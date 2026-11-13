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La Nazionale vede la luce in fondo al tunnel? Mancini sta facendo il miracolo? Vota il sondaggio

La Nazionale di Mancini sta crescendo in modo convincente o per ora è stata solo aiutata dalla buona sorte?

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Redazione

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31 marzo 2026: l’Italia perde in modo atroce in Bosnia e salta il terzo mondiale di fila. Segue estate tragicomica fuori e dentro il campo. 28 luglio 2026: Mancini torna alla guida della Nazionale. Inizia la Nations League e la Nazionale, pronti-via prende due pappine dal Belgio. Iniziano le solite cassandre. 12 novembre 2026: l’Italia di Mancini batte a San Siro la Francia (sì, proprio la Francia) 3-1 giocando una partita da Italia. Tosta dietro e a centrocampo come ai vecchi tempi, due ali e un centravanti definibile tale in attacco. A una sola partita della fine di un girone di Nations, che in molti avevano profetizzato come un sicuro calvario, gli azzurri sono a pari punti con la Francia (sì, proprio quella squadra lì) e un punto sopra il Belgio, contro cui dovrà giocarsi l’accesso ai quarti di finale, in uno scontro diretto in trasferta, nel quale ha però 2 risultati buoni su tre.

Queste partite hanno dimostrato almeno un paio di cose fondamentali: in campo i giocatori corrono e si impegnano almeno il doppio rispetto a qualche mese fa, in campo stanno andando quelli più in forma (Dimarco per esempio non al top della condizione è partito dalla panca senza fare mugugni) e motivati. Se a questi due fattori insostituibili ci si aggiunge la saggezza tattica di non imporre schemi assurdi ma semplicemente valorizzare quello che hai a disposizione; probabilmente, ma questo possiamo solo supporlo, qualche parolina giusta detta nel modo giusto alle persone giuste e di certo una buona dose di spalle larghe per respingere insulti, attacchi striscianti, polemiche stupide e bla bla che portano solo confusione intorno alla Nazionale, ed ecco il risultato. Una squadra decente, che corre, cerca triangolazioni, mena e non si fa solo menare, riscopre qualche leader positivo, si sta creando un gruppo, vengono lanciati tanti giovani interessanti in ruoli non secondari. Arrivano i primi risultati, a prescindere dall’esito della partita di Bruxelles. Il progetto Mancini-bis ha senso e sta dando buoni frutti: ebbene sì, un vero e proprio miracolo.

Certo, 4 partite non possono essere risolutive e bisogna vedere cosa farà questa Nazionale quando ci sono veramente dei punti in palio e non una competizione anomala come la Nations. Però occorre dire che la Francia e la Turchia pur con qualche defezione, sono un banco di prova importante e la Nazionale è piaciuta, non solo per i risultati, ma soprattutto per l’attitudine dimostrata e il gioco espresso.

Infine a volere essere perfidi e pignoli si potrebbero evidenziare delle circostanze piuttosto fortunate che hanno aiutato a conseguire questi risultati e che potrebbero smorzare i soliti troppo facili entusiasmi. La Francia per esempio ieri ha dovuto rinunciare a gente come Dembelé, Mbappé e Thuram tra gli altri e la Turchia non schierava Yildiz o Cahlanoglu; entrambe queste avversarie sono alle prese con un cambio in panchina, anzi addirittura Montella è stato silurato tra una partita e l’altra; nella partita di ieri la Francia per esempio ha preso due pali… insomma obiettivamente come si devono evidenziare i grandi progressi fatti nel gioco da quando c’è Mancini, altrettanto bisogna ammettere che qualcosa è girato perfino troppo per il verso giusto rischiando di abbagliare sulla reale consistenza della nostra squadra.

Quindi siamo o non siamo fuori dal tunnel? Dì la tua, votando il nostro sondaggio

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