Il turco non tirnerà in campo prima di dicembre, salvo rinvii mentre Conceicao, Nico e Cambiaso potrebbero essere pronti dopo la sosta delle Nazionali

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Senza Kenan Yildiz, nulla è come prima il suo infortunio. Manca il genio, la fantasia che avevano suggerito forse impropriamente l’accostamento a Alessandro Del Piero. Questa Juventus accusa la sua assenza, perché nessun giocatore esprime la sintesi perfetta di qualità fisiche e tecniche come il turco. Rispetto alle previsioni iniziali, dopo l’incoraggiante evidenza di martedì, anche i timori di Luciano Spalletti potranno rientrare con la presenza dell’undici in campo di Yildiz. Le sue condizioni migliorano, ma i tempi non sono maturi: dicembre è dietro l’angolo, ma vanno frenati certi entusiasmi.

La Juventus ritrova Conceicao, Nico e Cambiaso

Meno lunga l’attesa per Nico Gonzalez, Andrea Cambiaso e Francisco Conceicao giocatori più vicini al rientro: Spalletti, comunque vada e comunque veda la formazione da schierare al rientro, avrà a sua disposizione anche l’argentino che ha ormai superato la fase più delicata del recupero. Per Cambiaso in arrivo buone notizie, perché il problema muscolare che lo avvea lasciato in infermeria pare riassorbito: dovrà ritrovare quella voglia che lo aveva reso il giocatore più appetibile della Serie A per gli osservatori della Premier.

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Aspettando Yildiz, si ferma anche Kalulu

Pure il portoghese starebbe accelerando il lavoro personalizzato e lo staff medico conta di recuperarlo per Juventus-Venezia del 22 novembre: un match limite che potrebbe vedere tra i disponibili anche gli altri due mentre nulla da promettere, al momento, sullo stato di salute di Kalulu, fermato da una lesione ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra durante il match contro la Fiorentina. Il difensore francese ha già rinunciato a rispondere positivamente alla convocazione di Zinedine Zidane.

L’inversione di tendenza

L’obiettivo sarebbe il Como, salvo imprevisti. Sempre ai box Khephren Thuram è atteso ad inizio 2027, mentre Manuel Locatelli dopo il delicato intervento al menisco di inizio settembre non vedrà il campo se non a febbraio. Tornano gli esterni, tornano le ali della Juventus. E forse risultati in grado di invertire l’andamento di un girone al di sotto di ogni ragionevole aspettativa.