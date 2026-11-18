Sulla via Emilia il tempo si misura in ampiezza, tra la poesia di Ligabue e il talento puro di Andrea Kimi Antonelli. A poco più di vent’anni, il pilota bolognese entra nella storia diventando il più giovane campione del mondo di Formula 1 sul circuito del Messico.
Tra il ricordo del film Veloce come il vento e una traiettoria tracciata con il numero 12 nel destino, Kimi affronta le curve della pista e della vita senza paura, trovando spazio dove altri vedono solo muri. La storia del nuovo gigante della F1.
Play The Game è la rubrica a firma Emanuele Saccardo che mette in corto circuito sport e musica, raccontando atleti e imprese attraverso la lente di una canzone o di un artista.
In questo primo appuntamento, la via Emilia fa da ponte tra due generazioni: la poesia d’asfalto di Ligabue e la traiettoria da predestinato di Antonelli. Due ventenni a confronto per scoprire che, in pista come nella vita, il segreto non è allungare la strada, ma allargarla.