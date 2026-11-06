La pallavolo italiana fa fronte comune contro il nuovo calendario voluto dalla FIVB: leghe e giocatori alzano la voce

La protesta contro la ventilata riforma del calendario internazionale (con Europei e mondiali in inverno) trova nuovi adepti: le due leghe italiane e l'associazione dei calciatori contrario alla proposta

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il mondo del volley italiano ha fatto blocco compatto. Perché la protesta sollevata per primo da Gino Sirci, patron di Perugia, s’è diffusa a macchia d’olio: dopo aver coinvolto una trentina di squadre europee, e aver incassato negli ultimi giorni anche il parere favorevole dei principali team italiani, adesso le due leghe professionistiche (sia maschile che femminile) e l’associazione che riunisce i giocatori hanno deciso di aderire ufficialmente al “consorzio” che ha quale scopo finale quello di dissuadere la FIVB dal procedere con la riorganizzazione del calendario internazionale, almeno nella formula che prevede l’inserimento delle competizione per squadre nazionali nei mesi di dicembre e gennaio (quindi in mezzo alla stagione dei club).

Leghe e giocatori compatti: “Così si peggiorano le cose”

Lega Volley Femminile, Lega Pallavolo Serie A maschile e Associazione Italiana Pallavolisti hanno rotto gli indugi, facendo uscire un comunicato congiunto a sostegno dell’iniziativa di cui per primo Sirci s’è fatto promotore. “Esprimiamo congiuntamente la nostra contrarietà alla proposta FIVB per il calendario internazionale 2028-2032”, si legge nella nota.

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“Denunciamo i rischi per l’integrità psico-fisica di atleti e atlete e la sostenibilità dell’intero movimento della pallavolo mondiale. La nuova proposta, infatti, non risolve il problema strutturale degli attuali calendari, ovvero la durata troppo breve dei campionati nazionali, concentrati in soli 7 mesi, ma si limita a ridistribuire gli impegni tra attività nazionali e internazionali. Il risultato rischia di essere un ulteriore aggravio per tutto il sistema”.

La critica rivolta alla proposta avanzata dalla FIVB (e che il presidente Fabio Azevedo, in esclusiva al Corriere dello Sport, ha definito essere “solo una proposta, perché nulla verrà deciso senza il consenso di tutte le parti in causa”) è legata soprattutto al fatto che, interrompendo la stagione dei club a cavallo della fine dell’anno, molti giocatori che dovrebbero rispondere poi alle chiamate delle nazionali rischierebbero di dover far fronte a un maggiore logorio per via degli spostamenti e degli impegni troppo ravvicinati, riprendendo quanto già evidenziato da Sirci lo scorso 29 ottobre nella conferenza stampa straordinaria con la quale ha sollevato la questione.

I tre punti critici e la necessità di un calendario sostenibile

Nel comunicato, le leghe professionistiche e l’associazione dei giocatori hanno elencato tre motivi per i quali ritengono la proposta di riforma sbagliata. “Più carico su atlete e atleti: il nuovo assetto comporta più partite, una maggiore concentrazione degli impegni e più picchi di intensità, con conseguenze dirette sui tempi di recupero e sulla tutela della salute di giocatori e giocatrici. Meno valore per i campionati nazionali: lo stop previsto tra dicembre e gennaio sottrae alle competizioni per club uno dei periodi più importanti per pubblico, sponsor, diritti televisivi e per il coinvolgimento dei tifosi. Nessuna soluzione al problema di fondo: anziché ampliare lo spazio dedicato ai campionati nazionali, la proposta ne comprime ulteriormente lo svolgimento, sacrificandone continuità e valore”.

Da qui l’esortazione a ripensare l’intera catena di montaggio degli incastri del calendario, provando a superare anche quelle che sono le criticità attuali. “La pallavolo ha bisogno di un calendario sostenibile, che valorizzi i campionati nazionali, tuteli atleti e atlete e riconosca il ruolo centrale dei club. Qualsiasi riforma internazionale deve partire da un presupposto irrinunciabile condiviso da Leghe e atleti: perché senza club e senza giocatrici e giocatori non può esserci pallavolo”.

Un dettaglio, quest’ultimo, che ha aggiornato anche l’hashtag utilizzato per sensibilizzare la campagna contro la riforma: #NoClubsNoPlayersNoVolley. La FIVB però, al netto delle parole di Azevedo, ha praticamente già deciso per il si: davvero la federazione mondiale è pronta a rimettere tutto in discussione? Entro metà mese se ne avrà (o meno) conferma.