In un video diffuso dal club si vede il numero 10 allenarsi individualmente alla Continassa con il pallone: potrebbe rientrare già prima di Natale

Un breve video, qualche tocco al pallone, qualche cambio di direzione, passi brevi e rapidi: Kenan Yildiz sta riprendendo confidenza con il pallone, tanto basta per mandare in visibilio la tifoseria della Juventus, ansiosa di rivedere in campo il campioncino turco.

Juventus, Yildiz torna in campo

Attraverso i propri profili social, la Juventus ha mostrato i miglioramenti dell’attaccante turco nel suo lungo percorso di recupero dall’infortunio. “Un passo alla volta, Kenan” è la “didascalia” allegata al video in cui si vede il fantasista al lavoro alla Continassa. Il giocatore classe 2005 è fermo ai box dallo scorso 23 agosto, quando a Frosinone si procurò una frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro che lo ha costretto all’intervento chirurgico.

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Yildiz, il lungo calvario

“Torno a dicembre” ha recentemente dichiarato Yildiz: una notizia particolarmente positiva per Luciano Spalletti, che aspetta il ritorno del suo numero 10 per ritrovare qualità, fantasia e imprevedibilità nella manovra offensiva bianconera. L’operazione è stata effettuata il 31 agosto presso la Hessingpark Klinik di Augusta, in Germania, dal dottor Martin Jordan, alla presenza del medico sociale bianconero Marco Freschi.

Un infortunio fastidioso

La frattura del quinto metatarso è un problema che richiede particolare attenzione, soprattutto per un calciatore che fa della rapidità, dei cambi di direzione e dell’esplosività alcune delle proprie caratteristiche principali. Per questo motivo, oltre alla consolidazione dell’osso, diventa fondamentale recuperare progressivamente la piena funzionalità del piede e la condizione necessaria per affrontare i carichi di lavoro di una partita.

Yildiz, i tempi per il rientro

Inizialmente, il periodo di stop era stato quantificato in circa tre mesi, con la prospettiva di rivedere Yildiz in campo dopo la sosta per le nazionali di novembre. Le previsioni più ottimistiche avevano successivamente individuato nel 14 dicembre, giorno della partita contro il Monza, il possibile appuntamento per il ritorno del numero 10. Il ritorno agli allenamenti con il pallone rappresenta un progresso significativo, ma non ancora la certezza di una disponibilità imminente. La priorità è evitare ricadute e permettere al giocatore di ritrovare la condizione migliore senza forzature.

La Juventus procede con cautela

Negli ultimi giorni, infatti, il quadro è diventato meno definito. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa, la Juventus starebbe valutando con grande prudenza il percorso di recupero, tanto che la sfida contro il Monza appare un obiettivo piuttosto difficile da raggiungere. Un’altra possibile data è quella del 19 dicembre, quando i bianconeri affronteranno la Roma. Non è escluso, tuttavia, che il rientro venga ulteriormente posticipato all’inizio del 2027, qualora lo staff medico ritenesse necessario concedergli altro tempo per recuperare completamente.