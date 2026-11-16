L’Italia dei baby tra alti e bassi: promossi e bocciati dei giovani di Mancini, aspettando nuovi talenti. Vota il tuo preferito

Ecco chi sono i nuovi talenti azzurri tra certezze, speranze, delusioni e un futuro tutto da scrivere: c'è qualche rimandato

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Il futuro è adesso. Solo tre giorni fa sembrava che Roberto Mancini avesse trovato la pietra filosofale per la magica e affascinante alchimia con la quale aveva scoperto e inserito con successo i giovani talenti del calcio italiano. Una nuova età dell’oro sommersa sotto uno strato di vecchie macerie ingombranti. L’Italia finalmente ha potuto scandire la frase liberatoria, urlando al cielo che “non è un Paese per vecchi”. Tutto giusto in linea ideologica e di principio da cui ripartire. Poi però c’è il campo, e dopo lo splendore di San Siro con il successo sulla Francia, a Bruxelles abbiamo compreso che non è tutt’oro quello che luccica.

Sogni e bisogni

Non basta essere giovani per essere bravi, non è sufficiente una bassa anagrafica per essere pronti. La carta d’identità non può essere di per sé una patente di idoneità a prescindere. La gioventù deve essere coltivata con disciplina e qualità. La Nazionale azzurra e soprattutto il Ct Mancini lo hanno compreso bene in tre giorni che hanno messo il Mondo alla rovescia. Dal settimo cielo di San Siro allo sprofondo dello Stadio Re Baldovino. Complici le scelte del Ct azzurro, eccentriche per adottare un eufemismo garbato, ma certamente poco felici anche sotto il profilo dei giovani. Il Mancio si è fatto carico di una responsabilità che avrebbe i connotati di impresa: quella di ricostruire l’Italia dalle fondamenta, dai nuovi talenti che ci sono e che verranno. Un sogno che in passato spesso si è dissolto in utopia. Ma il corso è avviato, a bordo sulla nave azzurra sono saliti tanti volti freschi e la strada virtuosa è tracciata. Ma sinora non tutti hanno brillato. Vediamo quali sono le emoticon e i giudizi sinora per la nuova era manciniana.

Pio Esposito fuori corso

E’ il volto più radioso della “new age” azzurra, eppure Pio Esposito non può essere annoverato tra i “novellini”, nonostante abbia appena 21 anni. Il suo talento precoce lo ha condotto al proscenio nazionale già da varie stagioni e nel palmares ha persino uno scudetto vinto con l’Inter l’anno passato. Ma a Mancini, però, va ascritto il merito di aver creduto e insistito su di lui come titolare della Nazionale. Mentre Kean e Scamacca sembravano contendersi il ruolo di centravanti, tra i due litiganti si gode l’exploit Pio che in 15 partite ha messo dentro 10 gol. La sua tre giorni è stata splendida nonostante la macchia dell’eliminazione dalla Nations League e il rigore sbagliato nel finale di Bruxelles. Doppietta alla Francia e gol da bomber di razza al Belgio. Non sarà certo un ragazzo al primo anno dell’Università azzurra, ma abbiamo un fuori corso che già ora può ambire alla Laurea di campione.

Corri Kayode

Ha il nome che ricorda Willy il coyote, il personaggio dei cartoons che insegue perennemente “beep, beep” lo struzzo Road Runner. Ma Michael Kayode ha invertito i ruoli ed è lui a correre più di tutti e a farsi rincorrere sulla fascia destra che è diventata la sua pista. Nato nella provincia di Bergamo 22 anni fa, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e poi acquistato con lungimiranza dalla Fiorentina, che lo ha girato in presto al Brentford. Terzino destro con la dinamite nelle gambe, Mancini gli ha subito dato una maglia pesante, quella di Giovanni Di Lorenzo, l’insostituibile stakanovista per eccellenza sia in Nazionale che nel Napoli. Kayode lo ha sostituito anche prima che Dilo si infortunasse, segno della grande fiducia del Ct. Fiducia ampiamente ripagata. Prima con l’Under 21 di Nunziata e poi con la Nazionale maggiore per la quale viene convocato lo scorso 18 settembre. Da allora non è più uscito e si è reso subito protagonista segnando anche il suo primo gol in azzurro alla Turchia al suo debutto. Con Michael Kayode e Marco Palestra, sinora frenato da un infortunio, la fascia destra dell’Italia è coperta per il prossimo decennio.

