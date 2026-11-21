La classifica dei calciatori più pagati in Mls: l'argentino guida con 28,3 milioni di dollari all'anno. Alle sue spalle il nuovo bomber del Chicago Fire, Griezmann completa il podio

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La MLS mette a nudo i conti delle proprie stelle e svela quanto guadagnano i protagonisti più attesi del campionato. A guidare la classifica degli stipendi è ancora una volta Lionel Messi, che con la maglia dell’Inter Miami percepisce una cifra nettamente superiore rispetto a tutti gli altri giocatori della lega nordamericana. Alle sue spalle spunta una vecchia conoscenza del calcio europeo, Robert Lewandowski, appena arrivato al Chicago Fire e già secondo nella graduatoria degli ingaggi. Sul podio trova spazio anche Antoine Griezmann, nuovo protagonista dell’Orlando City, mentre nella top 5 figurano altri nomi di primo piano come Son Heung-min e Breel Embolo. I dati, diffusi dalla MLSPA, l’associazione dei calciatori della MLS, confermano la capacità del campionato statunitense di attirare grandi campioni con offerte economiche di assoluto rilievo.

Messi re degli stipendi: l’Inter Miami investe 28,3 milioni di dollari

Il primato appartiene a Lionel Messi, che all’Inter Miami guadagna 28,3 milioni di dollari all’anno. Una cifra impressionante, che lo colloca nettamente davanti a tutti gli altri protagonisti della Major League Soccer. Il fuoriclasse argentino, che ha compiuto 39 anni, ha un contratto con il club della Florida valido fino alla fine del 2028. Rispetto alla precedente rilevazione dell’associazione dei giocatori, il suo compenso garantito è aumentato di quasi 8 milioni di dollari, confermando il peso economico della sua presenza nel campionato. Il dato più significativo riguarda però il confronto con le altre società: secondo la MLSPA, il solo ingaggio garantito di Messi supera l’intero monte stipendi di 25 delle 30 squadre che partecipano alla MLS. Un’indicazione eloquente della distanza tra il numero 10 argentino – che ha lasciato la nazionale – e il resto della concorrenza.

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Lewandowski secondo, Griezmann completa il podio degli ingaggi

Alle spalle di Messi si piazza Robert Lewandowski, che dopo l’arrivo al Chicago Fire conquista immediatamente una posizione di primo piano anche nella classifica economica. L’attaccante polacco percepisce 19,5 milioni di dollari all’anno. Il distacco dal fuoriclasse argentino è di 8,8 milioni di dollari a stagione, una differenza che evidenzia quanto sia ancora speciale il trattamento riservato alla stella dell’Inter Miami. Sul terzo gradino del podio c’è Antoine Griezmann, passato all’Orlando City, con un compenso garantito di 13,9 milioni di dollari. Anche il francese entra dunque tra i giocatori più pagati dell’intero campionato, davanti ad altri protagonisti arrivati dall’Europa. La presenza dei tre campioni nelle prime posizioni conferma la strategia della MLS, sempre più orientata ad arricchire il proprio panorama con calciatori di grande esperienza internazionale.

Son Heung-min ed Embolo nella top 5: la classifica completa

Fuori dal podio, ma con stipendi comunque da capogiro, si trovano Son Heung-min e Breel Embolo. Il sudcoreano del Los Angeles FC occupa la quarta posizione con 11,1 milioni di dollari annui, mentre l’attaccante dell’Atlanta United è quinto con 10,8 milioni di dollari. Alle loro spalle si piazza un altro protagonista dell’Inter Miami, Rodrigo De Paul, con un compenso garantito di 9,7 milioni di dollari. Settima posizione per Hirving Lozano del LA Galaxy, che raggiunge quota 9,3 milioni, mentre l’ottavo posto è occupato da Miguel Almirón, compagno di squadra di Embolo all’Atlanta United, con 7,9 milioni di dollari. Una graduatoria che evidenzia la presenza di diversi protagonisti del calcio europeo e sudamericano, ormai diventati punti di riferimento anche per il movimento calcistico nordamericano.

Come vengono calcolati gli stipendi: cosa comprende la cifra garantita

I dati diffusi dalla Major League Soccer Players Association si riferiscono alla remunerazione annuale garantita dei calciatori. Il calcolo comprende lo stipendio base e gli eventuali bonus previsti contrattualmente, ma non tiene conto di tutte le altre entrate che possono derivare da accordi commerciali e sponsorizzazioni individuali. Si tratta quindi di una fotografia dei compensi garantiti dai rispettivi club, non del guadagno complessivo dei giocatori. Questa distinzione è particolarmente importante nel caso di Messi, il cui valore commerciale va ben oltre il contratto con l’Inter Miami. La classifica permette comunque di comprendere le dimensioni degli investimenti sostenuti dalle società della MLS per assicurarsi campioni di fama mondiale. Il dato più evidente resta il dominio dell’argentino, capace di guadagnare da solo più di quanto spendano complessivamente per gli stipendi la maggior parte delle altre franchigie del campionato. Solo CR7 in Arabia gli sta davanti.