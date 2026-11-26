Ora è ufficiale: la Russia torna a giocare la VNL, con le due selezioni inserite nei tornei maschile e femminile. Sfideranno anche l'Italia (le donne a inizio giugno, i maschi a luglio)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Criticata da ogni parte, indiziata di finire stritolata dalla riforma del calendario internazionale, mal sopportata da tecnici e atleti di primissimo piano. Eppure la VNL continua a essere una gallina dalle uova (moderatamente) d’oro per la FIVB, che non ha ancora deciso se andare avanti o meno con la proposta di spostare le competizioni per le nazionali in pieno inverno, ma che intanto ha già reso noto le sedi e il calendario delle tre fasi preliminari della rassegna in programma nei mesi di giugno e luglio 2027. Col solito carico di spostamenti intercontinentali, quello che più di ogni altro fa venire l’orticaria ai commissari tecnici e anche ai giocatori.

Il ritorno della Russia (con modifica al format)

La riforma proposta dalla FIVB non è stata messa da parte, ma per il momento è soltanto in stand by, in attesa di una nuova tornata di consultazioni con le varie realtà della pallavolo sparse per il mondo (ma Fabio Azevedo ha fatto capire di voler andare fino in fondo, continuando a minimizzare i pericoli per la salute dei giocatori, dopo aver fatto spallucce di fronte alle rimostranze dei proprietari dei club che temono per l’assetto economico delle loro squadre).

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La VNL come la conosciamo oggi andrà avanti almeno per le prossime due estati, quelle che porteranno ai mondiali in Polonia (maschili) e Stati Uniti (femminili) del 2027 e al torneo olimpico di Los Angeles del 2028.

La grande novità dell’edizione alle porte è il ritorno nella competizione delle nazionali russe, assenti dal 2022 ma riabilitate dalla federazione internazionale (non senza qualche polemica). Tanto che per consentire alla Russia di rientrare anche il format ha subito una lieve modifica, passando a 19 squadre per entrambe le categorie.

Il programma delle tre fasi preliminari

L’Italia di Julio Velasco, reduce dal bronzo conquistato lo scorso anno (dopo le vittorie del biennio precedente), debutterà dal 2 al 6 giugno in Brasile affrontando le padrone di casa, la Russia, la Polonia e la Repubblica Ceca. Successivamente Egonu e compagne si sposteranno in Olanda, dove dal 16 al 20 giugno giocheranno contro Slovenia, Turchia, Germania e Ucraina, mentre l’ultima week prevede la trasferta in Giappone dal 7 all’11 luglio, avversarie Stati Uniti, Olanda, Repubblica Dominicana e Canada. Le finali saranno in programma dal 21 al 25 luglio in una sede ancora da stabilire (non è escluso che possano svolgersi anche in Italia).

Per l’Italia maschile di De Giorgi, che in 9 edizioni della competizione non è mai riuscita a conquistare l’oro (miglior risultato l’argento del 2025), esordio in Slovenia dal 9 al 13 giugno contro Polonia, Turchia, Slovenia e Finlandia. A seguire tappa in Bulgaria contro i padroni di casa, la Serbia, la Germania e il Belgio, per chiudere anch’essi in Giappone dal 14 al 18 luglio affrontando Russia, Cuba, Giappone e Iran. Dal 28 luglio al 1° agosto la final eight che metterà in palio le medaglie, sempre in una sede da definire.