Vota Antonio

Un altro promosso è Antonio Vergara, da Napoli. Esploso un giorno all’improvviso l’anno scorso segnando in Champions League contro il Chelsea, Mancini non ha esitato a convocarlo e a farlo debuttare in una gara delicatissima: Francia-Italia del 2 ottobre. Finì 1-1 allo Stade de France e Vergara, a 23 anni, sostituì Pio Esposito nella ripresa disputando una partita molto convincente contro avversari di calibro internazionale. Gli stessi avversari che si è ritrovato in Italia-Francia di giovedì a San Siro. E lì Antonio ha spaccato la partita. Entrato sul 2-1 per noi ha subito trovato un guizzo in area che ha procurato il rigore per il terzo gol azzurro di Pio Esposito. Ieri in Belgio è entrato a disfatta compiuta solo nell’ultimo quarto d’ora, quando sembrava potesse partire titolare. Vergara promosso e in questo caso Mancini rimandato.

Oh Issa!

Si solleva dalla media anche Issa Doumbia. Ivoriano cresciuto a Zingonia in seno all’Atalanta, una carriera repentina fino ad arrivare allo Sporting Lisbona. Ha fatto tutta la trafila con la Nazionale giovanile, fino al premio della convocazione con l’Italia maggiore lo scorso settembre nella nuova nidiata di Mancini. Il 5 ottobre gioca la sua prima partita da titolare nel successo sulla Turchia per 3-1. Centrocampista che sa condurre palla e segnare, ma anche correre e lottare. Fisico imponente e senso tattico, a 23 anni mostra già l’autorevolezza di uno esperto. Il Ct per ora lo adopera con cautela, avendo in mediana la qualità e la forza di Tonali, Barella e Frattesi. Ma Doumbia è già una certezza.

Seba..stasse un rigore

Nel limbo del Purgatorio azzurro, né tra i promossi, né tra i bocciati, c’è l’altro Esposito, Sebastiano. Da Castellammare con furore, fratello più grande di Pio, cresce a Brescia e poi nelle giovanili dell’Inter. In poco tempo ha già girato mezzo mondo: Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria, Empoli, Cagliari e Sassuolo. A soli 24 anni. Ma la dimora fissa gliel’ha data Mancini convocandolo in Nazionale lo scorso settembre. Ha fatto coppia per gran parte delle gare di Nations League col fratello Pio. Seba ha tecnica, velocità ed è un attaccante esterno, che ben si integra con una prima punta. Tutto bene, compresa la favola familiare, fino a un calcio di rigore. A San Siro contro la Francia. Deve tirarlo Pio, per ordine di scuderia, ma il cuore cede il pallone al fratello. Seba calcia alto e volano via i suoi sogni. Mancio lo sfila dal campo in segno di reprimenda. Poi lo manda in castigo prima della notte amara di Bruxelles. Resta nel limbo del Purgatorio. Il Paradiso può attendere…

Il sogno americano di Koleosho e l’incubo di Bruxelles

Arrivano anche le note poco liete. I ragazzi meno riusciti sinora del Mancio. Luca Koleosho, l’ultima scommessa di ieri sera contro il Belgio. Il mondo pensa cha al posto di Cambiaghi vada Vergara e invece c’è il giovane del Connecticut che gioca in Francia. Ventidue anni, ala dotato di dribbling e rapidità. Il Ct gli affida la partita decisiva del Girone e lui la cicca. In una serata nera per tutta la squadra, la bocciatura può sembrare ingenerosa. Ma il calcio è fatto anche di appuntamenti mancati che a volte possono indirizzare una carriera. Non è andata meglio dall’altro fronte di attacco per Niccolò Pisilli. Anche lui messo tra i titolari a sorpresa in Belgio. Mancini lo adatta ad ala offensiva, ma lui rivela il suo passo da centrocampista e viene sostituito dopo un tempo solo. Troppo poco per giudicare, anche dopo averlo visto in grande ascesa con la Roma. E’ tra i giovani più interessanti del nostro campionato. Questa delusione passerà.

Saranno famosi

C’è anche una ampia schiera di giovani talenti che Mancini al momento sta tenendo in stand-by. Invocato dal grande pubblico e conservato ancora con cura dal Ct azzurro c’è Alphadjo Cisse. Fa quasi specie definire giovane uno che a 20 anni ha già segnato 5 gol col Milan in questa stagione. Tutti di grande pregio. Non ci sono ostacoli tra Cissè e l’orizzonte azzurro, è solo questione di pazienza e tempo. Dietro c’è una lunga baby gang di emergenti: Liberali e Riccardo Cassano del Como, Palma dell’Udinese, Lontani del Parma, Romano del Cagliari, Ghilardi della Roma. E altri ancora verranno fuori, perché Mancini ha aperto le porte al futuro. Sempre tenendo d‘occhio il presente ed una qualificazione agli Europei già impellente.

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