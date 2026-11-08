Festeggiamenti da single per la modella danese, che posta un'altra frase "pepata". Nel frattempo impazza il gossip sul rosso di San Candido e una nota showgirl.

Era solo l’anno scorso, sembra passata una vita. L’8 novembre 2025 Laila Hasanovic celebrava il suo 25mo compleanno nella terra del suo amato, con una stuzzicante fuga in Alto Adige, a Sant’Andrea, in un romantico hotel a cinque stelle. Nessuna traccia di Jannik Sinner, invece, nel 2026. La modella danese ha spento 26 candeline a Copenaghen, circondata “dalle persone migliori”, distante non solo fisicamente ma anche spiritualmente dalla sua ormai ex fidanzata. Qualcuno giura d’aver visto il campionissimo azzurro a Milano, in un esclusivo albergo del centro, in compagnia d’una nota showgirl.

Tanti auguri a Laila, che balla da sola (senza Jannik)

Un video mentre spegne le candeline, più una serie di scatti e di filmati di oggi e di ieri, rigorosamente da sola: così Laila ha celebrato il suo genetliaco sui social. Ringraziando chi le ha fatto gli auguri e riservando una frecciata a chi, di fatto, della sua vita non fa più parte. “Grazie per tutti gli auguri di buon compleanno”, ha scritto miss Hasanovic su Instagram. “Mi sento molto fortunata e benedetta a essere dove sono oggi, circondata dalle persone migliori“. Fortunata a essere dove è oggi, non come un anno fa. E soprattutto, la bordata massima: “Circondata dalle persone migliori”. Un altro affondo, dopo l’ormai celeberrimo accenno su TikTok al “tradimento” di Jannik.

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Il like di Darren Cahill al post di Laila Hasanovic

In breve il post della modella danese di origini bosniache è diventato virale, con decine di migliaia di interazioni, like e commenti. Tra i tantissimi “mi piace” anche uno che forse in pochi avrebbero ritenuto (ancora) possibile: quello di Darren Cahill. Già, proprio l’ex allenatore di Jannik Sinner, fresco di annuncio di separazione, con tanto di ufficializzazione del suo rimpiazzo con Magnus Norman. Un like sospetto, quello dell’altro ex di Sinner. Possibile che non sapesse della fine della liaison tra Jannik e Laila? Più probabilmente, l’affetto e l’amicizia per lei sono rimasti immutati, a prescindere dall’esito della love story col suo vecchio allievo.

Il nuovo gossip: dopo Greta Galassi, la showgirl

In tutto questo, dov’era Sinner? Dopo aver ignorato la sua ex ragazza, Jannik è stato avvistato a Milano e non era da solo. Il giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia, che già qualche giorno fa aveva lanciato l’indiscrezione relativa ai contatti tra Sinner e la modella ed ex pallavolista Greta Galassi, ha scritto su Substack di aver saputo che Jannik era a Palazzo Parigi e non da solo. Insieme a Greta? No: a quanto pare il numero 2 della classifica ATP ha iniziato una frequentazione con una nota showgirl, che il giornalista ha definito nientemeno che “bombastica”. Alle prossime puntate.