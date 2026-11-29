Il Brescia si ferma nel derby con l'Ospitaletto, il Pescara perde terreno nel recupero. Monopoli corsaro a Salerno, poker dell'Altamura sul Giugliano.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La sedicesima giornata di Serie C regala risultati pesanti in tutti e tre i gironi, tra frenate inattese, colpi esterni e punti persi in extremis. Il Brescia non riesce a superare l’Ospitaletto nel derby, mentre il Pescara si fa raggiungere dalla Pianese nel recupero e perde l’occasione di consolidare il terzo posto. Nel Girone C, invece, il Monopoli espugna l’Arechi e complica la situazione della Salernitana, mentre l’Altamura travolge il Giugliano con un poker che lascia i campani in piena zona critica.

Brescia frenato nel derby, l’Ospitaletto strappa un punto

Il Brescia non riesce a trovare la vittoria nel derby contro l’Ospitaletto e deve accontentarsi di uno 0-0 che potrebbe avere conseguenze sulla classifica. La capolista non sfonda, mentre gli avversari giocano una partita coraggiosa e riescono anche a creare occasioni pericolose. Le Rondinelle rischiano ora di essere raggiunte dal Cittadella e superate dal Trento, con la corsa al vertice che continua a essere particolarmente serrata. L’Ospitaletto, invece, si gode il quarto posto solitario, approfittando anche del pareggio senza reti tra Carpi e Lecco. Spettacolo a Lumezzane, dove il Desenzano recupera due gol di svantaggio e chiude sul 2-2, mentre la Pergolettese supera 2-1 la Giana Erminio e si avvicina alla zona playoff.

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Pescara beffato dalla Pianese, il Guidonia vola

Il Pescara spreca una preziosa occasione all’Adriatico, facendosi raggiungere sul 2-2 dalla Pianese proprio nei minuti di recupero. Gli abruzzesi vanno sotto, riescono a ribaltare la situazione ma non portano a casa i tre punti, con Fabrizi che firma il definitivo pareggio al 91′. Un risultato che pesa anche in classifica, perché il Guidonia aggancia il Pescara a quota 27 grazie al netto 3-0 rifilato al Campobasso. Vertainen, Tonetto e Mastrantonio firmano una vittoria che conferma il momento positivo della squadra di Ginestra, reduce anche dal successo a Grosseto. In zona salvezza sorride il Gubbio, che supera 3-0 il Vado e centra la terza partita consecutiva senza sconfitte in casa, allontanandosi momentaneamente dalle zone più pericolose.

Monopoli corsaro a Salerno, il Giugliano crolla

Il Monopoli firma il colpo di giornata all’Arechi, battendo 2-1 la Salernitana e conquistando il terzo posto solitario nel Girone C. Gioielli e Scipioni indirizzano la gara nella ripresa, mentre D’Ursi accorcia le distanze senza riuscire a evitare la sconfitta ai granata, ora con un solo punto di margine sulla zona playout. Brutta giornata anche per il Giugliano, travolto 4-0 dall’Altamura in una gara senza storia: l’autorete di Greco apre la strada al successo pugliese, poi Bocic, protagonista di una doppietta, e Dipinto completano il poker. L’Altamura torna a sorridere dopo un mese e sale a quota 20, allontanandosi dalla zona playout. Il Cosenza, invece, si fa rimontare dal Sorrento dopo essere andato avanti di due reti con Dametto e D’Alena: Potenza e Bernabeo, ancora decisivo nel finale, fissano il 2-2.

Risultati e marcatori della 16ª giornata:

Girone A

Novara-Alcione Milano 1-1. Marcatori: 86′ Pitou (A), 93′ Lanini (N)

Marcatori: 86′ Pitou (A), 93′ Lanini (N) Carpi-Lecco 0-0.

Lumezzane-Desenzano 2-2. Marcatori: 11′ Ghillani (L), 13′ Ebone (L), 59′ Biondi (D), 71′ Procaccio (D)

Marcatori: 11′ Ghillani (L), 13′ Ebone (L), 59′ Biondi (D), 71′ Procaccio (D) Pergolettese-Giana Erminio 2-1. Marcatori: 6′ Roversi (P), 45′ Comelli (G), 62′ De Marchi (P)

Marcatori: 6′ Roversi (P), 45′ Comelli (G), 62′ De Marchi (P) Ospitaletto-Brescia 0-0.

Girone B

Gubbio-Vado 3-0. Marcatori: 10′ Beretta, 31′ Pinato, 71′ Ghirardello

Marcatori: 10′ Beretta, 31′ Pinato, 71′ Ghirardello Guidonia-Campobasso 3-0. Marcatori: 23′ Vertainen, 53′ Tonetto, 75′ Mastrantonio

Marcatori: 23′ Vertainen, 53′ Tonetto, 75′ Mastrantonio Pescara-Pianese 2-2. Marcatori: 16′ Negri (PI), 23′ Capellini (PE), 73′ aut. Morelli (PE), 91′ Fabrizi (PI).

Girone C