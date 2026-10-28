A un mese dal via della stagione, umori contrapposti nella Capitale: alla crescita esponenziale della Maxima fa da contraltare la crisi di una BC Roma che si perde nei finali.

Le due facce della medaglia capitolina: quella bella ha i colori oronero della Maxima, che con tre vittorie consecutive in LBA ha cominciato a scalare la classifica (e anche in Eurocup è in ascesa, anche se stasera in Lituania contro il Siauliai avrà un bel test per continuare a volare). Quella meno bella fa rima con BC Roma, che invece ha inanellato 4 ko. di fila tra campionato e coppa, tali da rimettere un po’ tutto in discussione, compresa la panchina di coach Magro che inizia a scricchiolare come mai aveva fatto prima. Perché il campo alla fine è giudice supremo, e un altro scivolone nel confronto con Scafati in programma sabato al PalaTiziano potrebbe far precipitare le cose.

BC Roma, segnali di crisi: 4 ko. di fila in 10 giorni

La sconfitta casalinga di ieri sera contro il Bosna Sarajevo, al netto di qualche progresso mostrato nel gioco, ha ricordato alla BC che il percorso è quanto mai accidentato. E Magro, finito sotto la lente, non s’è sottratto a un’analisi lucida della situazione. “Bisogna avere fiducia nel percorso, perché altrimenti rischiamo di diventare un club o un gruppo che cerca colpevoli, e questo non va bene. Ci sono state cose che hanno funzionato meglio rispetto ad altre uscite, ma evidentemente ancora non basta. Dobbiamo sforzarci di lavorare bene, al netto di un calendario molto intasato che non ci permette di avere molto spazio per allenarci come vorremmo”.

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Per ora non è servito neppure l’innesto di Kelly Olynyk, devastante in campionato nel ko. all’overtime contro Varese (38 punti e 11 rimbalzi), positivo anche contro il Bosna, dove ha messo a segno 17 punti e 8 rimbalzi. Nico Mannion, dopo un avvio di stagione a luci accese, ha un po’ rallentato la produzione, ma rimane comunque un faro di una squadra che delle 10 partite disputate tra LBA ed EuroCup ha raccolto appena tre vittorie (una sola in campionato), perdendo però molte gare in volata e accusando evidenti cali nei quarti periodi. Invertire la tendenza in fretta è un’esigenza irrinunciabile, per non vedere compromesso il cammino tanto in Italia, quanto in Europa.

La Maxima vince di squadra: Cotelli ha trovato la chiave

Un problema che in casa Maxima si avverte di meno, con la squadra di Cotelli reduce dalla terza vittoria consecutiva in LBA contro Udine e in generale sembrata molto più avanti nel percorso di crescita rispetto alla altra formazione della Capitale. “Certe vittorie aiutano a diventare squadra, e quella contro Udine è stata una di queste”, ha spiegato il coach prima della partenza per la Lituania. “Avendo tanti impegni ravvicinati, il rischio maggiore è quello di esaurire le energie in fretta, specie quando affronti squadre che non hanno impegni continentali. Ma questa squadra ha capito quali sono i suoi punti di forza e cerca di far leva su di essi per continuare a crescere”.

Una Maxima che vince col collettivo, con tanti uomini bravi a esaltarsi a seconda del contesto (Xavier Moon l’ultimo della lista: prima di lui Veronesi e Bilan nella vittoria di Tortona, Holiday, Alibegovic e Brown nel derby) e che adesso sente di aver trovato la quadra per potersi inserire da subito nei discorsi di vertice. Anche se poi alle due proprietà statunitensi la vera “volata” che interessa è sempre quella per entrare in NBA Europe, dove di spazio ce ne sarà soltanto per una delle due realtà della Capitale.

Il basket arranca e in chiaro è solo un ricordo

L’occasione è buona anche per parlare dello stato dell’arte del basket italiano, alle prese con una sorta di “crisi” mediatica che si fa sentire: col tennis che ha ormai raggiunto (per qualcuno superato) i numeri del calcio, la pallacanestro rimane sempre più defilata, scendendo sia come numero di tesserati, sia di società presenti sul territorio.

E non aiuta neppure la gestione della diffusione del prodotto: domenica è saltata senza preavviso la visione in chiaro della sfida tra Olimpia Milano-Virtus Bologna (era prevista su Cielo, canale 26), mentre Maxima-Udine su LBA TV è andata in etere soltanto a partire dal secondo quarto per problemi tecnici. Mentre il volley viaggia forte in chiaro (specie quello femminile), il basket s’è chiuso in se stesso, e non sembra riuscire più a uscire da guscio. Un bel problema per un movimento in evidente difficoltà da diverso tempo a questa parte.