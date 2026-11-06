L'Olimpia esonera Peppe Poeta: dopo 11 anni Luca Banchi torna a Milano, restando però anche CT della nazionale

Le 8 sconfitte filate in Eurolega costano il posto a Peppe Poeta: l'Olimpia Milano ha deciso di andare all in su Luca Banchi, libero dal vincolo dell'esclusiva con la FIP. Domenica panchina a Ramondino

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La notizia era un po’ nell’aria, ma sorprende comunque per la portata dell’annuncio: Peppe Poeta, l’uomo che un anno fa di questi tempi tirò fuori dal guado l’Olimpia Milano (di fatto anticipando di qualche mese quello che sarebbe stato un naturale avvicendamento con Ettore Messina), non è più il capo allenatore dell’EA7 Milano. Un divorzio figlio di un pessimo avvio di stagione in campo continentale, dove 8 sconfitte di fila hanno relegato la compagine meneghina in fondo alla classifica. E anche in campionato qualche inciampo c’è stato, tanto che l’Olimpia dopo 6 giornate deve inseguire il trio di testa composto da Virtus Bologna, Napoli e Treviso. Ma è evidente che a pesare sulla decisione del club è soprattutto la pessima campagna europea di una squadra lontana anni luce da quelle che erano le attese.

Poeta, un anno da “triplete”: ma paga la tassa Eurolega

Il progetto Poeta, che nell’estate del 2025, pur di diventare il successore di Messina in casa Olimpia, aveva deciso addirittura di lasciare la panchina di Brescia dopo averla portata a giocarsi lo scudetto contro la Virtus, accettando di tornare a fare l’assistente (viste come sono andate le cose, con lo spostamento nell’estate appena passata del titolo sportivo a Roma, sponda Maxima, non necessariamente un male…), si esaurisce nell’arco di poco meno di un anno: era subentrato alla guida di Milano alla fine di novembre dell’anno passato, raccogliendo una squadra che aveva mostrato un’evidente involuzione sotto la guida di Messina.

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Poeta quel gruppo ha saputo invece rivitalizzarlo, portandolo a vincere in pochi mesi Coppa Italia (dopo diversi anni di final eight andate male), scudetto e Supercoppa, di fatto infilando un triplete nazionale che, visto l’andazzo in campo continentale, è il massimo al quale una squadra italiana può oggi ambire. Sembrava comunque l’inizio di una storia e di un legame destinato a durare a lungo, ma la striscia di 8 ko. consecutivi in Eurolega ha fatto deragliare il treno, obbligando la dirigenza meneghina a porre rimedio a un’emorragia non può tollerabile.

Domenica contro Trento in panca va Ramondino

Questa la nota emessa dal club biancorosso. “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver sollevato Peppe Poeta dall’incarico di capo allenatore della prima squadra. L’Olimpia e la sua proprietà desiderano ringraziare Peppe per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui ha svolto il proprio lavoro prima da assistente e poi da capo allenatore, ruolo nel quale ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa.

A Peppe vanno i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale. La squadra è stata affidata “ad interim” a coach Marco Ramondino che la guiderà nella partita di domenica prossima”. Ovvero quella in LBA contro Trento, troppo vicina per poter pensare di affidare il ruolo di capo allenatore a una figura che pure a Milano hanno già individuato.

Banchi, tutto fatto per il ritorno: ok al doppio incarico

In fondo nella risposta data nel comunicato (cioè la “promozione ad interim” di Ramondino) c’è condensata anche quella successiva: Luca Banchi con Ramondino lavora già fianco a fianco in nazionale, tanto che nella finestra FIBA di inizio luglio, con Banchi impossibilitato a seguire la squadra azzurra per motivi personali, fu proprio Ramondino a dirigere le operazioni (peraltro conquistando 4 vittorie tra amichevoli e sfide di qualificazione al mondiale su altrettante partite dirette).

Nel contratto firmato con la FIP, Banchi aveva inserito una clausola di non esclusività a partire dalla seconda stagione: Petrucci non potrebbe opporsi in alcun modo qualora il CT decidesse di stringere accordi con una squadra di club, ma restano da superare alcuni scogli a livello personale, gli stessi che hanno convinto il tecnico di origini toscane a declinare l’offerta dell’Efes Anadolu.

Milano però è più vicina alla Maremma, e un incarico sul suolo nazionale potrebbe rivelarsi molto più gestibile piuttosto che di uno all’estero. L’accordo è da considerare già fatto: Banchi debutterà sulla panchina dell’Olimpia giovedì 12 novembre a Kaunas in casa dello Zalgiris. Per lui si tratta di un ritorno: nel 2014 vinse lo scudetto numero 26 della storia meneghina, adesso andrà a caccia del numero 32. Ma anche di una pronta risalita in Europa.