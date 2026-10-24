La Supercoppa torna a Conegliano: Scandicci spaventa le Pantere, poi cede con onore 3-1. Zhu e Fahr decisive, Haak MVP

Scandicci fa sudare Conegliano, ma i conti alla fine Santarelli li fa tornare comunque: la Supercoppa torna in Veneto grazie alle super prove di Haak e Fahr. Non bastano i 27 punti di Van Ryk alle toscane

L’impero colpisce ancora: Conegliano conquista il primo trofeo stagionale, chiudendo i conti col passato e riportando la Supercoppa nel cuore del Veneto. Quel trofeo che un anno fa prese la via di Milano, interrompendo una striscia di 18 trofei nazionali vinti consecutivamente. Quest’anno però la stessa impresa non è riuscita a Scandicci, che s’è dovuta accontentare di far sudare (e pure tanto) le Pantere di Daniele Santarelli, la cui miglior virtù è stata quella di giocare meglio i punti che hanno determinato il 3-1 in rimonta (23-25, 25-18, 26-24, 26-24), superando quelle che a un certo punto sembravano criticità non così semplici da arginare. Per l’Imoco è la Supercoppa numero 9: dal 2016 a oggi, solo quella del 2017 (vinta da Novara) e quella del 2025 è sfuggita al controllo delle gialloblù.

Fahr e De Gennaro, vincere è un’abitudine…

“Abbiamo fatto quello che dovevamo fare: Scandicci ha giocato una grande partita, noi però nei momenti dove contava fare le cose giuste abbiamo fatto quello che andava fatto, e va bene così”, commenta Sarah Fahr, felice di aver alzato l’ennesimo trofeo in maglia gialloblù, il primo dopo l’argento europeo con la nazionale. “Sappiamo che siamo state costruite per vincere, quindi vincere questo tipo di partite è un bel segnale. Ci siamo divertite e questa è la cosa più importante: abbiamo disputato una finale molto valida agonisticamente e siamo convinte che partite come queste ci aiutano a crescere e a prendere fiducia. Sono felice ed è bello riprendere confidenza con una premiazione”.

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Più di Conegliano, in termini di Supercoppa ne ha solo Moki De Gennaro, arrivata in doppia cifra (oltre alle 9 con le venete, c’è quella del 2010 vinta con Pesaro). “Bellissimo giocare in questo clima, Bari e tutta la Puglia meritano una squadra in A1 perché l’entusiasmo si può toccare con mano. Quanto a noi, sappiamo che siamo sempre e comunque la squadra da battere, e pur senza giocare una partita perfetta siamo riuscite a gestire bene i momenti decisivi. C’è tanto ancora da lavorare, non è facile dover tenere fede sempre ai favori del pronostico, ma partire così va sempre bene. Un pensiero lo rivolgo a Folie: aveva tanta voglia di dimostrare quanto vale dopo essere stata in America negli anni passati, e penso che abbia risposto alla grande”.

Van Ryk ci prova, ma Haak è sempre la regina

L’Imoco ha dovuto rincorrere una delle migliori versioni stagionali di Scandicci, lontana parente di quella che aveva faticato (e nemmeno poco) nelle prime gare di campionato. Con Van Ryk subito sugli scudi, ma anche con Aleksic e Skinner in gran spolvero in un primo set nel quale Conegliano sale sul 12-8, ma poi viene ripresa a quota 15 e nel finale lascia sul parquet qualche certezza di troppo, con le toscane che trovano lo spunto per scappare e andare a chiudere (con margine) sul 25-23.

La reazione delle venete è però immediata: Haak rientra immediatamente in ufficio e torna subito a mettere mano al tabellino (8 punti nel secondo parziale), e stavolta quando Scandicci si stacca non riesce più a rientrare, pagando dazio alla maggiore qualità e varietà del gioco delle Pantere. Nel terzo però la battaglia torna in totale equilibrio: Haak è l’unica che trova il modo per aggiustare le percentuali offensive (Gabi incide meno, Zhu si perde dopo un buono spunto iniziale) e quando Van Ryk riprende a martellare per Gaspari c’è la sensazione che si possa rimettere tutto in discussione, nonostante nel frattempo Scandicci debba lamentare l’assenza di Skinner (c’è Bergmann al posto della schiacciatrice, frenata da un problema fisico). Finisce così che si torna ancora a spuntare su ogni pallone, e tocca a Gabi togliere qualche certezza all’attacco toscano, con il 26-24 finale che fa tirare un sospiro di sollievo a Santarelli (pagati a caro prezzo un paio di errori di una generosissima Van Ryk).

Nel quarto riparte sempre pregustando una rapida conclusione, che rapida non è perché a quota 21 si torna nuovamente in parità. Addirittura Van Ryk avrebbe la palla per andare sopra (23-22), ma la spedisce in rete e un altro errore, stavolta di Bergmann, condanna alla seconda palla match una Scandicci che avrebbe quantomeno meritato di giocarsela al quinto. Ma la dura legge di Conegliano non guarda in faccia a nessuno: Haak MVP con 28 punti e altro trofeo in bacheca.