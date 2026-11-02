Kimi Antonelli campione del mondo di F1: "Non credo di aver mai pianto così tanto"

La soddisfazione di Antonelli ai canali social della Mercedes dopo la conquista del titolo.

Kimi Antonelli è campione del mondo di F1. Al secondo match point utile, il pilota bolognese della Mercedes arriva terzo al Gp del Messico dietro alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. A 73 anni di distanza dall’ultima volta con Alberto Ascari, Antonelli riporta in Italia il titolo piloti. “è stata una giornata emozionante, non credo di aver mai pianto così tanto.” Ha detto il pilota sui social Mercedes. “Ora mi godrò il momento con la squadra, la famiglia e gli amici. Però poi si torna al lavoro. Abbiamo ancora alcune gare da fare bene per finire al meglio la stagione.” Ha aggiunto Kimi. (NPK) (Instagram: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team / @mercedesamgf1).