L'Italia si aggrappa a Vinatzer: Alex ha riacceso la luce, ma qualcuno deve provare a seguirlo. Sola "salta" Gurgl

Le prime gare di Coppa del Mondo hanno rimesso Alex Vinatzer al centro del villaggio: settimo a Soelden in gigante, quinto in slalom a Levi, l'Italia delle discipline tecniche si affida a lui per uscire dal buio

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La luce per ora l’ha accesa il “solito” Vinatzer. Quello che a inizio stagione un guizzo lo piazza sempre, ma stavolta si potrebbe già parlare della cosa al plurale. Perché Alex a Soelden si era prodigato in una rimonta importante (da 14esimo a settimo), ma a Levi è andato ancora oltre, recuperando ben 18 posizioni e chiudendo quinto, ad appena 14 centesimi dal podio (e col miglior tempo di manche). Un segnale che potrebbe portare da un lato il finanziare altoatesino, dall’altro tutta la direzione tecnica azzurra a provare ad alzare l’asticella, magari a caricarsi sulle spalle il peso di fare da traino a un movimento altrimenti in balia delle onde.

Vinatzer, così ci si diverte: “Sono nella direzione giusta”

Vinatzer a Levi s’è divertito, e trattandosi di slalom speciale non era una cosa tanto scontata. “Con lo slalom il rapporto è costantemente di odio e amore, ma erano anni che non partivo così bene. Ho cercato di tenere un po’ nella prima manche, poi nella seconda sapevo di avere del margine e sono andato a tutta, trovando un ottimo ritmo e mantenendolo per tutta la durata della discesa. In estate abbiamo cominciato a lavorare in una direzione diversa rispetto al passato, ma finché non scendi in pista non sai mai se quella è la strada giusta. La sensazione però è che stavolta la direzione da seguire l’abbiamo trovata”.

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Lo dicono i numeri delle prime due gare (due top ten di fila non le mandava a referto da una vita), lo si evince dal volto decisamente disteso che testimonia una ritrovata vitalità e sicurezza nei propri mezzi. Anche perché intorno ad Alex mai come adesso c’è il vuoto: nessun altro italiano s’è qualificato per la seconda manche nello slalom di apertura, anche se per forza di cose il gruppo che ha affrontato la Levi Black sarà lo stesso che andrà a caccia di qualche buon piazzamento a Gurgl nel prossimo week-end.

Con Vinatzer ci saranno Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera, Edoardo Saracco e Matteo Bendotti, sperando che qualcuno di questi possa mettere piede nei primi 30 al termine della prima manche.

Beatrice Sola resta a Levi (ma c’è un motivo)

Non sono previste novità neppure nelle convocazioni della squadra femminile, che sabato a Gurgl cercherà di migliorare quanto fatto sulle nevi finlandesi. Mancherà però Beatrice Sola, la migliore delle azzurre (19esima, miglior piazzamento in Coppa del Mondo in carriera): la sciatrice di Trento, classe 2003, è rimasta in Finlandia, dove nel fine settimana scatteranno le gare di Coppa Europa, e dove punta dichiaratamente a lottare per le posizioni che contano (e soprattutto a guadagnare punti FIS buoni per migliorare i pettorali di partenza in Coppa del Mondo).

A Gurgl ci saranno allora Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Anna Trocker, Giorgia Collomb ed Emilia Mondinelli, con l’obiettivo dichiarato di provare a entrare tra le prime 15 di giornata. Soprattutto Della Mea vuole provare a ritrovare le sensazioni perdute, mentre Peterlini e Rossetti vogliono proseguire nella loro risalita dopo gli infortuni che ne hanno condizionato i mesi scorsi.

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