Letale un infarto per l'attaccante 67enne che festeggiava i gol ballando attorno alla bandierina, vinse anche la coppa dei Campioni con il Porto

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ morto a 67 anni a Pocos de Caldas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, l’ex attaccante di Avellino, Inter e Porto Juary Jorge dos Santos Filho. La notizia è stata confermata dal Santos, il club in cui era cresciuto e con cui aveva vinto il campionato paulista del 1978. Juary, che era ra ricoverato da tempo in Ospedale a seguito di un intervento chirurgico, è stato stroncato da un infarto.

La bugia per portarlo in Italia

In Italia arrivò con la prima ondata di stranieri dopo la riapertura delle frontiere ma per convincerlo l’Avellino e l’Universidad gli fecero credere che nel viaggio in Italia avrebbe dovuto giudicare adatti o meno per l’Universidad.Juary raccontò così l’episodio: «Finisce la stagione e sono pronto per andare in vacanza. Mi convoca un dirigente e dice: “Vado in Italia a vedere giocatori, mi devi accompagnare perché te ne intendi”. Mi sembra strano, provo a rifiutare, mi costringono ad accettare. Decolliamo e sull’aereo noto che c’è anche il segretario del club. Boh. Primo bicchiere di vino e chiedo spiegazioni. Niente. Secondo, terzo, quarto bicchiere e propongo: “Amici, ordiniamo una bottiglia”. Ce la scoliamo e mezzo sbronzo metto alle corde il dirigente: “Ora basta, ditemi dove andiamo?”. Mi prende sotto braccio: “Juary, non puoi scappare e non ci sono paracadute. Andiamo in Italia, ti abbiamo venduto all’Avellino”. E io: Eh? dici? Dove è?».

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Il terremoto in Irpinia

Fa l’esordio in Serie A il 14 settembre 1980, a Brescia, nella vittoria per 2-1, in breve diventa un idolo del Partenio: dopo ogni gol festeggia danzando attorno alla bandierina ma Avellino gli entrerà nel cuore definitivamente il 23 novembre 1980, quando alle 19.34 un terribile terremoto devasta tutta la Campania con epicentro proprio in Irpinia, Juary recentemente ricordò così la tragedia: “Mi vengono ancora le lacrime agli occhi. Fu una tragedia, un qualcosa che non avevo mai provato prima in vita mia. Nel pomeriggio avevamo vinto 4-2 con l’Ascoli in Serie A, fu una delle vittorie più belle dei lupi. Ricordo che quella sera ero a cena da Stefano Tacconi quando tutto iniziò a tremare. Ci rendemmo conto del disastro appena usciti di casa e soprattutto i giorni dopo, capimmo la tragedia, il numero dei morti, vedemmo le case crollate. Fu una cosa indescrivibile. Un giorno che non dimenticherò mai. Quel 23 novembre 1980 io ho capito cosa vuol dire Avellino. Non era solo una squadra, ma era un orgoglio di un popolo intero, da quel giorno ho imparato tanto da voi. A non arrendermi, a non mollare. Quel giorno nacque dentro di me un amore per quei colori che ogni giorno diventava sempre più forte. Ed oggi posso dire con orgoglio che Avellino è la città, la squadra del mio cuore”. Lui in quel momento era sotto la doccia del suo appartamento al secondo piano e appena avverte un boato fragoroso scappa fuori nudo, pensando all’esplosione di una bomba. Come già gli era capitato in Brasile anni prima.

La carriera di Juary

Resta due stagioni ad Avellino. Trentaquattro presenze, tredici gol in campionato, l’amore di tutti nonostante qualche polemica legata a frequentazioni equivoche (a sua insaputa accompagnò il presidente Sibilia a un’udienza dove l’imputato era il boss della camorra Raffaele Cutolo, cui proprio Juary consegnò una medaglia d’oro con dedica): lo prende l’Inter ma non funziona. Non si ambienterà mai, passando un anno interlocutorio fatto di poche presenze e un magrissimo bottino di due gol. Soffrendo l’ambientamento a Milano, la pressione ed uno spogliatoio spaccato.

“Venivo da Avellino dove ero diventato un re e mi ritrovai in una squadra che aveva dieci nazionali ed ero stato preso come “ripiego” di Schachner del Cesena che aveva preferito andare al Torino. Vagavo per il campo di San Siro, congelato: fino a primavera giocai con i guanti per paura dei geloni alle mani. Non vedevo più la porta, feci solo due gol in tutto il campionato e la domenica che segnai al Catanzaro c’era così tanta nebbia che ce ne accorgemmo soltanto io e l’arbitro. La mia era un’Inter con uno spogliatoio pieno di campioni Zenga, Bergomi, Collovati, Beccalossi, Altobelli… però quell’anno arrivammo terzi dietro alla Roma che vinse lo scudetto e alla Juventus”. Passa prima all’Ascoli di Rozzi e poi alla Cremonese, ma il copione è sempre lo stesso: non riesce ad esprimersi e la folkloristica samba attorno alla bandierina è uno sbiadito ricordo. Abbandona l’Italia dopo 5 anni ma il meglio deve ancora venire.

La coppa dei campioni

Nel 1985 si trasferisce ad Oporto – sponda Dragoes – non è titolare fisso ma diventa leggenda al Prater di Vienna nella finale di coppa Campioni del 1987 contro il Bayern di Matthaus e Rummenigge. I Dragoes sono sotto dopo 25 minuti, ma a 12′ dalla fine cross dalla destra su taglio in profondità di Juary, che attrae su di sé il centrale difensivo e Jean Marie Pfaff in uscita disperata, poi mette la palla nel mezzo e Madjer scrive la storia col tacco. Il Porto ci crede e all’80′, Juary sbuca a tutta velocità in area e insacca su un cross morbido di Madjer. Chiude la carriera da calciatore in Brasile e successivamente apre quella di tecnico in Italia. Nella stagione 2005-2006 è allenatore della formazione Berretti dell’Avellino, mentre in quella successiva allena i pari età del Potenza. Inizia un lungo peregrinare, prima il settore giovanile del Napoli poi la Primavera del Porto, il settore giovanile dell’ASD Montoro, i dilettanti del Banzi, l’Aversa Normanna e il Sestro Levante. Non era però la carriera che voleva, così Juary torna in Brasile: “Santos è la mia casa e sono tornato qui per dare una mano al settore giovanile. Mi occupo degli under 14. In Brasile di talenti ne nasce uno al giorno: i bambini giocano ancora a piedi nudi sulle spiagge o per la strada”. Ma lì, non ci sono bandierine dove danzarci attorno.