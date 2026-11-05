Virgilio Sport
F1

F1 Brasile, Antonelli e il legame con Ayrton Senna: "Emozione pura", Kimi da campione del mondo a casa del suo mito

"Mi piacerebbe molto vincere qui, è il mio eroe"

1 min di lettura

San Paolo, 5 nov. (askanews) – Il pilota italiano della Mercedes e campione del mondo di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli rende omaggio al suo mito. Il giovane talento ha detto che sogna di vincere il gran premio del Brasile come tributo ad Ayrton Senna. “Ayrton è il mio eroe. È un grande eroe per il Brasile”, dichiara Antonelli.

Il giovanissimo neo iridato in Formula 1 spiega che l’eredità del tre volte campione brasiliano continua ad essere una fonte di ispirazione, sia in pista che fuori. “Ieri ho avuto l’opportunità di visitare la famiglia Senna. E anche solo dare un’occhiata e vedere la sua macchina del 1986… È stato molto emozionante, davvero emozionante poter vivere quel momento. Ed è per questo che voglio ringraziare calorosamente tutta la famiglia Senna” ha raccontato Kimi che corre con lo stesso numero di Senna.

Antonelli disputerà il suo primo Gran Premio domenica sul circuito di Interlagos a San Paolo, dopo essere stato incoronato campione del mondo di F1.

F1 Brasile, Antonelli e il legame con Ayrton Senna: "Emozione pura", Kimi da campione del mondo a casa del suo mito

Leggi anche:

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio