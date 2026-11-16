Il ct della Germania paragona Infantino a Blatter e invoca un cambio al vertice. Dopo il no di Wenger, salgono le quotazioni dell’ex Inter: in passato ci aveva già provato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non c’è più tempo: la battaglia per la presidenza della Fifa entra nella fase decisiva. Gianni Infantino punta alla rielezione, ma il fronte europeo non ha ancora intenzione di arrendersi e cerca un candidato in grado di contrastarlo. A dare ulteriore forza alla contestazione, le parole del ct della Germania Jurgen Klopp, che ha attaccato duramente l’attuale numero uno del calcio mondiale. Mentre sfuma l’ipotesi di candidare Arsene Wenger, la Uefa sta valutando un nome che conosce già molto bene la politica del pallone: Luis Figo. L’ex stella di Inter, Barcellona e Real Madrid si era già candidato nel 2015, senza arrivare fino in fondo.

Klopp contro Infantino: “Pensavo che dopo Blatter non si potesse fare peggio”

Mai banale, Klopp. E alla vigilia della decisiva sfida di Nations League tra Germania e Olanda, il neo ct tedesco ha approfittato della conferenza stampa per esprimere il proprio giudizio sulla gestione di Infantino. “Ormai siamo tutti d’accordo sul fatto che un cambio sarebbe opportuno. Pensavo che dopo Sepp Blatter non si potesse andare peggio, ma siamo arrivati a questo punto”, ha dichiarato.

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L’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool ha poi auspicato l’arrivo di una figura realmente interessata al futuro del calcio. “Ci sono sicuramente persone che tengono davvero al calcio e non hanno interessi economici. Se una di queste assumesse l’incarico, sarebbe estremamente positivo”.

Elezioni Fifa, perché Wenger ha rifiutato di candidarsi contro Infantino

Wenger sembrava poter essere l’uomo giusto per sfidare Infantino. L’ex tecnico dell’Arsenal, dal 2019 direttore dello sviluppo del calcio mondiale della Fifa, gode di grande considerazione anche fuori dall’Europa e avrebbe avuto tutte le carte in regola per presentarsi come candidato. Eppure ha deciso di non partecipare alla corsa.

Lo ha riferito L’Equipe, secondo cui il francese avrebbe valutato seriamente l’ipotesi dopo aver preso le distanze dal progetto di cessione delle quote dei Mondiali. Alla fine, però, hanno prevalso i dubbi sulla possibilità di contrastare la rete di consensi costruita dall’attuale presidente e la prospettiva di allontanarsi dal lavoro sul campo. Il passo indietro di Wenger ha così costretto la Uefa a individuare un’altra alternativa.

Ceferin punta su Figo: questa volta può arrivare fino in fondo

La soluzione potrebbe chiamarsi Luis Figo. Come rivelato da FootMercato e rilanciato da A Bola, la Uefa starebbe valutando l’ex fuoriclasse lusitano come possibile candidato per contrastare Infantino. Figo conosce già il percorso elettorale: nel 2015 si era presentato alla corsa per la presidenza, nel pieno della crisi che avrebbe portato alle dimissioni di Blatter. Si ritirò prima del voto, denunciando le difficoltà di una competizione che riteneva poco equilibrata. Adesso potrebbe riprovarci, forte anche del rapporto con Aleksander Ceferin, di cui è consulente.

La sua candidatura, tuttavia, non sarebbe ancora condivisa da tutti i dirigenti europei. Per essere ammesso alle elezioni servono le nomine di almeno cinque federazioni affiliate alla Fifa. Il tempo stringe: la scadenza è fissata al 18 novembre. Un’altra ipotesi che prende quota è quella che riguarda Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, la cui posizione contro Infantino è nota da tempo.

Figo, feroce oppositore di Infantino: l’ultimo attacco

Che Figo non abbia particolare simpatia per l’attuale presidente Fifa non è certo un mistero. Lo scorso agosto l’ex Inter aveva pubblicato sul Daily Mail una durissima lettera aperta, chiedendo apertamente le dimissioni di Infantino. “Potrei scrivere 10.000 parole sui problemi della Fifa, ma la soluzione richiede soltanto tre parole: Infantino deve andarsene”, era stato il suo esordio. Figo aveva poi scritto di aver incontrato molte persone prive di integrità durante i suoi vent’anni da professionista, ma di non aver mai assistito a un comportamento tanto “meschino, ingannevole ed egoista”.

Nel mirino c’era soprattutto il progetto di Infantino di creare una società commerciale per gestire i diritti delle competizioni Fifa, con l’ingresso di investitori privati e la cessione di una quota del 20%. Per il portoghese, il presidente aveva agito senza la necessaria trasparenza, anteponendo i propri interessi a quelli del calcio. “È troppo tardi per salvare la sua dignità, ma non per salvare il calcio. Deve andarsene. Adesso”, aveva concluso. Chissà che non sia proprio lui l’uomo capace di cambiare il corso della Fifa.