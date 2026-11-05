Il francese della Juve torna protagonista con un gol e un assist in Europa League, mentre l'ex attaccante bianconero resta a secco. E cresce la contestazione contro Italiano

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Nella serata in cui Kolo Muani si sblocca e trascina la Juventus al successo, Vlahovic affonda col Besiktas. La quarta giornata di Europa League ribalta gli scenari: i tifosi turchi iniziano a essere stufi dell’attaccante serbo, che fino a poche settimane fa era un rimpianto per i bianconeri. Oggi, invece, il popolo juventino riscopre il francese, protagonista assoluto del blitz in Olanda contro l’AZ Alkmaar con un gol e un assist. La squadra di Istanbul guidata da Vincenzo Italiano, invece, si fa rimontare dal Celtic, scatenando la dura reazione dei suoi sostenitori.

Juventus, Kolo Muani protagonista assoluto in Europa League

La serata di Kolo Muani è da incorniciare. L’ex PSG è stato il grande protagonista del successo della Juventus in casa dell’AZ Alkmaar, contribuendo a entrambe le reti della squadra di Spalletti. Al 19’ ha servito l’assist per il vantaggio di Koopmeiners, prima di mettersi in proprio al 37’, quando ha firmato il raddoppio.

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La prestazione rappresenta una boccata d’ossigeno per l’attaccante, reduce da un periodo complicato sotto porta. Il precedente gol risaliva infatti al 15 ottobre, quando aveva trovato la rete contro il Celta Vigo, sempre in Europa.

Vlahovic non è più un rimpianto: Besiktas ko, tifosi furiosi

Scenario completamente diverso per Vlahovic. Il centravanti serbo è partito dalla panchina nella trasferta contro il Celtic, con Italiano che gli ha preferito Hyeon-gyu Oh, prima di inserirlo al 70’ al posto del sudcoreano. L’ex Juventus non è però riuscito a lasciare il segno sulla partita e, alla fine, i bianconeri di Istanbul sono stati sconfitti 3-2 in Scozia.

Le critiche dei sostenitori turchi si fanno sempre più dure sui social: “Vlahovic è in campo, ma non sta giocando! Vaga senza meta come un’ape che non produce miele”, scrive un tifoso su X. Un altro rincara la dose, accusandolo di non riuscire nemmeno a superare gli avversari. Altri sottolineano come finisca troppo spesso in fuorigioco.

Anche Italiano travolto dalle critiche: le accuse all’allenatore

Nel mirino è finito soprattutto Vincenzo Italiano, accusato di aver gestito male la partita e di aver esagerato con il turnover. Il Besiktas aveva chiuso il primo tempo sullo 0-0, trovando il vantaggio al 54’ con Junior Olaitan, bravo a ribadire in rete il rigore inizialmente parato da Johnstone. Il Celtic ha però reagito con Osmand al 62’, prima di completare la rimonta con la doppietta di Duran, a segno al 79’ e all’87’. Nel mezzo, all’85’, Kocku aveva momentaneamente ristabilito la parità con un gran gol.

“Italiano è un buon allenatore, un allenatore simpatico, ma il suo continuo turnover comincia a diventare noioso”, sostiene Alaattin. “Italiano si è superato. Avrebbe potuto vincere la partita, invece ha dato al Celtic un vantaggio ancora maggiore dopo ogni sostituzione. Oggi ha commesso lo stesso errore della partita contro il Kasımpasa, lasciando il centrocampo scoperto”, attacca Safa. Insomma, non è un buon momento per l’ex tecnico di Bologna e Fiorentina: l’entusiasmo iniziale sta lasciando sempre più spazio al malcontento.