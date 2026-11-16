L’Italia non è la Spagna, se lo ricordi. E Mancini provi pure, ma faccia meno il fenomeno sulle formazioni

La scoppola col Belgio riporta la Nazionale azzurra alla realtà: non siamo ancora grandi. Esperimenti sì, ma con maggiore giudizio

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Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti non me l’aspettavo. In una sola notte il Belgio prende a sassate tutti i sogni ancora in volo dell’Italia e spezza il destino azzurro in Nations League. Perdere a Bruxelles è stata la più amara delusione del bimestre targato Mancini. I Diavoli rossi ci hanno fatto vedere i sorci verdi e sono diventati ufficialmente il nostro incubo. Con i belgi abbiamo cominciato male a settembre e finito peggio a novembre. All’Olimpico ci diedero la sveglia con un netto 2-0, ieri ci hanno dato la buonanotte con 4 schiaffi da stordimento. In una serata malinconica che ci riporta di fronte alla realtà: non siamo certo più i pigmei di 5 mesi fa, ma non siamo neppure ancora dei giganti. Non siamo più una squadra in fasce che deambulava carponi dopo la disfatta di Zeneca con la Bosnia, non siamo però nemmeno ancora adulti, dopo aver pensato in grande quattro giorni fa nella sfavillante notte di San Siro contro la Francia.

Chi siamo davvero

La famosa virtù che sta nel mezzo ci porta consiglio. Troppo belli per essere veri contro la Francia giovedì, troppo brutti per essere credibili domenica in Belgio. E’ giusto che il meglio della Nations League se la giochino gli altri, oggi la nostra Nazionale non è ancora pronta per entrare nel Gotha europeo, ma certamente passi avanti ne abbiamo fatti. Non si cancellano i 10 punti, il doppio successo con la Turchia, i 4 punti presi dalla maestosa Francia e non si dissolve la nuova impronta della giovane Italia sulla quale bisogna costruire il futuro. Tuttavia non possiamo pensare di bruciare le tappe inserendo a rotazione giovani talenti senza il necessario collaudo. Mancini ha osato dove volano le aquile, ma il Belgio ci ha azzannato come dei polli. L’inizio del match sembrava il prolungamento della notte di San Siro. Pio Esposito segna in spaccata spettacolare il suo decimo gol in azzurro e il pensiero si è fatto immaginazione: Italia batte Francia/Belgio per 4-1. E invece il 4-1 ce lo siamo ritrovati allo specchio spalmato sulla faccia, in una notte in cui le ambizioni fin troppo auliche ci hanno soffritto come broccoletti di Bruxelles.

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Le scelte presuntuose di Mancini

Squadra che vince non si cambia, nè tanto meno si smantella. Mancini ha tanto predicato di non peccare di presunzione dopo il successo con la Francia, che alla fine ci è cascato lui. Perché le scelte del nostro ct sono state tanto presuntuose quanto sbagliate. In un centrocampo in cui manca il dinamismo e la corsa di Frattesi, infortunato, era logico inserire un uomo di gamba e di progressione, quale Doumbia. E invece la scelta di Fagioli, calciatore di tecnica certificata ma che ha un passo cadenzato e non certo la fisicità per star dietro ai giganti della mediana belga. Oltretutto quando in campo c’è già un play, Sandro Tonali. Risultato: uno gioca fuori ruolo e l’altro gli pesta i piedi. Mancini per metterci una pezza toglie Fagioli dopo un tempo in stile mutuo soccorso e mette Doumbia. Quello che doveva giocare da subito.

Attacco a noi stessi

Cambiaghi, il vero volto più luminoso della new age azzurra, era out per un problema alla caviglia. Sebastiano Esposito era “in castigo” dopo il subordine dal dischetto contro la Francia. Al suo posto a San Siro entrò Vergara e fece scintille procurando il rigore. Se uno più uno fa due, in Belgio ti aspetti che il ragazzo napoletano inizi dal primo minuto. Invece no, Mancini vola da Napoli a New York e mette dentro lo statunitense Luca Koleosho, ala che gioca al Paris in Ligue 1. L’altro versante dell’attacco è affidato a Niccolò Pisilli, uno che il ruolo ce lo ha scritto sul tesserino da professionista: centrocampista. Metterlo fuori ruolo non è sembrata sin da subito un’idea brillante. E così come per Fagioli, arriva l’immediata rimozione dopo il primo tempo in favore di Dimarco.

La serata no di Niccolò e Nicolò

Niccolò e Nicolò, Pisilli e Fagioli. Sembra l’assonanza di un piatto del menù, ma è solo la ricetta di un pasticcio. Che ha come chef poco stellato Mancini. Non per il valore tecnico dei due azzurri, ma per la scelta di impiegarli fuori ruolo. Per poi rimangiarsi tutto sostituendoli dopo un tempo solo. La verità è che per una volta, ieri il nostro Ct si sarebbe dovuto sostituire da solo. Sinora non aveva sbagliato praticamente nulla, ma forse aver ricevuto un credito meritatissimo e così gratificante, gli ha concesso una liceità da Re Mida per trasformare ogni scelta in oro. Va bene far giocare tutti, va bene valorizzare il nostro patrimonio di giovani, ma va meno bene metterli in campo tutti di volta in volta come se fosse una giostra. Anche sulla linea verde va messo un punto, per non cascare nella retorica del giovanilismo.

Non siamo la Spagna, adelante con juicio

Gli esperimenti dovranno avere un termine e soprattutto vanno fatti in match che non hanno il valore che aveva ieri la partita in Belgio, da dentro- fuori. E’ necessario e giusto creare una ossatura solida di uomini con esperienza e uno storico importante, sul quale poi inserire energie fresche e talento emergente. Ma adelante con juicio. Non può essere solo “largo ai giovani” l’urlo di battaglia della nostra Nazionale. Sarebbe solo sloganismo ridondante. E quando Mancini dice ieri nelle interviste post gara: “E’ una sconfitta che ci servirà”, probabilmente parla anche a se stesso. Per tornare a usare la bilancia dell’equilibrio. Questo ci suggerisce la scoppola di ieri in Belgio. Che la gioventù fa sognare, ma è l’esperienza che ti fa crescere.

L’Italia di Mancini è un bel progetto che proseguirà su un percorso certamente virtuoso. Ma evitando iperboli pericolose e pensieri stupendi fuori portata. Non siamo ancora, e forse mai lo saremo, la Spagna che mette in vetrina con faciltà disarmante una serie di gioiellini che si incastonano in continuazione. Noi non abbiamo quella qualità e quella mentalità. Ma di converso abbiamo una storia e una nobiltà, ancorchè decaduta, che può ancora fare scuola. Con un commissario tecnico che ha già vinto e che ha il carisma e la capacità di riportarci in alto. Con pazienza, laboriosità, strategia e creatività. Il futuro è ancora azzurro. A patto che nessuno più faccia il fenomeno.