalulu, Milik e Nico Gonzalez.

Venezia, Nicola non rinuncia al 3-5-2

Sul fronte opposto Nicola deve fare a meno degli infortunati Franjic, Sverko e Adorante, ma non cambia sistema di gioco. Il Venezia si presenterà con il solito 3-5-2. In porta Stankovic, in difesa il terzetto formato da Halhal, Moreno e Juan Jesus. Sulle corsie dovrebbero agire Hainaut a destra e Mazzocchi a sinistra, con Haps pronto a contendergli il posto. Sohm guiderà il centrocampo in regia, affiancato da Kike Perez e Basic. In attacco spazio ad Adams, mentre per completare la coppia Yeboah è favorito su Lauberbach.

Juventus-Venezia, probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del match dell’Allianz Stadium (domenica 22 novembre ore 12.30, diretta streaming su DAZN).

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Adams, Yeboah. All. Nicola.

L’arbitro di Juventus-Venezia: chi è Arena

Per Juventus-Venezia è stato designato come arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Miniutti, con Massa IV Uomo. In sala VAR ci sarà Ghersini, con Mazzoleni nelle vesti di AVAR. La curiosità attorno ad Arena è che per lui sarà la prima volta in assoluto alla guida della Juventus in Serie A. Ghersini invece ritrova i bianconeri dopo sette partite già seguite al monitor, con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte.