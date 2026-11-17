Quella di Kate Antropova non è una storia comune a tante: nata in Islanda da genitori russi (ex sportivi), la giocatrice oggi in forza all'Eczacibasi ha dovuto superare diversi ostacoli prima di diventare italiana

Le strade della vita hanno portato Ekaterina Antropova a diventare uno dei pilastri della nazionale italiana. E a mettersi al collo un oro olimpico che non avrebbe mai potuto conquistare se non avesse deciso di scegliere proprio l’Italia come “patria adottiva”, una scelta ponderata che ha finito per renderla una delle giocatrici migliori a livello internazionale. La sua è una storia fatta di integrazione e capacità di saper battere le vie giuste al momento giusto, con le leggi dello sport che una volta tanto sono andate di pari passo con quelle della cita di tutti i giorni.

Nata in Islanda, cresciuta a San Pietroburgo

Antropova e l’Italia s’incontrano relativamente presto: è nel 2017, ad appena 14 anni, che la giocatrice nata in Islanda il 19 marzo 2003 si trasferisce nel bel Paese, optando per una località tanto diversa da quelle alle quali era stata abituata. Perché Kate e sua mamma si stabiliscono a Reggio Calabria, che ha una temperatura decisamente diversa rispetto ad Akureyri (il luogo islandese dove è venuta al mondo) e San Pietroburgo, la città nella quale i suoi genitori fanno ritorno pochi mesi dopo la sua nascita, e dove trascorre praticamente tutta l’infanzia e la prima parte dell’adolescenza.

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Papà Mikhail è stato un cestista di buon livello, che per via dell’altezza (212 centimetri) ha giocato prevalentemente da centro, spostandosi in diversi campionati europei (quando nacque Kate era di stanza proprio in Islanda). Mamma Olga giocava a pallamano, ruolo portiere, ed è stata la ragione per la quale le strade della figlia e della nazionale italiana hanno finito per incrociare la loro storia. Perché è stata lei a portarla per la prima volta in palestra, a soli 7 anni, anche se inizialmente Kate sembrava preferire la ginnastica ritmica, meno “stressante” (parole sue) rispetto ai metodi evidentemente piuttosto rudi che la sua allenatrice le riservava sul campo. Eppure nel suo destino c’era il volley. E pure un viaggio nella culla del Mediterraneo.

A 14 anni il grande salto: in Italia con Mamma Olga

Mamma Olga sapeva che per una pallavolista in erba, ma dotata di mezzi atletici notevoli, l’Italia avrebbe potuto rappresentare il luogo perfetto per esprimere il proprio talento. Lo sapeva soprattutto il suo secondo marito, quello che la convince a portarla a Reggio Calabria, dove a ospitarla è un’ex giocatrice russa, Dina Yakasanova. Soprattutto però è decisiva la consulenza di Giovanni Caprara, tecnico giramondo che nel 2006 portò la Russia sul tetto del mondo, che consiglia alla famiglia di trasferirsi a Sassuolo da Carmelo Borruto, che aiuta Kate a inserirsi sia nell’ambiente della pallavolo italiana, sia nella realtà quotidiana.

Perché all’inizio le difficoltà con la lingua e usi e costumi diversi stavano quasi per convincere la giovanissima Kate a mollare tutto. L’Emilia diventa invece il suo trampolino di lancio, col trasferimento a Scandicci nel 2021, a 18 anni. Il resto è storia: 5 stagioni nella Savino Del Bene, poi il trasferimento all’Eczacibasi nella stagione corrente. Ma soprattutto i trionfi con la nazionale azzurra, col dualismo con Egonu al quale Velasco a provare a porre rimedio (e che era tra le ragioni per le quali costò la panchina a Mazzanti).

I “paletti” di FIVB e CEV, l’iter per diventare eleggibile

Nel 2018 Antropova ha cominciato il lungo iter per diventare italiana e avere la possibilità di indossare la maglia azzurra. Un riconoscimento arrivato il 3 agosto del 2023, col giuramento sulla Costituzione e l’accoglimento della proposta d cittadinanza “per meriti speciali”, avanzata dal CONI sulla base degli “ottimi risultati sportivi conseguiti nella sua disciplina”.

Il vero nodo del contendere era legato soprattutto al primo tesseramento: Ekaterina in Russia militava in formazioni affiliate alle scuole frequentate e FIVB e CEV considerarono quel tesseramento vincolante, a differenza della FIPAV che aveva tesserato da subito la giocatrice con nazionalità italiana, poiché residente sul suolo nazionale con permesso di soggiorno per affidamento. Nonostante la federazione russa avesse confermato tale tesi, le federazioni mondiali ed europee non furono di questo avviso, finendo per obbligare Antropova a passare per un iter burocratico piuttosto complesso, terminato nel marzo del 2023 col riconoscimento del tesseramento avvenuto ai tempi della scuola russa come semplice “registrazione”, e non come primo tesseramento ufficiale.

Caduto l’ultimo paletto, Kate s’è unita al gruppo azzurro nell’estate del 2023. Un anno dopo, a Parigi, ha potuto festeggiare il trionfo olimpico, che con le restrizioni attualmente in atto non avrebbe potuto inseguire con la nazionale russa. Ma lei ormai si sente italiana a tutti gli effetti: ha lottato per vedere riconosciuta questa volontà, e adesso vuol continuare a conquistare titoli nella decade che viene.