La stella dei Lakers e il protagonista di Whiplash: due mondi completamente diversi ma accomunati dalla stessa ossessione

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Cosa hanno in comune una leggenda del basket e un batterista jazz disposto a tutto pur di diventare il migliore? A prima vista, Kobe Bryant e Andrew Neiman, il protagonista di Whiplash, sembrano appartenere a due mondi lontanissimi. Uno ha conquistato cinque titoli NBA ed è un’icona globale. L’altro è un personaggio di finzione: un ragazzo che sogna di entrare nell’élite del jazz. Eppure, sotto canestro e dietro una batteria, il motore è lo stesso: la certezza per cui il talento, da solo, non basta mai.

Nel video, dopo una breve pubblicità, vi raccontiamo cosa accomuna una stella della NBA al protagonista di un film sul Jazz.

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