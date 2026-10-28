Nick Kyrgios non ha intenzione di appendere la racchetta al chiodo: dopo un 2026 piuttosto tormentato, segnato dalla sospensione di un mese per la positività riscontrata a giugno, tornerà a Melbourne

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La pensione può attendere. Quella tennistica di Nick Kyrgios, che ha deciso ancora una volta di provare a tornare a essere un atleta a 360 gradi. Dopo lo scivolone della positività alla cocaina, per il quale ha pagato pegno seguendo pedissequamente il protocollo prefissato con l’ITIA, l’australiano ha annunciato l’intenzione di tornare a giocare nel mese di gennaio, rendendosi disponibile per partecipare al Kooyong Classic, tradizionale appuntamento a inviti che precede di qualche giorno il via ufficiale degli Australian Open. Non solo: ha pure annunciato la creazione di un canale YouTube dedicato alle challenge in ambito tennistico, quasi a voler intercettare un pubblico sempre più giovane e variegato.

La squalifica lampo è scaduta a inizio settembre

Insomma, il buon Nick a 31 anni e mezzo ha deciso di rimettersi in gioco una volta ancora, superando anche una fase delicata della sua vita personale. La positività alla cocaina, riscontrata in un controllo effettuato durante il torneo sull’erba di Mallorca del giugno scorso, è una storia che Kyrgios s’è lasciato alle spalle: accettata la tesi dell’assunzione “involontaria”, o quantomeno non legata al miglioramento delle prestazioni sportive (l’australiano ha sempre spiegato di essere entrato in contatto con la sostanza in un contesto extra tennistico, accettando la squalifica di tre mesi prevista in questi casi, poi ridotta a un solo mese per la fattiva collaborazione dimostrata), dallo scorso 4 settembre il giocatore è completamente abile e arruolabile per qualsiasi tipo di torneo.

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Chiaramente però il suo 2026 è finito con largo anticipo, così da convincerlo che la cosa migliore da fare era tornare a gennaio, al caldo della “sua” Australia, provando a rimettersi in gioco una volta di più nel primo slam della stagione.

Anche Musetti e Berrettini al Kooyong Classic

L’ultima volta che Kyrgios ha imbracciato la racchetta è stato a luglio, quando ha preso parte all’UTS Championship in terra brasiliana, dove ha battuto Joao Fonseca e perso contro Nakashima e Miguel (anche quello era un torneo esibizione).

Nell’anno che sta per concludersi ha disputato appena 5 match nel circuito ATP, con una sola vittoria ottenuta a Stoccarda contro Moutet. In doppio invece ha disputato tre match con Kokkinakis e un altro paio assieme a Bublik, mettendo assieme due vittorie e tre sconfitte.

Al Kooyong Classic troverà a sfidarlo diversi giocatori di particolare rilevanza anche a livello di classifica: sono stati già confermati i vari Musetti, Fils, Rune, Tien, Berrettini, Shapovalov e Khachanov, ma non è da escludere che altri nomi vengano aggiunti nelle settimane a venire. Resta però da capire in che condizioni si presenterà Nick, frenato negli ultimi anni da diversi problemi al ginocchio e (soprattutto) al polso destro. Il richiamo del campo rimane fortissimo, ma il rischio di figure magre resta dietro l’angolo.