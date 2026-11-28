L'azzurro protagonsta a Old Trafford con una giocata decisiva in difesa e l’assist per il poker. Per Pochettino un altro pomeriggio da incubo: lo United è penultimo in Premier

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Michael Kayode si prende la scena a Old Trafford: prima evita un gol con un intervento provvidenziale sulla linea, poi inventa l’assist che permette al Brentford di calare il poker. Una serata da protagonista per il giovane nazionale italiano, mentre dall’altra parte il Manchester United sprofonda sempre più in basso, con la zona retrocessione che si avvicina pericolosamente. Mauricio Pochettino incassa la seconda batosta consecutiva in Premier League, ancora una volta con quattro reti al passivo: dopo il 4-0 subito dal Liverpool ad Anfield, ecco un’altra lezione durissima, questa volta davanti al proprio pubblico. In mezzo, il 2-2 contro lo Sporting in Champions League, troppo poco per invertire la rotta.

Manchester United, Pochettino asfaltato anche dal Brentford

Neppure nel peggiore degli incubi Pochettino avrebbe potuto immaginare un avvio così negativo sulla rovente panchina del Manchester United. All’esordio, ad Anfield, i Red Devils sono stati travolti 4-0 dal Liverpool, anche a causa dell’espulsione di Yoro dopo appena 8 minuti.

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Il pareggio per 2-2 in Champions contro lo Sporting aveva lasciato intravedere qualche segnale di reazione, ma la sfida con il Brentford ha riportato a galla tutti i problemi. A Old Trafford è arrivato un altro 4-0, con la doppietta di Callum Wilson e le reti di Ajer e Schade. Lo United è ora penultimo in classifica, con appena 8 punti dopo dodici giornate: una sola vittoria in campionato e una crisi che sembra non avere fine. Un disastro.

Kayode brilla a Old Trafford: un salvataggio e un assist

Il Brentford ha costruito il successo sfruttando le fragilità di una difesa dello United in grande difficoltà. Callum Wilson ha colpito due volte nel primo tempo, approfittando degli errori di Lammens e della retroguardia, poi nella ripresa Ajer all’82′ e Schade nel recupero hanno completato il poker.

Prestazione di altissimo livello anche di Kayode. Il laterale, che Roberto Mancini ha promosso nella Nazionale maggiore, ha collezionato 36 tocchi, sei passaggi capaci di superare le linee avversarie e cinque interventi difensivi. Ma sono soprattutto due gli episodi che fotografano la sua prova: il salvataggio sulla linea che ha negato una rete ai padroni di casa e, appena un minuto più tardi, il delizioso assist per Schade, che ha chiuso i conti.

Zirkzee flop: serve davvero alle italiane?

Pochettino ha rispolverato Joshua Zirkzee, confermandolo titolare anche contro il Brentford. Pensate: l’olandese non partiva dall’inizio a Old Trafford dal dicembre 2025. Il risultato, però, non è stato quello sperato: anche nella serata del tracollo, l’ex Bologna non è riuscito a incidere né a dare una svolta alla manovra offensiva. Il suo nome continua intanto a circolare in chiave mercato. Napoli e Juventus ci pensano per gennaio, ma – alla luce dei suoi numeri in Inghilterra – è davvero un nome su cui vale la pena investire?

Pochettino, la Nazionale USA è già un rimpianto?

Pochettino ha scelto di interrompere il percorso con gli Stati Uniti per tornare ad allenare in Premier League, accettando la chiamata di un Manchester United in crisi nera. Ebbene, la sua decisione che rischia già di trasformarsi in un rimpianto. L’argentino aveva firmato un nuovo accordo con la Federazione americana fino al 2030 e aveva guidato la squadra agli ottavi del Mondiale 2026, prima dell’eliminazione per 4-1 contro il Belgio.

Il progetto aveva dunque ancora prospettive e margini di crescita, ma il richiamo di Old Trafford ha cambiato i suoi piani. Ora si ritrova a gestire una squadra allo sbando, penultima in classifica e reduce da due sconfitte per 4-0 in campionato. Il tempo per invertire la rotta non manca, ma l’inizio è da incubo.