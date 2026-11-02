Dal sogno alla realtà di un giorno da leggenda per l’Italia dei motori firmato Andrea Kimi Antonelli. Al secondo match point utile, il pilota bolognese si presenta puntuale all’appuntamento con la storia e, a 73 anni di distanza dall’ultima volta con Alberto Ascari, riporta nel Bel Paese il titolo piloti della Formula 1 e diventa il più giovane iridato della storia. L’omaggio della Mercedes, team del giovane emiliano, con un video pubblicato sui social. Fonte: immagini Instagram @mercedesamgf1 (NPK).
Kimi campione a 20 anni, la Mercedes celebra Antonelli sui social
La scuderia celebra la straordinaria impresa del suo giovanissimo campione.