Kimi Antonelli mantiene la promessa e si presenta in Mercedes con i capelli tinti di verde, bianco e rosso. Il nuovo look spiazza Toto Wolff e diverte il compagno George Russell

Kimi Antonelli aveva detto che lo avrebbe fatto e, da campione del mondo, non poteva certo tirarsi indietro. Il pilota della Mercedes ha mantenuto la promessa: capelli tinti di verde, bianco e rosso per celebrare il titolo conquistato in Formula 1. Un cambio di look decisamente vistoso, mostrato direttamente nella sede della scuderia a Brackley, dove il bolognese si è presentato davanti a colleghi e dipendenti con il tricolore letteralmente in testa.

Kimi Antonelli, capelli tricolore: il ritorno a Brackley

A documentare la trasformazione è stata la stessa Mercedes, con un video pubblicato sui propri canali social e accompagnato da una didascalia ironica: “Non abbiamo parole”. Nel filmato Antonelli entra nel quartier generale della squadra con la nuova acconciatura, tra sorrisi, saluti e reazioni divertite.

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Il momento più curioso arriva quando incontra Toto Wolff: il team principal resta per qualche istante senza parole, osserva il risultato e poi gli domanda scherzosamente: “Ti hanno pagato per farteli così?”. Anche George Russell viene coinvolto nel siparietto. Il britannico, davanti alla chioma tricolore del compagno, riesce soltanto a commentare ironicamente: “Oh…that is something” per sottolineare l’audacia di Kimi.

Dal Mondiale vinto alla scommessa sui capelli: l’idea di Antonelli

Non si tratta di una trovata improvvisata all’ultimo momento. Dopo la conquista del titolo, Antonelli aveva annunciato di voler festeggiare con una tinta speciale, lasciando aperta la possibilità di scegliere tra i colori dell’Italia e quelli del Bologna, la squadra della sua città.

Durante il rientro in Italia aveva persino anticipato l’idea di dividere la chioma tra rossoblù e tricolore. Alla fine ha prevalso la bandiera nazionale, un omaggio al risultato appena raggiunto e all’orgoglio di aver riportato un italiano sul tetto della Formula 1. La promessa aveva anche una cornice precisa: presentarsi così a Brackley, davanti ai dipendenti Mercedes, durante il momento di celebrazione con la squadra.

Kimi Antonelli, un campione che non dimentica le sue radici

La scelta racconta anche qualcosa del carattere del ventenne bolognese. Dopo aver raggiunto il traguardo più importante della carriera, Kimi ha voluto condividere la festa con le persone che lo hanno accompagnato nel percorso, senza rinunciare a un gesto leggero e un po’ fuori dagli schemi.

Nei giorni precedenti aveva raccontato quanto fosse felice di essere tornato a casa, tra la famiglia, gli amici, le tagliatelle e la voglia di andare allo stadio a seguire Bologna e la Virtus. Adesso il tricolore è diventato anche una questione di stile. Resta soltanto una domanda: il nuovo look accompagnerà Kimi anche nelle prossime gare, a partire da Las Vegas? Il Mondiale è già in bacheca, ma a quanto pare la festa non è ancora finita.