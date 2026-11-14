La prima Argentina senza Messi cade con l'Uruguay, che beffa per Balerdi, Paz incanta

In una Bombonera semivuota anche per i biglietti carissimi l'Albiceleste perde 2-1, autogol del difensore della Roma, il ct Scaloni chiede pazienza

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tristezza, per favore vai via. In una Bombonera semivuota, causa anche il costo elevato dei biglietti, la prima vera uscita dell’Argentina del post-Messi si rivela un mezzo flop. L’Albiceleste esce sconfitta per 2-1 nel test con l’Uruguay, complice anche un’autorete del romanista Belardi ma non tutto è da buttare. L’Argentina ha dimostrato, con il dominio territoriale nel primo tempo e l’ambizione nata dalla ribellione dopo essere andata sotto 0-2, che quelle risorse umane che Scaloni aveva studiato dopo i Mondiali esistono. Colui che meglio incarna questa speranza è Nico Paz, tra i migliori.

Le magie di Nico Paz

Il gioiello del Como con un colpo di tacco, un tunnel (e tanti un uno contro uno come quello che ha preparato il tiro dalla lunga distanza di Alexis), ha confermato perché i tifosi che ha ispirato lo considerano l’ erede di Leo nella maglia numero 10. Persino con un colpo di testa in area di rigore e un tiro potente, con il punteggio già di 0-2, ha dato nuova linfa ai momenti più monotoni del derby del Río de la Plata. Scaloni vede in Paz il collegamento tra un attacco (privo anche di Lautaro) che ha peccato di gol e di maggiore presenza in area e un centrocampo affiatato e fluido. Ha inoltre individuato in Palacios un potenziale secondo Paredes .

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L’autogol di Belardi

Il gol dello 0-1 è arrivato per pura fortuna: un rinvio insolito che ha colpito la testa di Leonardo Balerdi, causando un autogol . Pochi minuti dopo, Maxi Araujo ha raddoppiato il vantaggio per gli ospiti e Julián Alvarez ha accorciato le distanze per i padroni di casa .

Il ct Scaloni chiede pazienza

Scaloni – che chiede pazienza – ha dichiarato di essere “soddisfatto” della “reazione della squadra dopo essere andata sotto di due gol”, aggiungendo: “La squadra è tornata, è stata paziente. Impari a conoscere i tuoi compagni, come si muovono… Lo impari giocando..Mi sarebbe piaciuta quell’intensità, quell’audacia nel pressare alto l’avversario”.

Ha inoltre difeso il portiere Gerónimo Rulli, che ha esordito come capitano della nazionale argentina, apparso non impeccabile. “Gero è una certezza. Mi dispiace. Non ha avuto nulla a che fare con i gol. Siamo contenti di lui. Nel complesso, la squadra ha giocato bene, anche se abbiamo perso. Dobbiamo continuare così. Abbiamo il dovere di farlo. Siamo la Nazionale argentina e dobbiamo sempre competere ai massimi livelli. Il modo per crescere è giocare partite, dando spazio ai giovani”.